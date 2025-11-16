Мои заказы

Активности – экскурсии в Муроме

Найдено 11 экскурсий в категории «Активности» в Муроме, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Муром за 2 часа
Пешая
2 часа
79 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия по Мурому
Идеальный маршрут для первого знакомства с Муромом. Узнайте о главных героях города, его истории и уникальных местах всего за 2 часа
Начало: В районе водонапорной башни
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
13 дек в 12:00
14 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
Спасо-Преображенский монастырь и всё важное о Муроме
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё главное в Муроме
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, посетив его старейший монастырь. Вас ждут тайны храмов, монастырский сад и вкус местного калача
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
О Муроме с любовью
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Пешая
2 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром
Пешая
2.5 часа
211 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5734 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Муром
Пешая
3 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: У памятника Петру и Февронии. Площадь Крестьянина ...
Завтра в 10:00
12 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 7 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На ул. Московская, 18
14 дек в 07:30
15 дек в 07:30
от 7334 ₽ за всё до 12 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Лёгкая, непринуждённая прогулка по историческому центру с элементами интерактива
Начало: У памятника калачнику и даме с собачкой, ориентир ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
По стопам былинного героя (на вашем авто)
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
По стопам былинного героя
Погрузитесь в мир былин и легенд, следуя по местам, связанным с Ильей Муромцем. Откройте для себя историю и культурное наследие Мурома
Начало: На улице Лакина
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8840 ₽ за всё до 6 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Пешая
1 час
18 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Раскрыть тайны величественных святынь и услышать о переменчивой судьбе древней обители
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Муром - город любви и силы
Пешая
2 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

  • N
    Natalya
    16 ноября 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Ирина прекрасный рассказчик, экскурсия интересна и детям и взрослым, проходит оживлено, наполнена интерактивом. Нам оч понравилось!
  • И
    Ирина
    15 ноября 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Ирина, огромное Вам спасибо! Слушать грамотную, красивую, уверенную речь - редкость сегодня, радующая душу. . благодаря Вашим чудесным рассказам, таким
    живым и ярким, Муром приобрел поклонников. Вернёмся в город летом обязательно!! Уж если в такую погоду (дождь, снег, ветер) мы влюбились в город, что уж тут скажешь. . Спасибо! Спасибо! Спасибо! Всем рекомендуем нашего волшебного гида, Ирину. .

  • А
    Анна
    12 октября 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Экскурсия немного не оправдала наших ожиданий, которые мы получили, читая восторженные отзывы. Хотелось бы, чтобы Ирина адаптировала ее всё-таки под
    состав группы (детей), были интересные моменты, но в целом, дети явно скучали. Был момент, когда Ирина выдала недостоверную информацию по исторической дате, что тоже нас смутило, хотя мы ей это сказали, но она не согласилась. В общем экскурсия прошла более или менее, но это не экскурсия на 5 звёзд, и это не трипстеровская экскурсия, потому что трипстеровский гид -это увлеченный гид, который "заражает" своей увлеченностью. Здесь нам этого не хватило.

  • К
    Кристина
    28 сентября 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Большое спасибо Ирине за экскурсию, ребенок в восторге, очень интересно, весело, с интерактивом, нам очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    23 сентября 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Приехав в Муром, хотелось побольше узнать о нем в понятном рассказе, без сильного уклона в даты и церкви.
    Ирина очень увлекательно
    смогла познакомить нас с историей города. Экскурсия точно была нескучная!
    Ещё хочется отметить красивую речь Ирины, в наше время это редкость. И спасибо за тактичность к нашим пожилым родителям!

  • О
    Оксана
    27 августа 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Отличная экскурсия! Рекомендую.
  • А
    Алевтина
    22 августа 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Посетили всей семьёй (2-е взрослых и 2-е детей) экскурсию по Мурому с гидом Ириной. Сказать, что мы остались довольны -
    это ничего не сказать! Интересная подача, любопытные факты, продуманный маршрут, ребусы для детей, газетные заметки и качественные фото старого Мурома. Рассказ Ирины был и захватывающим и информативным одновременно! Ирина, СПАСИБО Вам БОЛЬШОЕ!

  • О
    Ольга
    19 августа 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Впервые были в Муроме, выбрали экскурсию с целью погулять и познакомиться с городом, понять, куда ещё можно сходить. Очень понравилось, Ирина интересно рассказывает, дала нам рекомендации, куда сходить дальше для более детального знакомства с историей и культурой города.
    Впервые были в Муроме, выбрали экскурсию с целью погулять и познакомиться с городом, понять, куда ещё можно сходить. Очень понравилось, Ирина интересно рассказывает, дала нам рекомендации, куда сходить дальше для более детального знакомства с историей и культурой города.
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Были на экскурсии с Ириной 13 августа. Группа разновозрастная - от 7 до 67 лет😁 Экскурсия понравилась всем! Интересно, с юмором, для детей доступно. Отлично погуляли по Мурому и его основным значимым местам. Однозначно рекомендуем!
    Были на экскурсии с Ириной 13 августа. Группа разновозрастная - от 7 до 67 лет😁 Экскурсия понравилась всем! Интересно, с юмором, для детей доступно. Отлично погуляли по Мурому и его основным значимым местам. Однозначно рекомендуем!
  • С
    Схабицкая
    12 августа 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Великолепная и интересная прогулка по городу! Спасибо большое прекрасному экскурсоводу Ириночке!
  • н
    надежда
    31 июля 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Экскурсия пролетела легко и не скучно даже для подростков, которые не являются поклонниками такого время препровождения. Разве что элементы интерактива для нас показались лишними.
  • П
    Павел
    22 июля 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Ирина — прекрасный экскурсовод, которая умеет показать город так, что он становится родным. К концу экскурсии, когда мы возвращались к
    машине, все места центра Мурома стали уютными и знакомыми. И как удивительно, что всё оказалось так близко!
    Особенно запомнились два монастыря — мужской и женский, стоящие рядышком. Ирина рассказала о них так, что понимаешь: это не про соблазны, а про настоящую любовь и гармонию.
    Очень душевно звучали истории из старинных газет, трогало отношение к сохранению исторических зданий. Удивительно, как подана история Ермакова - это настоящее живое милосердие, доброта, к которой можно буквально прикоснуться и попробовать на вкус. После экскурсии осталось ощущение светлой радости, будто посмотрел мудрый спектакль — хочется жить осознаннее и бережнее относиться к истории.
    Спасибо за эту искреннюю, интеллигентную прогулку, наполненную теплом и мудростью!

  • А
    Андрей
    5 июля 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Экскурсия содержательная. Экскурсовод отличный. И нам и ребенку 9 лет было интересно.
  • С
    Светлана
    2 июля 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Прекрасная экскурсия! Ирина подобрала интересный маршрут и информацию, не перегружая ее большим количеством исторических фактов. Время проходит незаметно. С нами были двое детей 8 и 12 лет. Рекомендую к посещению.
    Прекрасная экскурсия! Ирина подобрала интересный маршрут и информацию, не перегружая ее большим количеством исторических фактов. Время проходит незаметно. С нами были двое детей 8 и 12 лет. Рекомендую к посещению.
  • С
    Сергей
    23 июня 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Спасибо Ирине за познавательную, интересную экскурсию!
  • В
    Владимир
    12 июня 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Отличная экскурсияя! Небольшая прогулка по интересным местам города и прекрасный рассказ про историю и былины, в который вовлекается ребенок небольшими заданиями. Ровно два часа от звона колоколов на Вознесенкой церкви, до звона колоколов в Благовещенском монастыре.
  • Л
    Людмила
    19 мая 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Этой весной мы отправились в небольшое, но такое увлекательное путешествие по старинным русским городам, и одной из самых ярких остановок
    стал для нас очаровательный Муром! Мы давно мечтали побывать в этом городе, наполненном святынями и легендами, особенно нас манили истории о Петре и Февронии – покровителях семьи и любви.
    Чтобы глубже прочувствовать атмосферу Мурома, мы выбрали экскурсию с Ириной – и это было лучшее решение! Ирина провела нас по самым интересным уголкам города, раскрывая его богатую историю и рассказывая о людях, которые своими делами прославили эти места. Особенно трогательно было рассматривать старинные фотографии зданий и сравнивать их с тем, как они выглядят сейчас – будто совершили путешествие во времени!
    Наша 11-летняя дочь тоже был в восторге – два часа пролетели на одном дыхании! Ирина сумела сделать экскурсию познавательной и увлекательной для всех. Ирина, огромное спасибо за вашу теплоту, глубокие знания и умение так искренне делиться любовью к вашему городу! Благодаря вам Муром навсегда останется в нашем сердце как место, где история оживает, а добрые сказки становятся былью. Обязательно вернёмся! Теперь мы точно знаем, почему в Муром стоит ехать всей семьёй – здесь по-настоящему чувствуешь силу любви и веры!

  • И
    Иван
    12 мая 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Большое спасибо Ирине за познавательную и содержательную экскурсию! Однозначно рекомендую!
  • Л
    Любовь
    3 мая 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Легкая интересная подача материала.
    Были на экскурсии с детьми 7 и 9 лет. Экскурсия была с элементами интерактива, поэтому дети были тоже вовлечены и достаточно успешно. 2 часа прошли быстро, интересно и легко. Спасибо за экскурсию и новые впечатления! Чудесный город!
    Легкая интересная подача материалаЛегкая интересная подача материала
  • М
    Мария
    9 марта 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Экскурсия очень интересная, интерактивная, легкая в восприятии. Порекомендую эту экскурсию кто едет с детьми. Наши были в восторге))
    Экскурсия очень интересная, интерактивная, легкая в восприятии. Порекомендую эту экскурсию кто едет с детьми. Наши были в восторге))

