Мурманск: мини-трип в мини-группе

Групповая экскурсия в Мурманске

Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате

Мурманск — самый крупный и развитый город Заполярья.

Основан он сравнительно недавно — в 1916 году, поэтому старинные шедевры архитектуры здесь не встретить. Зато у него есть свой собственный, северный и портовый, шарм.

Мы познакомим вас с местными достопримечательностями, расскажем не только исторические факты, но и интересные истории и легенды нашего любимого города.
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Ближайшие даты:
4
дек
5
дек
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Дети до 5 лет2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Мемориал «Морякам, погибшим в мирное время».
  • Памятник «Алёша».
  • Памятник коту Семёну.
  • Памятник «Ждущая».
  • Памятник печи.
  • Морской вокзал и атомный ледокол «Ленин».
  • Самый длинный дом в России и Кольский мост.
  • Абрам-мыс.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Атомный ледокол «Ленин» можно посетить по предварительной записи или в порядке живой очереди, если все участники будут за.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади «Пять углов»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеВыездныеМорской вокзалПопулярные местаПрирода и пейзажиПамятник коту СеменуПамятник ЖдущейЛедокол ЛенинМыс АбрамКольский мостМемориальный комплекс «Маяк»Монумент «Алёша»На микроавтобусе

Похожие туры из Мурманска

Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
Увидеть водопады, Долину Славы и самый северный в мире монастырь
из Мурманска
Завтра
5 дек
6 дек
7 дек
7 500 за человека
Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
97 отзывов
Мурманские муралы
Открыть для себя уличное искусство Заполярья в мини-группе
у кинотеатра Мурманск
Сегодня
Завтра
5 дек
6 дек
910 за человека
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5.5 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
Лучшие видовые точки, ключевые достопримечательности, старинный город Кола и не только
в Октябрьском районе
Завтра
7 дек
8 дек
9 дек
50003 750 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ