Мои заказы

Набережная Оки – экскурсии в Муроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная Оки» в Муроме, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
О Муроме с любовью
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
На машине
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Узнайте о скрытых жемчужинах Мурома, посетив Воскресенский монастырь, Сретенский храм и родину Ильи Муромца на своём автомобиле
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
28 сен в 09:30
29 сен в 14:30
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Муром за один день - с аудиогидом
Пешая
3 часа
Аудиогид
Муром за один день - с аудиогидом
Для самостоятельных путешественников по старинному русскому городу
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
750 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    17 августа 2025
    О Муроме с любовью
    Замечательная, познавательная и очень интересная экскурсия, но это всё благодаря замечательному экскурсоводу. Спасибо большое Ксении за прекрасно проведённое время!
  • М
    Марина
    15 августа 2025
    О Муроме с любовью
    Лучшая экскурсовод! От души! Очень приятная внешность. Рассказала просто и жизненно всё, что можно было о городе. Было интересно и детям. Рекомендуем!
  • V
    Victoria
    17 июля 2025
    О Муроме с любовью
    Благодарим Ксению за хорошо организованную экскурсию по городу, содержательный рассказ о достопримечательностях и архитектурных памятниках города.
    Получили большое удовольствие!
  • В
    Вадим
    14 июня 2025
    О Муроме с любовью
    Вчера вернулись из Мурома.. До сих пор,и думаем надолго,под большим впечатлением,с кучей положительных эмоций от красоты и величия города,его истории
    читать дальше

    и значимости.. За короткое время мы смогли узнать,увидеть многое,окунуться в прошлое,по новому понять настоящее.. И в этом огромная заслуга профессионала своего дела,экскурсовода,с которым нам реально повезло,Ксении.. За какие-то два часа она смогла не только провезти нас по всем важным,знаменитым местам города,но и в формате простой беседы,разговора с нами дать по ним максимум исторической информации,с различными историями из прошлой и настоящей жизни города.. А как у коренного жителя города,не по наслышке знающей всё о нём, искренне любящей его,у неё их много,по всем темам экскурсии,нашим вопросам,получили интересные,полные ответы.. Ксения не только профессионал,знаток своего дела и города,но и интересный собеседник,просто прекрасный человек,который сначало подсказал,помог нам решить все организационные вопросы самой поездки в Муром,а потом и провёл по городу замечательную,незабываемую для нас экскурсию.. Огромное спасибо ей за это,за всё! Искренне.. Обязательно будем рассказывать о поездке,рекомендовать Муром и конечно же экскурсовода Ксению,своим друзьям,знакомым. .

  • И
    Ирина
    14 мая 2025
    О Муроме с любовью
    3 мая посчастливилось побывать на экскурсии по Мурому, и впечатления остались самые яркие! Наш гид Ксения оказалась настоящим профессионалом, которая
    читать дальше

    сумела увлечь историей города. За 2 часа мы успели посетить все знаковые места города. Особую атмосферу создавал сам город - тихий, спокойный, с уютными улочками и старинными зданиями. Однозначно рекомендую данную экскурсию с Ксенией

  • С
    Светлана
    9 мая 2025
    О Муроме с любовью
    Бывали в Муроме много раз, но впервые решили договориться об экскурсии. Рассказ об истории и легендах города был интересный. Но
    читать дальше

    думаю, что подача информации не для детей. Мы были с детьми (5 детей и 3 взрослых), и адаптации для них, какого-либо вовлечения, интерактива (как часто бывает на экскурсиях в других городах) - этого не было. Для группы взрослых будет хорошо. Ну и немного «резала» слух некоторая фамильярность в общении

  • И
    Ирина
    8 мая 2025
    Муром, который вы не знали (на вашем авто)
    Елена замечательно рассказала все легенды Мурома. Получилась смешенная экскурсия с частично обзорной. Знает историю, понятно, с акцентами на важные факты и реликвии.
  • Д
    Дарья
    3 мая 2025
    О Муроме с любовью
    Очень понравилась экскурсия с Ксенией, была с дочкой 8 лет, Ксения очень понятно все рассказывала, интересное. Дочка много чего запомнила, потом рассказывала папе и сестре. Благодарю
  • Ю
    Юлия
    26 марта 2025
    Муром, который вы не знали (на вашем авто)
    Это вторая экскурсия с Еленой. Первая «Знакомьтесь, Муром» Очень удобно, когда гид один. Никаких повторений и пересечений с предыдущей экскурсией. При этом больше интересных мест успеете посмотреть. Лена хороший рассказчик, прекрасно знает историю Мурома. Экскурсию рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Набережная Оки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О Муроме с любовью
  2. Муром, который вы не знали (на вашем авто)
  3. Муром за один день - с аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Памятник Илье Муромцу
  2. Самое главное
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Свято-Троицкий женский монастырь
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Водонапорная башня
  7. Памятник Петру и Февронии
  8. Окский парк
  9. Село Карачарово
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в сентябре 2025
Сейчас в Муроме в категории "Набережная Оки" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 6000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Муроме на 2025 год по теме «Набережная Оки», 11 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь