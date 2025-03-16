«Всё включено» в Заполярье: активный мини-тур по природным достопримечательностям
Покататься на сапах, попробовать фридайвинг и полюбоваться водопадами острова Средний
Начало: Аэропорт Мурманска, время - по договорённости
5 июн в 10:00
12 июн в 10:00
99 000 ₽ за человека
Большое Кольское путешествие
Начало: Россия, Мурманск
«В Хибинах насладитесь красотой гор и совершите увлекательное багги-приключение к горному озеру, где сможете прокатиться на сап-бордах, а также отправитесь в захватывающий тур к вершине горы Аллуайв»
16 июл в 10:00
30 июл в 10:00
от 203 800 ₽ за человека
-
15%
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Поплавать на сапах в Кольском заливе, порулить квадроциклом и выйти в море, чтобы встретить китов
Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00. Также можем забрать вас...
«В туре есть физическая активность в виде прогулки на сапах и квадроциклах»
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
63 750 ₽
75 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег16 марта 2025Огромное спасибо всей команде за массу положительных впечатлений. Всё было интересно, вкусно, познавательно.
- ЮЮлия4 марта 2025Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все, чтобы волшебство случилось! Тайминг, дорога, машины, внимание - все 100 из 10!
- ААндрей11 февраля 2025Только лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросы в чате. Очень понравился
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «SUP-прогулки»
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Сейчас в Мурманске в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 тура от 63 750 до 203 800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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