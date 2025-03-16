Аренда и сплавы на сап-бордах в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «SUP-прогулки» в Мурманске, цены от 63 750 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
«Всё включено» в Заполярье: активный мини-тур по природным достопримечательностям
На машине
SUP-прогулки
3 дня
«Всё включено» в Заполярье: активный мини-тур по природным достопримечательностям
Покататься на сапах, попробовать фридайвинг и полюбоваться водопадами острова Средний
Начало: Аэропорт Мурманска, время - по договорённости
5 июн в 10:00
12 июн в 10:00
99 000 ₽ за человека
Большое Кольское путешествие
Джиппинг
SUP-прогулки
5 дней
3 отзыва
Большое Кольское путешествие
Начало: Россия, Мурманск
«В Хибинах насладитесь красотой гор и совершите увлекательное багги-приключение к горному озеру, где сможете прокатиться на сап-бордах, а также отправитесь в захватывающий тур к вершине горы Аллуайв»
16 июл в 10:00
30 июл в 10:00
от 203 800 ₽ за человека
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
На машине
На квадроциклах
SUP-прогулки
3 дня
-
15%
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Поплавать на сапах в Кольском заливе, порулить квадроциклом и выйти в море, чтобы встретить китов
Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00. Также можем забрать вас...
«В туре есть физическая активность в виде прогулки на сапах и квадроциклах»
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
63 750 ₽75 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    16 марта 2025
    Большое Кольское путешествие
    Огромное спасибо всей команде за массу положительных впечатлений. Всё было интересно, вкусно, познавательно.
    Огромное спасибо всей команде за массу положительных впечатлений. Всё было интересно, вкусно, познавательноОгромное спасибо всей команде за массу положительных впечатлений. Всё было интересно, вкусно, познавательно
  • Ю
    Юлия
    4 марта 2025
    Большое Кольское путешествие
    Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все, чтобы волшебство случилось! Тайминг, дорога, машины, внимание - все 100 из 10!
    Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал всеГиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал всеГиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал всеГиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал всеГиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал всеГиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все
  • А
    Андрей
    11 февраля 2025
    Большое Кольское путешествие
    Только лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросы в чате. Очень понравился
    читать дальше

    выбор мест и меню обедов (да, мы ездили и поесть тоже). И объём порций) В общем, было очень комфортно и здорово. Рекомендую всем. P.s. теперь каждую лекцию студентам начинаю с истории про охоту за северным сиянием.

    Только лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросы

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. «Всё включено» в Заполярье: активный мини-тур по природным достопримечательностям
  2. Большое Кольское путешествие
  3. Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Кладбище кораблей
  2. Ледокол Ленин
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Батарейский Водопад
  5. Полуостров Средний
  6. Набережная
  7. Пляж драконьих яиц
  8. Кандалакшский лабиринт
  9. Сейдозеро
  10. Снежная деревня
Сколько стоит тур в Мурманске в мае 2025
Сейчас в Мурманске в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 тура от 63 750 до 203 800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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