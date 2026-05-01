Мои заказы

По историческим местам Москвы с посещением Третьяковской галереи

Увидеть знаменитые шедевры живописи, побывать на Красной площади и погулять в Царицыно и Коломенском
Мы познакомим вас с основными достопримечательностями столицы. Вы увидите места, где сохранились отголоски дворянской жизни. Посетите знаменитые усадьбы и храмы. Погуляете по территории Кремля и заглянете в один из соборов. Осмотрите богатую коллекцию живописи, собранную П. М. Третьяковым.

А ещё побывате в «Царицыно» — уникальном дворцово-парковом ансамбле 18 века — и усадьбе «Коломенское».
По историческим местам Москвы с посещением Третьяковской галереи
По историческим местам Москвы с посещением Третьяковской галереи
По историческим местам Москвы с посещением Третьяковской галереи

Описание тура

Организационные детали

Прибытие в гостиницу самостоятельное, размещение после 14:00. Встреча с гидом проходит по расписанию.
Программа с точным временем экскурсий выдаётся при первой встрече.
При раннем прибытии вещи можно оставить в камере хранения отеля (за доплату).
В день выезда номер освобождается до 12:00, вещи можно сдать в камеру хранения.
При опоздании на сбор группы пропущенные услуги не компенсируются.
Компания может менять порядок экскурсий или заменять их равнозначными.
Проезд на общественном транспорте и услуги камеры хранения не включены в стоимость.
Все дополнительные услуги и экскурсии бронируются заранее.

Программа тура по дням

1 день

Замоскворечье и Третьяковская галерея

Встречаемся и отправляемся на экскурсию, посвящённую Замоскворечью и тем, кто жил здесь в былые времена. Бывший купеческий район Москвы и сегодня сохранил атмосферу ушедшей эпохи: храмы, монастыри, купеческие особняки в тихих переулках.

Затем посетим главный музей страны — Третьяковскую галерею. Вы осмотрите богатейшее собрание шедевров русской живописи, в котором представлены художники и направления живописи с середины 19 по начало 20 века.

После 14:00 — свободное время.

Замоскворечье и Третьяковская галереяЗамоскворечье и Третьяковская галереяЗамоскворечье и Третьяковская галереяЗамоскворечье и Третьяковская галерея
2 день

Обзорная экскурсия, Кремль

Сегодня отправимся на автобусную обзорную экскурсию. Проедем по набережной Москвы-реки, откуда нам откроется панорама Кремля. Увидим Храм Христа Спасителя и смотровые площадки Воробьёвых гор, Поклонную гору, парк Победы и Триумфальную арку.

Посмотрим на здание Московского государственного университета, деловой центр Москва-Сити, Садовое кольцо, Новодевичий монастырь и районы Замоскворечье и Зарядье.

Побываем на территории Московского Кремля и в одном из его соборов. Вас ждут храмы, дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, а также знаменитые памятники — Царь-пушка и Царь-колокол.

После 15:00 — свободное время.

Обзорная экскурсия, КремльОбзорная экскурсия, КремльОбзорная экскурсия, КремльОбзорная экскурсия, Кремль
3 день

Арбат, Храм Христа Спасителя

Прогуляемся по историческому центру столицы. Пройдём по знаменитому Арбату — улице, где сохранились адреса, связанные с жизнью известных писателей, поэтов и художников. Вы увидите памятники, уличных музыкантов, сувенирные лавки и музеи.

Посетим Храм Христа Спасителя — главный православный храм Москвы. Вы познакомитесь с его художественным оформлением, узнаете историю строительства, разрушения и последующего восстановления. После 14:00 — свободное время.

Арбат, Храм Христа СпасителяАрбат, Храм Христа СпасителяАрбат, Храм Христа СпасителяАрбат, Храм Христа Спасителя
4 день

Музей-заповедник "Царицыно", усадьба "Коломенское"

Побываем в музее-заповеднике «Царицыно». Бывшая резиденция Екатерины II 18 века была создана архитекторами В. Баженовым и М. Казаковым. Прогуляемся по парку, любуясь каскадом прудов и фигурными мостиками. Увидим Большой и Малый дворцы и Оперный дом с выразительной архитектурой.

Затем посетим музей-усадьбу «Коломенское». Впервые она была упомянута в 1336 году в завещании Ивана Калиты. В 1605 году здесь останавливался Лжедмитрий I, через год лагерь в этих местах разбил предводитель крестьянского восстания И. Болотников, а в 1662 разворачивались события Медного бунта. С 14 века усадьба служила летней загородной резиденцией русских князей, царей, и императоров, которые приезжали сюда как в своё родовое гнездо.

В 14:00 — завершение программы на территории «Коломенского».

Музей-заповедник "Царицыно", усадьба "Коломенское"Музей-заповедник "Царицыно", усадьба "Коломенское"Музей-заповедник "Царицыно", усадьба "Коломенское"Музей-заповедник "Царицыно", усадьба "Коломенское"

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание29 380 ₽
1-местное проживание38 135 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Москвы и обратно
  • Обеды и ужины
  • Билеты на общественный транспорт
  • Услуги камеры хранения
  • Доплата за 1-местное размещение - 8755 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, гостиница «Заря», 10:00
Завершение: Москва (место окончания экскурсии), 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Показываем настоящую Россию — такую, какой её знают только местные. В нашей команде — профессиональные гиды, влюблённые в своё дело. Мы создаём маршруты по городам, которые хранят многовековую историю, и
читать дальшеуменьшить

по местам, где природа по-настоящему захватывает дух, и о которых говорят: «здесь нужно побывать хотя бы раз в жизни». Каждая программа — это погружение в атмосферу, а не просто смена локаций. Используем маршруты, которые не найти в туристических буклетах, и делимся историями, которые не прочитать в путеводителях. Увлечённость, знание дела и внимание к деталям делают наши поездки живыми и запоминающимися. Наши гиды — знатоки регионов, в которых работают. Они умеют не только показать, но и почувствовать, с чем хочется уехать каждому гостю. Если вы хотите увидеть Россию глубже и искреннее — будем рады провести для вас это путешествие.

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры на «По историческим местам Москвы с посещением Третьяковской галереи»

Москва: город чудный, город древний
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Москва: город чудный, город древний
Начало: Москва
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 40 100 ₽ за человека
Три дня в Москве. Экскурсионный тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Три дня в Москве. Экскурсионный тур
Начало: Москва
25 сен в 10:00
2 окт в 10:00
от 16 600 ₽ за человека
Москва сквозь века: автобусный тур по знаковым локациям столицы и окрестностей
На автобусе
5 дней
Москва сквозь века: автобусный тур по знаковым локациям столицы и окрестностей
Заглянуть в Третьяковскую галерею, побывать в усадьбе Кусково и посетить аттракционы будущего
Начало: Москва, холл выбранного отеля, 10:00
5 июн в 11:00
12 июн в 11:00
40 100 ₽ за человека
Весенне-летний экскурсионный тур по Москве-красавице
На автобусе
5 дней
Весенне-летний экскурсионный тур по Москве-красавице
Начало: Москва
Сегодня в 10:00
3 июн в 10:00
от 27 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы
29 380 ₽ за человека