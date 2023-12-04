Мурманск — самый крупный и развитый город Заполярья.



Основан он сравнительно недавно — в 1916 году, поэтому старинные шедевры архитектуры здесь не встретить. Зато у него есть свой собственный, северный и портовый, шарм.



Мы познакомим вас с местными достопримечательностями, расскажем не только исторические факты, но и интересные истории и легенды нашего любимого города.