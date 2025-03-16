Найдено 3 тура в категории « SUP-прогулки » в Мурманске, цены от 63 750 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине SUP-прогулки 3 дня «Всё включено» в Заполярье: активный мини-тур по природным достопримечательностям Покататься на сапах, попробовать фридайвинг и полюбоваться водопадами острова Средний Начало: Аэропорт Мурманска, время - по договорённости 99 000 ₽ за человека Джиппинг SUP-прогулки 5 дней 3 отзыва Большое Кольское путешествие Начало: Россия, Мурманск «В Хибинах насладитесь красотой гор и совершите увлекательное багги-приключение к горному озеру, где сможете прокатиться на сап-бордах, а также отправитесь в захватывающий тур к вершине горы Аллуайв» от 203 800 ₽ за человека На машине На квадроциклах SUP-прогулки 3 дня 15% Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках Поплавать на сапах в Кольском заливе, порулить квадроциклом и выйти в море, чтобы встретить китов Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00. Также можем забрать вас... «В туре есть физическая активность в виде прогулки на сапах и квадроциклах» 63 750 ₽ 75 000 ₽ за человека Все туры Мурманска Последние отзывы на туры О Олег Большое Кольское путешествие Огромное спасибо всей команде за массу положительных впечатлений. Всё было интересно, вкусно, познавательно.

Ю Юлия Большое Кольское путешествие Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все, чтобы волшебство случилось! Тайминг, дорога, машины, внимание - все 100 из 10!

А Андрей Большое Кольское путешествие читать дальше выбор мест и меню обедов (да, мы ездили и поесть тоже). И объём порций) В общем, было очень комфортно и здорово. Рекомендую всем. P.s. теперь каждую лекцию студентам начинаю с истории про охоту за северным сиянием. Только лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросы в чате. Очень понравился

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «SUP-прогулки»

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