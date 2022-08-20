Териберка. Все краски Крайнего Севера

Териберка

5
1 отзыв
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Териберка. Все краски Крайнего Севера
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Что вас ожидает 🤩

  • Ветропарк
  • Сад камней
  • Охранник Териберки
  • Водопад на Малом Батарейском озере
  • Поклонный крест
  • Пляж "Яйца динозавра"
  • Каменный мыс
  • Логово Дракона (если позволит погода)
  • Первая арктическая метеостанция
  • Скелет кашалота
  • Чум Грэма Кука
  • Инсталляция "Два океана"
  • Кладбище кораблей
  • Песчаный пляж
  • Гигантские качели
  • Трон
  • Выброшенный корабль
  • Мини-ферма с оленями и хаски
  • Заброшенная школа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Запоминающаяся на всю жизнь однодневная поездка в Териберку должна входить в обязательную программу любого путешественника, посетившего Мурманск. Завораживающая красота этого забытого Богом поселка на самом Краю Земли не может оставить равнодушным ни одного туриста, а атмосфера этого места настолько уникальна, что здесь каждый находит для себя что-то особенное, заставляющее чаще биться сердце.
Мы заберем Вас или Вашу команду от места Вашего проживания в Мурманске или его пригородах и наше маленькое путешествие начнется с этого момента. Подготовленный, сертифицированный гид-экскурсовод не даст Вам заскучать на всем протяжении 2-часового маршрута до Териберки. Он расскажет Вам много интересного о Мурманске, Кольском полуострове, Териберке, Заполярье в целом и ответит на любые Ваши вопросы.
Дорога в Териберку пролегает через лесотундру, которая буквально на Ваших глазах сменится самой настоящей тундрой. По дороге мы увидим Мурманский ветропарк, Сад камней и Охранника Териберки. Заглянем полюбоваться на Териберский фьорд. А в конце нашего маршрута нас будет ожидать незамерзающее даже в самые сильные морозы Баренцево море и весь простор Северного Ледовитого океана.
Мы доберемся до Водопада на Малом Батарейском озере и поднимемся на смотровую площадку чтобы оценить всю красоту и бескрайность северных пейзажей. Увидим и услышим птичий базар с бесчисленным скоплением птиц и вскарабкаемся на сопку к Поклонному кресту, аналогичному тому, который ставили в этих краях поморы.
Следующей точкой нашего маршрута будет широко известный галечный Пляж "Яйца дракона", позволяющий оценить невообразимую мощь океана и сделать снимки фантастической красоты. С пляжа мы выйдем на каменный мыс, чтобы максимально близко, но безопасно приблизиться к морскому прибою. Далее мы покажем Вам уникальное место, которое называют "Логовом дракона", это уникальной красоты локация доступна только при определенных погодных условиях. Закончим этот блок посещением самой первой арктической метеостанции, начавшей свою работу в далеком 1893 году.
Начинаем перемещение в Старую Териберку. Сделаем две остановки: первая у настоящего Скелета кашалота, Чума Грэма Кука и инсталляции Два океана. Вторая у Кладбища кораблей. После чего мы окажемся на приятном песчаном пляже Старой Териберки, где нас будет ждать заказанный в ресторане столик за которым можно отведать блюда арктической кухни.
НОВИНКА!!! Если у Вас возникнет желание искупаться в водах Северного Ледовитого океана, то мы с радостью поможем Вам испытать себя. С Вас смелость и решительность, с нас полотенца, тапочки и горячий душ прямо на пляже!!! Не упустите такую возможность!!!
После обеда у Вас будет свободное время для прогулок по пляжу на котором Вы сможете увидеть Гигантские качели, Трон, Выброшенный штормом корабль и сделать массу запоминающихся фотографий.
Финальная часть нашей экскурсии будет включать в себя посещение Мини-фермы, где можно потискать добродушных хаски и покормить настоящих северных оленей их любимой едой - ягелем. Затем, если у Вас останутся силы и желание, мы побродим по этажам Заброшенной школы и заглянем на самую северную пивоварню, где можно продегустировать пенный напиток.
Обратный путь будет аналогичен утреннему трансферу. Мы вернем Вас к месту Вашего проживания, либо в любую другую точку Мурманска по Вашему желанию. При необходимости, гид доставит Вас прямо в аэропорт, если Вы улетаете в день экскурсии.

Ежедневно, в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода на все время экскурсии
  • Горячий чай с легким перекусом
Что не входит
  • Обед в ресторане (от 800 рублей в зависимости от заказа)
  • Корм для северных оленей (200 руб.)
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Чтобы в полной мере насладиться суровой красотой Севера и не испортить себе экскурсию, обязательно учитывайте климатические условия побережья Кольского полуострова. В Териберке почти всегда влажно и очень ветрено. Погода может меняться с калейдоскопической быстротой. Поэтому одежда должна соответствовать сезону и обеспечивать комфорт.
  • Второе важное условие - правильная обувь на нескользящей подошве, желательно туристическая
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
20 авг 2022
Нашим гидом в этом приключении была Мила - замечательная, доброжелательная девушка, которая хорошо знает историю и географию Кольского полуострова. Интересно рассказывала, отвечала на наши многочисленные вопросы, показала всё и даже больше) Большое спасибо! В следующий раз с удовольствием опять поедем с Милой осваивать новые места!

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