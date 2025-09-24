Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Семейная экскурсия в Муроме
Познакомьтесь с Муромом через его истории и памятники. Откройте для себя тайны прошлого века в игровой форме
Начало: У памятника калачнику и даме с собачкой, ориентир ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё главное в Муроме
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, посетив его старейший монастырь. Вас ждут тайны храмов, монастырский сад и вкус местного калача
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
