День 1. Добро пожаловать в Арктику! Северное сияние Вы прибываете в аэропорт города Мурманска днем или вечером. Заселение в отель. Этот день для вас, вы можете прилететь в любое удобное время до 18 часов. Выезд на Охоту за Северным сиянием! Ориентировочное время старта 21:00. Да-да, сразу окунемся в атмосферу Севера и поиском уникального природного явления. Существует множество легенд, связанных с Авророй. Приготовьте свое самое заветное желание, чтобы загадать его под сполохами. Оно обязательно сбудется! Сразу сделаем ремарку: это природное явление и оно зависит от ряда факторов, которые всегда мониторят наши гиды-профессионалы. Погода, прогноз, солнечный ветер - только малая часть того, что должно сложиться. Вам точно не о чем беспокоиться. Возьмите хорошее настроение и сильное желание увидеть.

Возможен перенос выезда на следующий вечер, при неблагоприятных погодных условиях. День 2. Путешествие на край земли – в Териберку! Собираясь на Край Света не забудьте взять с собой варежки, сменные носки, шапку, шарф. Лишние вещи всегда можно оставить в автобусе. А вот найти то, чего не взяли из города - сложнее. Не ориентируйтесь на прогноз погоды! Планируйте свое время заранее. Осенью дорога предсказуема, а вот зимой дорогу в Териберку может переметать, поэтому внимательность ко времени и друг к другу - главный принцип на этом направлении. Дорога в Териберку - 133 км. северных красот. Только здесь так наглядно можно проследить, как меняется северный пейзаж. Первая локация по прибытии – кладбище заброшенных кораблей, затем отправляемся на Каменный пляж и Батарейский водопад. Уверены, вы наслышаны об этих местах. “Драконьи яйца” - ставшее уже известным фантазийное название пляжа с огромными камнями, гладко обточенные морем. Место выглядит красивым в любую погоду: будь то волны, образующие густую пену, выносящие на берег морские водоросли или спокойный штиль с ярким низким северным небом - создают сюжеты для маринистов. Батарейский водопад - ручей, вытекающий Малого Батарейского озера и уносящий воду в густое синее море. С этого ракурса вы увидите бескрайнюю даль. У каждого возникают свои ассоциации. Уверяем, что как только вы представите себя на Краю Света, устремите свой взгляд вперед и насладитесь ощущением себя маленькой частью огромного мира. Зимой при наличии снега, мы отправляемся на побережье в санях управляемых снегоходом, путешествие с ветерком и драйвом. Время на путешествие к берегу занимает 1-1,5 часа. Отойдем от лирики и вернемся в повседневность. 13.00-14.00 - Время обеда! После отдыха от впечатлений вы сможете прогуляться по Песчаному пляжу. Увидеть выброшенный на берег корабль и сделать кадры на знаменитых гигантских териберских качелях. 18.00 - возвращение в Мурманск. В Полярную ночь (1 декабря – 12 января) будет уже темно в это время, задерживаться не стоит. Да и после нескольких часов, проведенных на побережье, эмоций предостаточно. Пора греться и отдыхать. Впереди еще много интересного! Ужин в городе самостоятельно. Вы всегда можете спросить совет у гида, где можно перекусить или плотно поужинать. Насладиться приятным послевкусием насыщенного дня. День 3. Погружение в жизнь коренных народов – саамов! Северные олени, саамы, обед. После завтрака поспешите в автобус к назначенному времени. Дорога нас ждет живописная. Виды за окном один сменяет другой. Бывает нависают огромные хлопья снега на хрупкие деревья, укроют их и припадут к дороге снежными лапами. А бывает, сугробы кругом, а деревья, выстоявшие перед северным ветром, стройно красуются вдоль дорог. Впечатляющее зрелище! Потому не стоит опаздывать. И если очень захочется, и дорога позволит - наша команда всегда пойдет на встречу гостям и остановится для фото стопа. Как и в случае с предыдущими выездами, обязательно возьмите с собой в поездку теплые варежки, шапку и шарф. Мы еще рекомендуем брать сменные носки. Так дискомфорт после возможного купания в снегу не омрачит поездку. По приезду нас встретит представитель саамской семьи, увлеченных своим делом. Они погрузят в атмосферу бескрайней любви к северу, нашей культуре и животным. В программе вас ожидает кормление северных оленей. Вы увидите, как налажен быт саамов сейчас и как это было раньше. Узнаете об особенностях жизни и работы на севере. Во время программы представится возможность сделать милые фотографии с животными. Посетить сувенирную лавку и прикупить что-нибудь на память себе и близким. После прогулки, общения и историй - самое время пообедать. И здесь вас удивят традиционной едой. Северная уха, оленина с гарниром и чай из местных ягод. Вкусно поесть в уютном местном кафе, что еще нужно перед дорогой обратно? После экскурсии мы можем оставить вас у отеля или Мурманск молла. У вас будет время погулять или собрать вещи. Наш гид подскажет, где лучше купить сувениры и какую рыбу взять, чтобы дома угостить друзей и поделиться впечатлениями от поездки. Как правило, в отеле время выселения 12.00. Но вы всегда можете воспользоваться багажной комнатой и оставить вещи до поездки в аэропорт. Планируйте вылет после 19:00 (если ваш тур 3 дня).

Возможен перенос выезда на следующий вечер, при неблагоприятных погодных условиях. День 2. Путешествие на край земли – в Териберку! Собираясь на Край Света не забудьте взять с собой варежки, сменные носки, шапку, шарф. Лишние вещи всегда можно оставить в автобусе. А вот найти то, чего не взяли из города - сложнее. Не ориентируйтесь на прогноз погоды! Планируйте свое время заранее. Осенью дорога предсказуема, а вот зимой дорогу в Териберку может переметать, поэтому внимательность ко времени и друг к другу - главный принцип на этом направлении. Дорога в Териберку - 133 км. северных красот. Только здесь так наглядно можно проследить, как меняется северный пейзаж. Первая локация по прибытии – кладбище заброшенных кораблей, затем отправляемся на Каменный пляж и Батарейский водопад. Уверены, вы наслышаны об этих местах. “Драконьи яйца” - ставшее уже известным фантазийное название пляжа с огромными камнями, гладко обточенные морем. Место выглядит красивым в любую погоду: будь то волны, образующие густую пену, выносящие на берег морские водоросли или спокойный штиль с ярким низким северным небом - создают сюжеты для маринистов. Батарейский водопад - ручей, вытекающий Малого Батарейского озера и уносящий воду в густое синее море. С этого ракурса вы увидите бескрайнюю даль. У каждого возникают свои ассоциации. Уверяем, что как только вы представите себя на Краю Света, устремите свой взгляд вперед и насладитесь ощущением себя маленькой частью огромного мира. Зимой при наличии снега, мы отправляемся на побережье в санях управляемых снегоходом, путешествие с ветерком и драйвом. Время на путешествие к берегу занимает 1-1,5 часа. Отойдем от лирики и вернемся в повседневность. 13.00-14.00 - Время обеда! После отдыха от впечатлений вы сможете прогуляться по Песчаному пляжу. Увидеть выброшенный на берег корабль и сделать кадры на знаменитых гигантских териберских качелях. 18.00 - возвращение в Мурманск. В Полярную ночь (1 декабря – 12 января) будет уже темно в это время, задерживаться не стоит. Да и после нескольких часов, проведенных на побережье, эмоций предостаточно. Пора греться и отдыхать. Впереди еще много интересного! Ужин в городе самостоятельно. Вы всегда можете спросить совет у гида, где можно перекусить или плотно поужинать. Насладиться приятным послевкусием насыщенного дня. День 3. Погружение в жизнь коренных народов – саамов! Северные олени, саамы, обед. После завтрака поспешите в автобус к назначенному времени. Дорога нас ждет живописная. Виды за окном один сменяет другой. Бывает нависают огромные хлопья снега на хрупкие деревья, укроют их и припадут к дороге снежными лапами. А бывает, сугробы кругом, а деревья, выстоявшие перед северным ветром, стройно красуются вдоль дорог. Впечатляющее зрелище! Потому не стоит опаздывать. И если очень захочется, и дорога позволит - наша команда всегда пойдет на встречу гостям и остановится для фото стопа. Как и в случае с предыдущими выездами, обязательно возьмите с собой в поездку теплые варежки, шапку и шарф. Мы еще рекомендуем брать сменные носки. Так дискомфорт после возможного купания в снегу не омрачит поездку. По приезду нас встретит представитель саамской семьи, увлеченных своим делом. Они погрузят в атмосферу бескрайней любви к северу, нашей культуре и животным. В программе вас ожидает кормление северных оленей. Вы увидите, как налажен быт саамов сейчас и как это было раньше. Узнаете об особенностях жизни и работы на севере. Во время программы представится возможность сделать милые фотографии с животными. Посетить сувенирную лавку и прикупить что-нибудь на память себе и близким. После прогулки, общения и историй - самое время пообедать. И здесь вас удивят традиционной едой. Северная уха, оленина с гарниром и чай из местных ягод. Вкусно поесть в уютном местном кафе, что еще нужно перед дорогой обратно? После экскурсии мы можем оставить вас у отеля или Мурманск молла. У вас будет время погулять или собрать вещи. Наш гид подскажет, где лучше купить сувениры и какую рыбу взять, чтобы дома угостить друзей и поделиться впечатлениями от поездки. Как правило, в отеле время выселения 12.00. Но вы всегда можете воспользоваться багажной комнатой и оставить вещи до поездки в аэропорт. Планируйте вылет после 19:00 (если ваш тур 3 дня).

*Возможен перенос выезда на следующий вечер, при неблагоприятных погодных условиях. День 2. Путешествие на край земли – в Териберку! Собираясь на Край Света не забудьте взять с собой варежки, сменные носки, шапку, шарф. Лишние вещи всегда можно оставить в автобусе. А вот найти то, чего не взяли из города - сложнее. Не ориентируйтесь на прогноз погоды! Планируйте свое время заранее. Осенью дорога предсказуема, а вот зимой дорогу в Териберку может переметать, поэтому внимательность ко времени и друг к другу - главный принцип на этом направлении. Дорога в Териберку - 133 км. северных красот. Только здесь так наглядно можно проследить, как меняется северный пейзаж. Первая локация по прибытии – кладбище заброшенных кораблей, затем отправляемся на Каменный пляж и Батарейский водопад. Уверены, вы наслышаны об этих местах. “Драконьи яйца” - ставшее уже известным фантазийное название пляжа с огромными камнями, гладко обточенные морем. Место выглядит красивым в любую погоду: будь то волны, образующие густую пену, выносящие на берег морские водоросли или спокойный штиль с ярким низким северным небом - создают сюжеты для маринистов. Батарейский водопад - ручей, вытекающий Малого Батарейского озера и уносящий воду в густое синее море. С этого ракурса вы увидите бескрайнюю даль. У каждого возникают свои ассоциации. Уверяем, что как только вы представите себя на Краю Света, устремите свой взгляд вперед и насладитесь ощущением себя маленькой частью огромного мира. Зимой при наличии снега, мы отправляемся на побережье в санях управляемых снегоходом, путешествие с ветерком и драйвом. Время на путешествие к берегу занимает 1-1,5 часа. Отойдем от лирики и вернемся в повседневность. 13.00-14.00 - Время обеда! После отдыха от впечатлений вы сможете прогуляться по Песчаному пляжу. Увидеть выброшенный на берег корабль и сделать кадры на знаменитых гигантских териберских качелях. 18.00 - возвращение в Мурманск. В Полярную ночь (1 декабря – 12 января) будет уже темно в это время, задерживаться не стоит. Да и после нескольких часов, проведенных на побережье, эмоций предостаточно. Пора греться и отдыхать. Впереди еще много интересного! Ужин в городе самостоятельно. Вы всегда можете спросить совет у гида, где можно перекусить или плотно поужинать. Насладиться приятным послевкусием насыщенного дня. День 3. Погружение в жизнь коренных народов – саамов! Северные олени, саамы, обед. После завтрака поспешите в автобус к назначенному времени. Дорога нас ждет живописная. Виды за окном один сменяет другой. Бывает нависают огромные хлопья снега на хрупкие деревья, укроют их и припадут к дороге снежными лапами. А бывает, сугробы кругом, а деревья, выстоявшие перед северным ветром, стройно красуются вдоль дорог. Впечатляющее зрелище! Потому не стоит опаздывать. И если очень захочется, и дорога позволит - наша команда всегда пойдет на встречу гостям и остановится для фото стопа. Как и в случае с предыдущими выездами, обязательно возьмите с собой в поездку теплые варежки, шапку и шарф. Мы еще рекомендуем брать сменные носки. Так дискомфорт после возможного купания в снегу не омрачит поездку. По приезду нас встретит представитель саамской семьи, увлеченных своим делом. Они погрузят в атмосферу бескрайней любви к северу, нашей культуре и животным. В программе вас ожидает кормление северных оленей. Вы увидите, как налажен быт саамов сейчас и как это было раньше. Узнаете об особенностях жизни и работы на севере. Во время программы представится возможность сделать милые фотографии с животными. Посетить сувенирную лавку и прикупить что-нибудь на память себе и близким. После прогулки, общения и историй - самое время пообедать. И здесь вас удивят традиционной едой. Северная уха, оленина с гарниром и чай из местных ягод. Вкусно поесть в уютном местном кафе, что еще нужно перед дорогой обратно? После экскурсии мы можем оставить вас у отеля или Мурманск молла. У вас будет время погулять или собрать вещи. Наш гид подскажет, где лучше купить сувениры и какую рыбу взять, чтобы дома угостить друзей и поделиться впечатлениями от поездки. Как правило, в отеле время выселения 12.00. Но вы всегда можете воспользоваться багажной комнатой и оставить вещи до поездки в аэропорт. Планируйте вылет после 19:00 (если ваш тур 3 дня).