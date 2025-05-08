Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по Мурому
Идеальный маршрут для первого знакомства с Муромом. Узнайте о главных героях города, его истории и уникальных местах всего за 2 часа
Начало: В районе водонапорной башни
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
13 дек в 12:00
14 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё главное в Муроме
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, посетив его старейший монастырь. Вас ждут тайны храмов, монастырский сад и вкус местного калача
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВ гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5734 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: У памятника Петру и Февронии. Площадь Крестьянина ...
Завтра в 10:00
12 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На ул. Московская, 18
14 дек в 07:30
15 дек в 07:30
от 7334 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По стопам былинного героя
Погрузитесь в мир былин и легенд, следуя по местам, связанным с Ильей Муромцем. Откройте для себя историю и культурное наследие Мурома
Начало: На улице Лакина
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8840 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Раскрыть тайны величественных святынь и услышать о переменчивой судьбе древней обители
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Узнайте о скрытых жемчужинах Мурома, посетив Воскресенский монастырь, Сретенский храм и родину Ильи Муромца на своём автомобиле
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
- ИИрина8 мая 2025Елена замечательно рассказала все легенды Мурома. Получилась смешенная экскурсия с частично обзорной. Знает историю, понятно, с акцентами на важные факты и реликвии.
- ЮЮлия26 марта 2025Это вторая экскурсия с Еленой. Первая «Знакомьтесь, Муром» Очень удобно, когда гид один. Никаких повторений и пересечений с предыдущей экскурсией. При этом больше интересных мест успеете посмотреть. Лена хороший рассказчик, прекрасно знает историю Мурома. Экскурсию рекомендую.
