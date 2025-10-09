Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
Завтра в 15:00
12 окт в 13:00
5734 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
12 окт в 13:30
13 окт в 10:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказ о любви Петра и Февронии: Путеводитель по Мурому
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Начало: У памятника Петру и Февронии
13 окт в 08:00
14 окт в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Мурому
Идеальный маршрут для первого знакомства с Муромом. Узнайте о главных героях города, его истории и уникальных местах всего за 2 часа
Начало: В районе водонапорной башни
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 14:00
11 окт в 12:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборМуром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
Завтра в 14:00
11 окт в 09:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
