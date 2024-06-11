Хибины поражают даже тех, кто был в горах повыше.
Суровые пейзажи, палитра красок, которую можно увидеть только на Севере, леса и голые вершины, мхи и лишайники… Мы отправимся по живописному маршруту к трёхкаскадному водопаду Рисйок. Проедем через Кировск, перевал Кукисвумчорр, горные реки и озёра. Вы полюбуетесь природой Кольского и узнаете об освоении региона.
Суровые пейзажи, палитра красок, которую можно увидеть только на Севере, леса и голые вершины, мхи и лишайники… Мы отправимся по живописному маршруту к трёхкаскадному водопаду Рисйок. Проедем через Кировск, перевал Кукисвумчорр, горные реки и озёра. Вы полюбуетесь природой Кольского и узнаете об освоении региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
🛣 Дорога из Мурманска займёт 2,5–3 часа. За это время вы насладитесь видами Кольского полуострова из окон авто и послушаете рассказы гида про Кировск и Хибины. При желании сделаем санитарные или видовые остановки.
🍽 Добравшись до Кировска, мы сразу направимся в санаторий Тирвас на обед (шведский стол).
🗻 Подкрепившись, выезжаем на джипе в Хибины.
- Проедем через перевал Кукисвумчорр, вдоль рек Вудъяврйок и Кунийок;
- Сделаем остановку у Сердцевидного озера — полюса хибинских ветров;
- Заедем на базу МЧС — КСС «Куэльпорр» и смотровую площадку «Днепр-1». Гид расскажет об истории возникновения базы и ядерных испытаниях в Хибинах.
💦 И вот вы в месте назначения — у водопада Рисйок, или Красивый. Можно пройтись вдоль него, подняться на верхний уровень, с которого открывается невероятный вид на сам водопад, лес и горы.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно
- В стоимость поездки всё включено, а именно:
— трансфер Мурманск — Кировск — Мурманск
— сопровождение дипломированного гида-экскурсовода
— трансфер Кировск — водопад Рисйокский — Кировск
— обед в санатории Тирвас (шведский стол)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 708 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимофей, с 2015 года я занимаюсь организацией и проведением туров и экскурсий по самым живописным местам Кольского полуострова. Представляю команду профессиональных гидов, большинство из которых, так жеЗадать вопрос
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