А что есть на Крайнем Севере? Этим вопросом задаются многие.
Со мной же вы сможете добраться до берега Северного Ледовитого Океана и разгадать тайны Крайнего Севера. Нашей главной целью станет небольшой поселок Териберка.
Вы прогуляетесь по пляжу «Яйца дракона», посетите Кладбище кораблей, покормите оленей и искупаетесь в водах Северного Ледовитого океана. Экскурсия проводится в мини-группе.
Со мной же вы сможете добраться до берега Северного Ледовитого Океана и разгадать тайны Крайнего Севера. Нашей главной целью станет небольшой поселок Териберка.
Вы прогуляетесь по пляжу «Яйца дракона», посетите Кладбище кораблей, покормите оленей и искупаетесь в водах Северного Ледовитого океана. Экскурсия проводится в мини-группе.
Описание экскурсииЗапоминающаяся на всю жизнь однодневная поездка в Териберку должна входить в обязательную программу любого путешественника, посетившего Мурманск. Завораживающая красота этого забытого Богом поселка на самом Краю Земли не может оставить равнодушным ни одного туриста, а атмосфера этого места настолько уникальна, что здесь каждый находит для себя что-то особенное, заставляющее чаще биться сердце. Мы заберем Вас или Вашу команду от места Вашего проживания в Мурманске или его пригородах и наше маленькое путешествие начнется с этого момента. Подготовленный, сертифицированный гид-экскурсовод не даст Вам заскучать на всем протяжении 2-часового маршрута до Териберки. Он расскажет Вам много интересного о Мурманске, Кольском полуострове, Териберке, Заполярье в целом и ответит на любые Ваши вопросы. Дорога в Териберку пролегает через лесотундру, которая буквально на Ваших глазах сменится самой настоящей тундрой. По дороге мы увидим Мурманский ветропарк, Сад камней и Охранника Териберки. Заглянем полюбоваться на Териберский фьорд. А в конце нашего маршрута нас будет ожидать незамерзающее даже в самые сильные морозы Баренцево море и весь простор Северного Ледовитого океана. Мы доберемся до Водопада на Малом Батарейском озере и поднимемся на смотровую площадку чтобы оценить всю красоту и бескрайность северных пейзажей. Увидим и услышим птичий базар с бесчисленным скоплением птиц и вскарабкаемся на сопку к Поклонному кресту, аналогичному тому, который ставили в этих краях поморы. Следующей точкой нашего маршрута будет широко известный галечный Пляж "Яйца дракона", позволяющий оценить невообразимую мощь океана и сделать снимки фантастической красоты. С пляжа мы выйдем на каменный мыс, чтобы максимально близко, но безопасно приблизиться к морскому прибою. Далее мы покажем Вам уникальное место, которое называют "Логовом дракона", это уникальной красоты локация доступна только при определенных погодных условиях. Закончим этот блок посещением самой первой арктической метеостанции, начавшей свою работу в далеком 1893 году. Начинаем перемещение в Старую Териберку. Сделаем две остановки: первая у настоящего Скелета кашалота, Чума Грэма Кука и инсталляции Два океана. Вторая у Кладбища кораблей. После чего мы окажемся на приятном песчаном пляже Старой Териберки, где нас будет ждать заказанный в ресторане столик за которым можно отведать блюда арктической кухни. После обеда у Вас будет свободное время для прогулок по пляжу на котором Вы сможете увидеть Гигантские качели, Трон, Выброшенный штормом корабль и сделать массу запоминающихся фотографий. Финальная часть нашей экскурсии будет включать в себя посещение Мини-фермы, где можно потискать добродушных хаски и покормить настоящих северных оленей их любимой едой - ягелем. Затем, если у Вас останутся силы и желание, мы побродим по этажам Заброшенной школы и заглянем на самую северную пивоварню, где можно продегустировать пенный напиток. Обратный путь будет аналогичен утреннему трансферу. Мы вернем Вас к месту Вашего проживания, либо в любую другую точку Мурманска по Вашему желанию. При необходимости, гид доставит Вас прямо в аэропорт, если Вы улетаете в день экскурсии. Важная информация:
- Одевайтесь многослойно. В зимнее время — пуховик (желательно с капюшоном), шапка, перчатки, шарф, теплые носки и высокие ботинки (сапоги) с нескользящей подошвой. Летом — непромокаемая ветровка (желательно с капюшоном), легкий головной убор, непромокаемая обувь, желательно трекинговые ботинки с нескользящей подошвой.
- Нас ждет пешеходная прогулка по пересеченной местности длительностью около 2,5-3 часов. Маршрут легкий, доступен для любого уровня подготовки. Необходимо отправляться в удобной обуви.
- В зимнее время, в случае резкого изменения погодных условий, иногда необходимо срочно покинуть Териберку из-за закрытия дороги. В этом случае, мы можем сократить количество локаций.
- Экскурсию для вас проведу я либо один из гидов нашей команды.
Ежедневно, в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ветропарк
- Сад камней
- Водопад на Малом Батарейском озере
- Поклонный крест
- Пляж «Яйца динозавра»
- Каменный мыс
- Логово Дракона (если позволит погода)
- Первая арктическая метеостанция
- Скелет кашалота
- Чум Грэма Кука
- Инсталляция «Два океана»
- Кладбище кораблей
- Песчаный пляж
- Гигантские качели
- Трон
- Выброшенный корабль
- Мини-ферма с оленями и хаски
- Заброшенная школа
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода на все время экскурсии
Что не входит в цену
- "Вход на территорию Природного парка /"Териберка/" (500 руб. /гость)
- Дети бесплатно
- (для иностранных граждан - 1000 руб. /гость). ", "Вход на мини-ферму (200 руб. /гость) "
- Корм для северных оленей (150 руб.) по желанию
- Обед в ресторане по меню или комплексный обед (от 1300 руб.)
- Поездка на санях буксируемых снегоходом по природному парку (1500 руб. /гость) только в зимнее время
- Морепродукты (ежи, гребешки) - 250 руб. /штука (по желанию)
- Личные расходы (сувениры, морепродукты и пр.).
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Одевайтесь многослойно. В зимнее время - пуховик (желательно с капюшоном), шапка, перчатки, шарф, теплые носки и высокие ботинки (сапоги) с нескользящей подошвой. Летом - непромокаемая ветровка (желательно с капюшоном), легкий головной убор, непромокаемая обувь, желательно трекинговые ботинки с нескользящей подошвой
- Нас ждет пешеходная прогулка по пересеченной местности длительностью около 2,5-3 часов. Маршрут легкий, доступен для любого уровня подготовки. Необходимо отправляться в удобной обуви
- В зимнее время, в случае резкого изменения погодных условий, иногда необходимо срочно покинуть Териберку из-за закрытия дороги. В этом случае, мы можем сократить количество локаций
- Экскурсию для вас проведу я либо один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всем здравствуйте! Мы брали экскурсию на Териберку. С погодой повезло на 💯. Несмотря на форс мажор с транспортом поездка получилась комфортной, интересной и увлекательной. И всё благодаря гиду Александру! Можно
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Т
Мы в восторге,!Увидели, пляж драконовы яйца,кладбище кораблей, красоты крайнего Севера! Главное увидели тундру!!! Очень впечатлило!
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А
Очень понравилась экскурсия. Увидели много красивых и захватывающих видов.
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Е
Экскурсия прошла успешно. Гид-Игорь, забрал от гостиницы, предварительно позвонив. Поездка прошла комфортно, интересные рассказы и море впечатлений и фотографий. Вкусная еда, дегустация морепродуктов, прекрасные пешеходные маршруты! Обратно также доставил до гостиницы! Все было отлично 👍🏼 спасибо за прекрасный день!!!
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Л
Экскурсия по Териберке оказалась настоящей находкой! Нас сопровождала отличная погода и замечательный экскурсовод Александр, который превратил поездку в настоящее путешествие по арктическим просторам.
Маршрут был построен грамотно и разнообразно: мы увидели
Маршрут был построен грамотно и разнообразно: мы увидели
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Н
Бронировали индивидуальную экскурсию на Териберку. Гид у нас был Максим. Отличная поездка с отличным водителем и рассказчиком. Не торопясь, без суеты, в своём темпе. Лично мне было сложно подниматься вверх
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