3 дня
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
Начало: Ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, отель «Меридиан»
от 34 333₽ за человека
3 дня
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
Начало: По месту вашего пребывания в Мурманске
Расписание: Выезды по пятницам.
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
33 000₽ за человека
4 дня
Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
Начало: Отель Азимут, проспект Ленина, д. 82
Расписание: Даты сборных туров: 3.01-6.01, 30.01-2.02, 7.01-10.01, 20.02-23.02, 6.03-9.03.
3 янв в 15:00
7 янв в 13:00
49 380₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Качели»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Мурманске в октябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Качели" можно забронировать 3 тура от 33 000 до 49 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2024 год по теме «Качели», 2 ⭐ отзыва, цены от 33000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь