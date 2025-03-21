Вся Териберка за 1 день! Отправляйтесь на край земли, где каждый уголок очаровывает своей дикой красотой. Выйдите в море на проверенном судне с отличным капитаном, чтобы увидеть китов, дельфинов и касаток. Сделайте сотни памятных фотографий и оставьте Териберку в своем сердце навсегда. Если погода не позволит выйти в море, деньги за морскую прогулку будут возвращены
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Водная прогулка на проверенном судне
- 🐋 Возможность увидеть китов и касаток
- 📸 Сотни памятных фотографий
- 🌄 Живописные пейзажи тундры
- 🏞 Величественные скалы и каркасы кораблей
Что можно увидеть
- Ледовитый океан
- Каркасы выброшенных на берег кораблей
- Величественные скалы
- Батарейский водопад
- Яйца драконов
Описание водной прогулкиВся самоё интересное за один день! Мы побываем на берегу Ледовитого океана. Здесь царствует природа, которая поможет вам отбросить прочь все невзгоды и по-настоящему отдохнуть душой и телом.
- Знаете ли вы, где снимался знаменитый фильм «Левиафан»?
- Какое место журнал National Geographic включил в топ-20 лучших мест для путешествий? Думаю, вы уже догадались, что правильный ответ на эти вопросы один — Териберка! Каркасы выброшенных на берег кораблей, величественные скалы, настоящий океан, «яйца драконов», Батарейский водопад! Все вместе - это легендарная Териберка. Вас ждут самые необыкновенные места, северные красоты, а также буря эмоций от ощущения полной свободы. Вы сможете познакомиться с местными обитателями, энергичными хаски и благородными оленями, а если повезет, даже c могучими китами! Уже по пути в Териберку вы сможете оценить живописные пейзажи тундры, многочисленных рек и озер нашего края. Важная информация: Если погода не позволит выйти в море, то мы вернём деньги за морскую прогулку — 2000 руб. за человека. На морской прогулке присутствие гида не предполагается.
Вторник - воскресенье с 8:30 *в зависимости от погодных условий, время может быть скорректировано.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Природный парк
- Песчаная бухта
- Кладбище кораблей
- Пляж «Яйца дракона»
- Ферма северных оленей и хаски
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги гида-водителя
- 2-х часовая морская прогулка (без гида)
Что не входит в цену
- Дегустация морских ежей и гребешков - 250 руб. /шт.
- Вход на ферму и кормление оленей - 250 руб. /чел. Детям до 7 лет вход бесплатный
- Вход в природный парк: граждане РФ - 440 руб., иностранцы - 880 руб., дети дошкольного и школьники и пенсионеры - бесплатно
- Обед в ресторане Териберки
- Трансфер с ноября по апрель на снегоходе - 1500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у места вашего проживания
Завершение: Окончание экскурсии у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник - воскресенье с 8:30 *в зависимости от погодных условий, время может быть скорректировано.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
21 мар 2025
Здравствуйте, экскурсия Териберка за один день произвела неизгладимое впечатление. Я увидела всё, о чем мечтала)) наш гид Вадим забрал от отеля, фотографировал нас, поил чаем с вкусняшками, всё рассказывал и заботился о каждом человеке в нашей группе. Очень рекомендую! Организация на высшем уровне!
Е
Елена
22 фев 2025
М
Мария
8 окт 2024
Очень приятные гид и компания! Всё заявленное в программе успели. Видели морских котиков, но с кладбища кораблей, а не на морской прогулке.
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