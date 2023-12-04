Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате
Мурманск — самый крупный и развитый город Заполярья.
Основан он сравнительно недавно — в 1916 году, поэтому старинные шедевры архитектуры здесь не встретить. Зато у него есть свой собственный, северный и портовый, шарм.
Мы познакомим вас с местными достопримечательностями, расскажем не только исторические факты, но и интересные истории и легенды нашего любимого города.
Основан он сравнительно недавно — в 1916 году, поэтому старинные шедевры архитектуры здесь не встретить. Зато у него есть свой собственный, северный и портовый, шарм.
Мы познакомим вас с местными достопримечательностями, расскажем не только исторические факты, но и интересные истории и легенды нашего любимого города.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
|Дети до 5 лет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мемориал «Морякам, погибшим в мирное время».
- Памятник «Алёша».
- Памятник коту Семёну.
- Памятник «Ждущая».
- Памятник печи.
- Морской вокзал и атомный ледокол «Ленин».
- Самый длинный дом в России и Кольский мост.
- Абрам-мыс.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Атомный ледокол «Ленин» можно посетить по предварительной записи или в порядке живой очереди, если все участники будут за.
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади «Пять углов»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 93 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна, я представляю дружную команду гидов в Мурманске. Мы любим свой край и наших гостей. Путешественники не хотят с нами расставаться и советуют друзьям. Ждём вас в гости.
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