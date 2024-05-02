Автобусная экскурсия из Мурманска: Заброшенные корабли и водопады Арктики
Хотите перезагрузиться, наполниться впечатлениями и силами? Тогда этот тур в Мурманск — то, что нужно! Вас ждут настоящие водопады и крутые скалы, охота за северным сиянием, заброшенные корабли! За 3 или 4 дня на выбор дня вы увидите настоящие сокровища Мурманска и не только с комфортом для себя. Мы об этом позаботимся!
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|3-х дневный тур
|21 899.7 ₽
|4-х дневный тур
|34 900.2 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Кольский залив
- Баренцево море
- Териберка
- Пляж «Яйца дракона»
- Драконий глаз
- Батарейский водопад
- Песчаный пляж с гигантскими качелями
- Северное сияние
- Ледокол «Ленин»
- Морской вокзал
- Саамское поселение
- Все заезды гарантированы. Обычно в группах от 3 до 16 человек
- После бронирования на сайте необходимо внести предоплату гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть для туров в праздничные даты оплачивается за три недели до начала тура
- Возможно организовать индивидуальный и корпоративный туры только для вашей компании
Описание
День 1. Добро пожаловать в Арктику! Северное сияние Вы прибываете в аэропорт города Мурманска днем или вечером. Заселение в отель. Этот день для вас, вы можете прилететь в любое удобное время до 18 часов. Выезд на Охоту за Северным сиянием! Ориентировочное время старта 21:00. Да-да, сразу окунемся в атмосферу Севера и поиском уникального природного явления. Существует множество легенд, связанных с Авророй. Приготовьте свое самое заветное желание, чтобы загадать его под сполохами. Оно обязательно сбудется! Сразу сделаем ремарку: это природное явление и оно зависит от ряда факторов, которые всегда мониторят наши гиды-профессионалы. Погода, прогноз, солнечный ветер - только малая часть того, что должно сложиться. Вам точно не о чем беспокоиться. Возьмите хорошее настроение и сильное желание увидеть.
Возможен перенос выезда на следующий вечер, при неблагоприятных погодных условиях. День 2. Путешествие на край земли – в Териберку! Собираясь на Край Света не забудьте взять с собой варежки, сменные носки, шапку, шарф. Лишние вещи всегда можно оставить в автобусе. А вот найти то, чего не взяли из города - сложнее. Не ориентируйтесь на прогноз погоды! Планируйте свое время заранее. Осенью дорога предсказуема, а вот зимой дорогу в Териберку может переметать, поэтому внимательность ко времени и друг к другу - главный принцип на этом направлении. Дорога в Териберку - 133 км. северных красот. Только здесь так наглядно можно проследить, как меняется северный пейзаж. Первая локация по прибытии – кладбище заброшенных кораблей, затем отправляемся на Каменный пляж и Батарейский водопад. Уверены, вы наслышаны об этих местах. “Драконьи яйца” - ставшее уже известным фантазийное название пляжа с огромными камнями, гладко обточенные морем. Место выглядит красивым в любую погоду: будь то волны, образующие густую пену, выносящие на берег морские водоросли или спокойный штиль с ярким низким северным небом - создают сюжеты для маринистов. Батарейский водопад - ручей, вытекающий Малого Батарейского озера и уносящий воду в густое синее море. С этого ракурса вы увидите бескрайнюю даль. У каждого возникают свои ассоциации. Уверяем, что как только вы представите себя на Краю Света, устремите свой взгляд вперед и насладитесь ощущением себя маленькой частью огромного мира. Зимой при наличии снега, мы отправляемся на побережье в санях управляемых снегоходом, путешествие с ветерком и драйвом. Время на путешествие к берегу занимает 1-1,5 часа. Отойдем от лирики и вернемся в повседневность. 13.00-14.00 - Время обеда! После отдыха от впечатлений вы сможете прогуляться по Песчаному пляжу. Увидеть выброшенный на берег корабль и сделать кадры на знаменитых гигантских териберских качелях. 18.00 - возвращение в Мурманск. В Полярную ночь (1 декабря – 12 января) будет уже темно в это время, задерживаться не стоит. Да и после нескольких часов, проведенных на побережье, эмоций предостаточно. Пора греться и отдыхать. Впереди еще много интересного! Ужин в городе самостоятельно. Вы всегда можете спросить совет у гида, где можно перекусить или плотно поужинать. Насладиться приятным послевкусием насыщенного дня. День 3. Погружение в жизнь коренных народов – саамов! Северные олени, саамы, обед. После завтрака поспешите в автобус к назначенному времени. Дорога нас ждет живописная. Виды за окном один сменяет другой. Бывает нависают огромные хлопья снега на хрупкие деревья, укроют их и припадут к дороге снежными лапами. А бывает, сугробы кругом, а деревья, выстоявшие перед северным ветром, стройно красуются вдоль дорог. Впечатляющее зрелище! Потому не стоит опаздывать. И если очень захочется, и дорога позволит - наша команда всегда пойдет на встречу гостям и остановится для фото стопа. Как и в случае с предыдущими выездами, обязательно возьмите с собой в поездку теплые варежки, шапку и шарф. Мы еще рекомендуем брать сменные носки. Так дискомфорт после возможного купания в снегу не омрачит поездку. По приезду нас встретит представитель саамской семьи, увлеченных своим делом. Они погрузят в атмосферу бескрайней любви к северу, нашей культуре и животным. В программе вас ожидает кормление северных оленей. Вы увидите, как налажен быт саамов сейчас и как это было раньше. Узнаете об особенностях жизни и работы на севере. Во время программы представится возможность сделать милые фотографии с животными. Посетить сувенирную лавку и прикупить что-нибудь на память себе и близким. После прогулки, общения и историй - самое время пообедать. И здесь вас удивят традиционной едой. Северная уха, оленина с гарниром и чай из местных ягод. Вкусно поесть в уютном местном кафе, что еще нужно перед дорогой обратно? После экскурсии мы можем оставить вас у отеля или Мурманск молла. У вас будет время погулять или собрать вещи. Наш гид подскажет, где лучше купить сувениры и какую рыбу взять, чтобы дома угостить друзей и поделиться впечатлениями от поездки. Как правило, в отеле время выселения 12.00. Но вы всегда можете воспользоваться багажной комнатой и оставить вещи до поездки в аэропорт. Планируйте вылет после 19:00 (если ваш тур 3 дня).
Возможен перенос выезда на следующий вечер, при неблагоприятных погодных условиях. День 2. Путешествие на край земли – в Териберку! Собираясь на Край Света не забудьте взять с собой варежки, сменные носки, шапку, шарф. Лишние вещи всегда можно оставить в автобусе. А вот найти то, чего не взяли из города - сложнее. Не ориентируйтесь на прогноз погоды! Планируйте свое время заранее. Осенью дорога предсказуема, а вот зимой дорогу в Териберку может переметать, поэтому внимательность ко времени и друг к другу - главный принцип на этом направлении. Дорога в Териберку - 133 км. северных красот. Только здесь так наглядно можно проследить, как меняется северный пейзаж. Первая локация по прибытии – кладбище заброшенных кораблей, затем отправляемся на Каменный пляж и Батарейский водопад. Уверены, вы наслышаны об этих местах. “Драконьи яйца” - ставшее уже известным фантазийное название пляжа с огромными камнями, гладко обточенные морем. Место выглядит красивым в любую погоду: будь то волны, образующие густую пену, выносящие на берег морские водоросли или спокойный штиль с ярким низким северным небом - создают сюжеты для маринистов. Батарейский водопад - ручей, вытекающий Малого Батарейского озера и уносящий воду в густое синее море. С этого ракурса вы увидите бескрайнюю даль. У каждого возникают свои ассоциации. Уверяем, что как только вы представите себя на Краю Света, устремите свой взгляд вперед и насладитесь ощущением себя маленькой частью огромного мира. Зимой при наличии снега, мы отправляемся на побережье в санях управляемых снегоходом, путешествие с ветерком и драйвом. Время на путешествие к берегу занимает 1-1,5 часа. Отойдем от лирики и вернемся в повседневность. 13.00-14.00 - Время обеда! После отдыха от впечатлений вы сможете прогуляться по Песчаному пляжу. Увидеть выброшенный на берег корабль и сделать кадры на знаменитых гигантских териберских качелях. 18.00 - возвращение в Мурманск. В Полярную ночь (1 декабря – 12 января) будет уже темно в это время, задерживаться не стоит. Да и после нескольких часов, проведенных на побережье, эмоций предостаточно. Пора греться и отдыхать. Впереди еще много интересного! Ужин в городе самостоятельно. Вы всегда можете спросить совет у гида, где можно перекусить или плотно поужинать. Насладиться приятным послевкусием насыщенного дня. День 3. Погружение в жизнь коренных народов – саамов! Северные олени, саамы, обед. После завтрака поспешите в автобус к назначенному времени. Дорога нас ждет живописная. Виды за окном один сменяет другой. Бывает нависают огромные хлопья снега на хрупкие деревья, укроют их и припадут к дороге снежными лапами. А бывает, сугробы кругом, а деревья, выстоявшие перед северным ветром, стройно красуются вдоль дорог. Впечатляющее зрелище! Потому не стоит опаздывать. И если очень захочется, и дорога позволит - наша команда всегда пойдет на встречу гостям и остановится для фото стопа. Как и в случае с предыдущими выездами, обязательно возьмите с собой в поездку теплые варежки, шапку и шарф. Мы еще рекомендуем брать сменные носки. Так дискомфорт после возможного купания в снегу не омрачит поездку. По приезду нас встретит представитель саамской семьи, увлеченных своим делом. Они погрузят в атмосферу бескрайней любви к северу, нашей культуре и животным. В программе вас ожидает кормление северных оленей. Вы увидите, как налажен быт саамов сейчас и как это было раньше. Узнаете об особенностях жизни и работы на севере. Во время программы представится возможность сделать милые фотографии с животными. Посетить сувенирную лавку и прикупить что-нибудь на память себе и близким. После прогулки, общения и историй - самое время пообедать. И здесь вас удивят традиционной едой. Северная уха, оленина с гарниром и чай из местных ягод. Вкусно поесть в уютном местном кафе, что еще нужно перед дорогой обратно? После экскурсии мы можем оставить вас у отеля или Мурманск молла. У вас будет время погулять или собрать вещи. Наш гид подскажет, где лучше купить сувениры и какую рыбу взять, чтобы дома угостить друзей и поделиться впечатлениями от поездки. Как правило, в отеле время выселения 12.00. Но вы всегда можете воспользоваться багажной комнатой и оставить вещи до поездки в аэропорт. Планируйте вылет после 19:00 (если ваш тур 3 дня).
*Возможен перенос выезда на следующий вечер, при неблагоприятных погодных условиях. День 2. Путешествие на край земли – в Териберку! Собираясь на Край Света не забудьте взять с собой варежки, сменные носки, шапку, шарф. Лишние вещи всегда можно оставить в автобусе. А вот найти то, чего не взяли из города - сложнее. Не ориентируйтесь на прогноз погоды! Планируйте свое время заранее. Осенью дорога предсказуема, а вот зимой дорогу в Териберку может переметать, поэтому внимательность ко времени и друг к другу - главный принцип на этом направлении. Дорога в Териберку - 133 км. северных красот. Только здесь так наглядно можно проследить, как меняется северный пейзаж. Первая локация по прибытии – кладбище заброшенных кораблей, затем отправляемся на Каменный пляж и Батарейский водопад. Уверены, вы наслышаны об этих местах. “Драконьи яйца” - ставшее уже известным фантазийное название пляжа с огромными камнями, гладко обточенные морем. Место выглядит красивым в любую погоду: будь то волны, образующие густую пену, выносящие на берег морские водоросли или спокойный штиль с ярким низким северным небом - создают сюжеты для маринистов. Батарейский водопад - ручей, вытекающий Малого Батарейского озера и уносящий воду в густое синее море. С этого ракурса вы увидите бескрайнюю даль. У каждого возникают свои ассоциации. Уверяем, что как только вы представите себя на Краю Света, устремите свой взгляд вперед и насладитесь ощущением себя маленькой частью огромного мира. Зимой при наличии снега, мы отправляемся на побережье в санях управляемых снегоходом, путешествие с ветерком и драйвом. Время на путешествие к берегу занимает 1-1,5 часа. Отойдем от лирики и вернемся в повседневность. 13.00-14.00 - Время обеда! После отдыха от впечатлений вы сможете прогуляться по Песчаному пляжу. Увидеть выброшенный на берег корабль и сделать кадры на знаменитых гигантских териберских качелях. 18.00 - возвращение в Мурманск. В Полярную ночь (1 декабря – 12 января) будет уже темно в это время, задерживаться не стоит. Да и после нескольких часов, проведенных на побережье, эмоций предостаточно. Пора греться и отдыхать. Впереди еще много интересного! Ужин в городе самостоятельно. Вы всегда можете спросить совет у гида, где можно перекусить или плотно поужинать. Насладиться приятным послевкусием насыщенного дня. День 3. Погружение в жизнь коренных народов – саамов! Северные олени, саамы, обед. После завтрака поспешите в автобус к назначенному времени. Дорога нас ждет живописная. Виды за окном один сменяет другой. Бывает нависают огромные хлопья снега на хрупкие деревья, укроют их и припадут к дороге снежными лапами. А бывает, сугробы кругом, а деревья, выстоявшие перед северным ветром, стройно красуются вдоль дорог. Впечатляющее зрелище! Потому не стоит опаздывать. И если очень захочется, и дорога позволит - наша команда всегда пойдет на встречу гостям и остановится для фото стопа. Как и в случае с предыдущими выездами, обязательно возьмите с собой в поездку теплые варежки, шапку и шарф. Мы еще рекомендуем брать сменные носки. Так дискомфорт после возможного купания в снегу не омрачит поездку. По приезду нас встретит представитель саамской семьи, увлеченных своим делом. Они погрузят в атмосферу бескрайней любви к северу, нашей культуре и животным. В программе вас ожидает кормление северных оленей. Вы увидите, как налажен быт саамов сейчас и как это было раньше. Узнаете об особенностях жизни и работы на севере. Во время программы представится возможность сделать милые фотографии с животными. Посетить сувенирную лавку и прикупить что-нибудь на память себе и близким. После прогулки, общения и историй - самое время пообедать. И здесь вас удивят традиционной едой. Северная уха, оленина с гарниром и чай из местных ягод. Вкусно поесть в уютном местном кафе, что еще нужно перед дорогой обратно? После экскурсии мы можем оставить вас у отеля или Мурманск молла. У вас будет время погулять или собрать вещи. Наш гид подскажет, где лучше купить сувениры и какую рыбу взять, чтобы дома угостить друзей и поделиться впечатлениями от поездки. Как правило, в отеле время выселения 12.00. Но вы всегда можете воспользоваться багажной комнатой и оставить вещи до поездки в аэропорт. Планируйте вылет после 19:00 (если ваш тур 3 дня).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кольский залив
- Баренцево море
- Териберка
- Пляж «Яйца дракона»
- Драконий глаз
- Батарейский водопад
- Песчаный пляж с гигантскими качелями
- Северное сияние
- Ледокол «Ленин»
- Морской вокзал
- Саамское поселение
- Все заезды гарантированы. Обычно в группах от 3 до 16 человек
- После бронирования на сайте необходимо внести предоплату гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть для туров в праздничные даты оплачивается за три недели до начала тура
- Возможно организовать индивидуальный и корпоративный туры только для вашей компании
Что включено
- Транспорт
- Обеды
- Экскурсия в Териберку
- Охота за северным сиянием
- Экскурсия в саамское поселение
- Кормление оленей
- Входные билеты на Ледокол Ленин
- Входные билеты в природный парк Териберка
- Сопровождение профессионального гида
- Информационная поддержка 24/7
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Мурманск и обратно
- Проживание
- Ужины
- Сувениры себе и другу
- Личные расходы
- Морская прогулка 5000 руб. /ЧЕЛ.(Т.К. киты появляются крайне редко осенью-зимой, морская прогулка не включена)
Место начала и завершения?
ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, отель «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Спасибо за выбор нашей программы! Свяжитесь с нами для уточнения всех деталей
- Все заезды гарантированы. Обычно в группах от 3 до 16 человек
- После бронирования на сайте необходимо внести предоплату гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть для туров в праздничные даты оплачивается за три недели до начала тура
- Возможно организовать индивидуальный и корпоративный туры только для вашей компании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Мурманска
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