машине, все места центра Мурома стали уютными и знакомыми. И как удивительно, что всё оказалось так близко!

Особенно запомнились два монастыря — мужской и женский, стоящие рядышком. Ирина рассказала о них так, что понимаешь: это не про соблазны, а про настоящую любовь и гармонию.

Очень душевно звучали истории из старинных газет, трогало отношение к сохранению исторических зданий. Удивительно, как подана история Ермакова - это настоящее живое милосердие, доброта, к которой можно буквально прикоснуться и попробовать на вкус. После экскурсии осталось ощущение светлой радости, будто посмотрел мудрый спектакль — хочется жить осознаннее и бережнее относиться к истории.

Спасибо за эту искреннюю, интеллигентную прогулку, наполненную теплом и мудростью!