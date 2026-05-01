Возраст участников — 6+
Ночной переезд в Санкт-Петербург
Вы можете присоединиться в Электростали, Ногинске и Балашихе. Затем — сбор у станции метро «ВДНХ» и отправление по трассе М-11. По предварительной договорённости возможна посадка в Солнечногорске, Клину и Твери. Ночной переезд в Петербург с 2-3 санитарными остановками.
Прогулки по Выборгу и парку Монрепо
В Санкт-Петербург прибудем к завтраку. Подкрепившись, продолжим путь в Выборг, который был построен как мощная крепость, не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но выстоял.
Добравшись, отправимся гулять по центру. Вы узнаете историю, легенды и тайны, увидите Рыночную площадь, ратушу, бастион, соборы. Посетите остров с символом этих мест — средневековым рыцарским замком — и осмотрите башню Святого Олафа. Будет свободное время, когда можно сходить на выставки, в камеру пыток, гончарную мастерскую, кузницу, лучный тир.
Пообедаем и продолжим променад в пейзажном парке Монрепо, который занимает земли поместья баронов Николаи, служивших России на поприще просвещения и дипломатии. Мы проникнемся умиротворяющей атмосферой, слушая пение птиц и дыхание Выборгского залива и любуясь далями, ведущими в Балтийское море.
Вечером — заселение в отель, отдых.
Библиотека Алвара Аалто, мастер-класс по выпечке кренделя, дегустация, гадания и средневековый театр в усадьбе Бюргера
Начнём день в библиотеке Алвара Аалто. Здание, спроектированное основоположником скандинавского дизайна, является ярким примером функциональной архитектуры: оно поражает обилием технологических решений, специально разработанных для удобства пользования, и дополнено плавными природными линиями.
Затем вы узнаете историю выборгского кренделя и пройдёте мастер-класс по его выпечке. Освоите 2 аутентичных вида: ржаной бездрожжевой по средневековому рецепту старушки Марэн и пышный дрожжевой, выпеченный на соломе.
После обеда отправимся в усадьбу Бюргера. Вы послушаете об истории комплекса, соседних монастырях, символах Выборга — колдунье Лоухи, коте Тотти, францисканцах и доминиканцах. Продегустируете крендель и глёг на травах со специями и пряностями, а также погадаете и узнаете, как выглядели горожане в Средневековье.
Свободное время в Выборге или дополнительная экскурсия в усадьбу Киискиля с дегустацией пива
Сегодня вы можете прогуляться самостоятельно, а можете за доплату отправиться в усадьбу Киискиля: полюбоваться архитектурой, попробовать пиво, арендовать сап или байдарку.
После обеда — свободное время. В 21:00 — отправление в Москву, ночной переезд.
Завершение тура
Прибудем в столицу ранним утром.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|37 000 ₽
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 3 обеда, дегустации
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
- Проезд к месту старта и обратно
- Ужины
- Экскурсия в усадьбу Киискиля с дегустацией пива