Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Мурому
Идеальный маршрут для первого знакомства с Муромом. Узнайте о главных героях города, его истории и уникальных местах всего за 2 часа
Начало: В районе водонапорной башни
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
13 дек в 12:00
14 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё главное в Муроме
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, посетив его старейший монастырь. Вас ждут тайны храмов, монастырский сад и вкус местного калача
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5734 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: У памятника Петру и Февронии. Площадь Крестьянина ...
Завтра в 10:00
12 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На ул. Московская, 18
14 дек в 07:30
15 дек в 07:30
от 7334 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По стопам былинного героя
Погрузитесь в мир былин и легенд, следуя по местам, связанным с Ильей Муромцем. Откройте для себя историю и культурное наследие Мурома
Начало: На улице Лакина
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8840 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Раскрыть тайны величественных святынь и услышать о переменчивой судьбе древней обители
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
- ФФарида10 ноября 20254 ноября 2025 г. с большим интересом побывали на экскурсии В Муроме с Алексеем, не заметили как прошли 16 км, знакомясь с достопримечательности древнего города, сопровождаемые информативными рассказами Алексея. Интеллигентный, знающий, спокойный экскурсовод, рекомендуем.
- ДДмитрий10 августа 2025Гид старается и видно, что работает от души. Гид город знает, хорошо ориентируется. Не хватает знаний по истории, поэтому не
- ККушнер26 июля 2025Ни на секунду не пожалели о своем выборе! Большое спасибо,Алексей!
- ЮЮлия2 февраля 2025Посетили Муром в компании с Алексеем. Отлична вышла прогулка по городу с интересными историями о знаменитых жителях города, древних приданиях, посещением монастырей. Алексей очень начитанный и интересный гид. Слушали три часа с большим удовольствием. Рекомендуем однозначно!
- ДДмитрий9 января 2025Выбор экскурсии Алексея - несомненная удача. Поскольку мы были на автомобилях, Алексей построил маршрут таким образом, что мы смогли увидеть
- ЮЮлия7 января 2025Душевная экскурсия, материал в полной мере был рассказан. Очень хорошая речь у экскурсовода
- ННаталья4 января 2025От города остались под впечатлением. Наш гид Алексей с любовью рассказал о своем городе, и вот итог- влюбились ща один
- ННаталья31 декабря 2024Корректный, легкий в общении и любящий, знающий свой город экскурсовод. Было интересно и познавательно.
- ААнна4 декабря 2024Отличная прогулка по Мурому с Алексеем, все основные достопримечательности увидели, все истории с интересом послушали, никаких раздражающих оценок, все очень
- ССергей29 сентября 2024Договорились с Алексеем об индивидуальной экскурсии. Он очень доброжелательный человек, готовый подстраиваться под желания клиента. Начиная от темпа экскурсии (она
- ССветлана21 сентября 2024Очень приятный и витальный гид Алексей с необыкновенными голубыми глазами! Огромное спасибо за столь насыщенную, наполненные интересной информацией экскурсию! 2.5 часа на одном дыхании! Легко очень слушалось и воспринималось! Я влюбилась в Муром! Всем рекомендую!
- ММария2 сентября 2024Все было очень здорово! Всем рекомендую
- ЮЮлия24 августа 2024Тщательно продуманная экскурсия, опытный экскурсовод, интересный рассказ. В течении нескольких часов удалось посетить большое количество местных достопримечательностей - древних и современных, святые места, источники. Экскурсовод учёл наши интересы, получилось очень душевное неспешное путешествие
- ООльга18 августа 2024Экскурсовод знает и любит свой город. Рассказывает увлечённо. Внимателен к туристам. Спасибо!
- ММария3 августа 2024Спасибо Алексею за очень хорошую экскурсию! Интересно, информативно и просто все понравилось!
- ССнежана17 июля 202416 июля 2024 г. Алексей провел нам замечательную пешеходную экскурсию по Мурому. Он интересный и знающий историю города рассказчик. С
- РРоман13 июля 2024Алексей - профессионал своего дела. Очень хорошее владение материалом и стиль подачи информации, видно, что человек живет своим делом.
- ТТатьяна21 июня 2024Все понятно, доступно, по делу.
- ННастя21 февраля 2024Огромное спасибо Алексею за шикарную экскурсию. Так получилось, что мы ехали в Муром из Выксы, и сразу было видно, что
- ЛЛюдмила24 ноября 2023Экскурсией и гидом довольны. Красивый городок. Приятный экскурсовод. Насыщенный маршрут. Много интересных историй и фактов узнали от гида. Спасибо Алексею!!!
