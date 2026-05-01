В Санкт-Петербург прибудем к завтраку. Подкрепившись, продолжим путь в Выборг, который был построен как мощная крепость, не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но выстоял.

Добравшись, отправимся гулять по центру. Вы узнаете историю, легенды и тайны, увидите Рыночную площадь, ратушу, бастион, соборы. Посетите остров с символом этих мест — средневековым рыцарским замком — и осмотрите башню Святого Олафа. Будет свободное время, когда можно сходить на выставки, в камеру пыток, гончарную мастерскую, кузницу, лучный тир.

Пообедаем и продолжим променад в пейзажном парке Монрепо, который занимает земли поместья баронов Николаи, служивших России на поприще просвещения и дипломатии. Мы проникнемся умиротворяющей атмосферой, слушая пение птиц и дыхание Выборгского залива и любуясь далями, ведущими в Балтийское море.

Вечером — заселение в отель, отдых.