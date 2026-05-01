Выборгские прогулки с кренделями, глёгом, средневековыми гаданиями и театром (из Москвы)

Посетить Монрепо и усадьбу Бюргера, осмотреть замок и библиотеку, освоить старинные рецепты
Едем из Москвы в городок, пропитанный атмосферой европейского Средневековья, — уютный и колоритный Выборг. Гуляя по центру, вы осмотрите классическую архитектуру той эпохи — ратушу, рыцарский замок, башни.

Проникнетесь умиротворением парка
читать дальше

Монрепо и сходите в библиотеку, созданную основоположником скандинавского дизайна, архитектором Алваром Аалто. Узнаете всё о гастросимволе города — кренделе — и освоите два старинных рецепта.

А в усадьбе Бюргера послушаете легенды о колдунье и монахах, выпьете ароматного глёга на травах со специями и пряностями, погадаете и увидите, как одевались люди прошлого. За доплату можно отправиться в усадьбу Киискиля и продегустировать пиво.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Программа тура по дням

1 день

Ночной переезд в Санкт-Петербург

Вы можете присоединиться в Электростали, Ногинске и Балашихе. Затем — сбор у станции метро «ВДНХ» и отправление по трассе М-11. По предварительной договорённости возможна посадка в Солнечногорске, Клину и Твери. Ночной переезд в Петербург с 2-3 санитарными остановками.

2 день

Прогулки по Выборгу и парку Монрепо

В Санкт-Петербург прибудем к завтраку. Подкрепившись, продолжим путь в Выборг, который был построен как мощная крепость, не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но выстоял.

Добравшись, отправимся гулять по центру. Вы узнаете историю, легенды и тайны, увидите Рыночную площадь, ратушу, бастион, соборы. Посетите остров с символом этих мест — средневековым рыцарским замком — и осмотрите башню Святого Олафа. Будет свободное время, когда можно сходить на выставки, в камеру пыток, гончарную мастерскую, кузницу, лучный тир.

Пообедаем и продолжим променад в пейзажном парке Монрепо, который занимает земли поместья баронов Николаи, служивших России на поприще просвещения и дипломатии. Мы проникнемся умиротворяющей атмосферой, слушая пение птиц и дыхание Выборгского залива и любуясь далями, ведущими в Балтийское море.

Вечером — заселение в отель, отдых.

3 день

Библиотека Алвара Аалто, мастер-класс по выпечке кренделя, дегустация, гадания и средневековый театр в усадьбе Бюргера

Начнём день в библиотеке Алвара Аалто. Здание, спроектированное основоположником скандинавского дизайна, является ярким примером функциональной архитектуры: оно поражает обилием технологических решений, специально разработанных для удобства пользования, и дополнено плавными природными линиями.

Затем вы узнаете историю выборгского кренделя и пройдёте мастер-класс по его выпечке. Освоите 2 аутентичных вида: ржаной бездрожжевой по средневековому рецепту старушки Марэн и пышный дрожжевой, выпеченный на соломе.

После обеда отправимся в усадьбу Бюргера. Вы послушаете об истории комплекса, соседних монастырях, символах Выборга — колдунье Лоухи, коте Тотти, францисканцах и доминиканцах. Продегустируете крендель и глёг на травах со специями и пряностями, а также погадаете и узнаете, как выглядели горожане в Средневековье.

4 день

Свободное время в Выборге или дополнительная экскурсия в усадьбу Киискиля с дегустацией пива

Сегодня вы можете прогуляться самостоятельно, а можете за доплату отправиться в усадьбу Киискиля: полюбоваться архитектурой, попробовать пиво, арендовать сап или байдарку.

После обеда — свободное время. В 21:00 — отправление в Москву, ночной переезд.

5 день

Завершение тура

Прибудем в столицу ранним утром.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник37 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 3 обеда, дегустации
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Проезд к месту старта и обратно
  • Ужины
  • Экскурсия в усадьбу Киискиля с дегустацией пива
Где начинаем и завершаем?
Начало: Электросталь 19:00, Ногинск 19:30, Балашиха 20:30, Москва 22:00 (метро «ВДНХ»), Солнечногорск 23:30, Клин 00:00, Тверь 01:00
Завершение: Москва, раннее утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 176 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

