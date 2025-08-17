Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Узнайте о скрытых жемчужинах Мурома, посетив Воскресенский монастырь, Сретенский храм и родину Ильи Муромца на своём автомобиле
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
28 сен в 09:30
29 сен в 14:30
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Муром за один день - с аудиогидом
Для самостоятельных путешественников по старинному русскому городу
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана17 августа 2025Замечательная, познавательная и очень интересная экскурсия, но это всё благодаря замечательному экскурсоводу. Спасибо большое Ксении за прекрасно проведённое время!
- ММарина15 августа 2025Лучшая экскурсовод! От души! Очень приятная внешность. Рассказала просто и жизненно всё, что можно было о городе. Было интересно и детям. Рекомендуем!
- VVictoria17 июля 2025Благодарим Ксению за хорошо организованную экскурсию по городу, содержательный рассказ о достопримечательностях и архитектурных памятниках города.
Получили большое удовольствие!
- ВВадим14 июня 2025Вчера вернулись из Мурома.. До сих пор,и думаем надолго,под большим впечатлением,с кучей положительных эмоций от красоты и величия города,его истории
- ИИрина14 мая 20253 мая посчастливилось побывать на экскурсии по Мурому, и впечатления остались самые яркие! Наш гид Ксения оказалась настоящим профессионалом, которая
- ССветлана9 мая 2025Бывали в Муроме много раз, но впервые решили договориться об экскурсии. Рассказ об истории и легендах города был интересный. Но
- ИИрина8 мая 2025Елена замечательно рассказала все легенды Мурома. Получилась смешенная экскурсия с частично обзорной. Знает историю, понятно, с акцентами на важные факты и реликвии.
- ДДарья3 мая 2025Очень понравилась экскурсия с Ксенией, была с дочкой 8 лет, Ксения очень понятно все рассказывала, интересное. Дочка много чего запомнила, потом рассказывала папе и сестре. Благодарю
- ЮЮлия26 марта 2025Это вторая экскурсия с Еленой. Первая «Знакомьтесь, Муром» Очень удобно, когда гид один. Никаких повторений и пересечений с предыдущей экскурсией. При этом больше интересных мест успеете посмотреть. Лена хороший рассказчик, прекрасно знает историю Мурома. Экскурсию рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Набережная Оки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Мурому в сентябре 2025
Сейчас в Муроме в категории "Набережная Оки" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 6000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Муроме на 2025 год по теме «Набережная Оки», 11 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь