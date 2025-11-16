Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по Мурому
Идеальный маршрут для первого знакомства с Муромом. Узнайте о главных героях города, его истории и уникальных местах всего за 2 часа
Начало: В районе водонапорной башни
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
13 дек в 12:00
14 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё главное в Муроме
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, посетив его старейший монастырь. Вас ждут тайны храмов, монастырский сад и вкус местного калача
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВ гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5734 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: У памятника Петру и Февронии. Площадь Крестьянина ...
Завтра в 10:00
12 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На ул. Московская, 18
14 дек в 07:30
15 дек в 07:30
от 7334 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Лёгкая, непринуждённая прогулка по историческому центру с элементами интерактива
Начало: У памятника калачнику и даме с собачкой, ориентир ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По стопам былинного героя
Погрузитесь в мир былин и легенд, следуя по местам, связанным с Ильей Муромцем. Откройте для себя историю и культурное наследие Мурома
Начало: На улице Лакина
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8840 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Раскрыть тайны величественных святынь и услышать о переменчивой судьбе древней обители
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalya16 ноября 2025Ирина прекрасный рассказчик, экскурсия интересна и детям и взрослым, проходит оживлено, наполнена интерактивом. Нам оч понравилось!
- ИИрина15 ноября 2025Ирина, огромное Вам спасибо! Слушать грамотную, красивую, уверенную речь - редкость сегодня, радующая душу. . благодаря Вашим чудесным рассказам, таким
- ААнна12 октября 2025Экскурсия немного не оправдала наших ожиданий, которые мы получили, читая восторженные отзывы. Хотелось бы, чтобы Ирина адаптировала ее всё-таки под
- ККристина28 сентября 2025Большое спасибо Ирине за экскурсию, ребенок в восторге, очень интересно, весело, с интерактивом, нам очень понравилось!
- ННаталья23 сентября 2025Приехав в Муром, хотелось побольше узнать о нем в понятном рассказе, без сильного уклона в даты и церкви.
Ирина очень увлекательно
- ООксана27 августа 2025Отличная экскурсия! Рекомендую.
- ААлевтина22 августа 2025Посетили всей семьёй (2-е взрослых и 2-е детей) экскурсию по Мурому с гидом Ириной. Сказать, что мы остались довольны -
- ООльга19 августа 2025Впервые были в Муроме, выбрали экскурсию с целью погулять и познакомиться с городом, понять, куда ещё можно сходить. Очень понравилось, Ирина интересно рассказывает, дала нам рекомендации, куда сходить дальше для более детального знакомства с историей и культурой города.
- ЕЕкатерина14 августа 2025Были на экскурсии с Ириной 13 августа. Группа разновозрастная - от 7 до 67 лет😁 Экскурсия понравилась всем! Интересно, с юмором, для детей доступно. Отлично погуляли по Мурому и его основным значимым местам. Однозначно рекомендуем!
- ССхабицкая12 августа 2025Великолепная и интересная прогулка по городу! Спасибо большое прекрасному экскурсоводу Ириночке!
- ннадежда31 июля 2025Экскурсия пролетела легко и не скучно даже для подростков, которые не являются поклонниками такого время препровождения. Разве что элементы интерактива для нас показались лишними.
- ППавел22 июля 2025Ирина — прекрасный экскурсовод, которая умеет показать город так, что он становится родным. К концу экскурсии, когда мы возвращались к
- ААндрей5 июля 2025Экскурсия содержательная. Экскурсовод отличный. И нам и ребенку 9 лет было интересно.
- ССветлана2 июля 2025Прекрасная экскурсия! Ирина подобрала интересный маршрут и информацию, не перегружая ее большим количеством исторических фактов. Время проходит незаметно. С нами были двое детей 8 и 12 лет. Рекомендую к посещению.
- ССергей23 июня 2025Спасибо Ирине за познавательную, интересную экскурсию!
- ВВладимир12 июня 2025Отличная экскурсияя! Небольшая прогулка по интересным местам города и прекрасный рассказ про историю и былины, в который вовлекается ребенок небольшими заданиями. Ровно два часа от звона колоколов на Вознесенкой церкви, до звона колоколов в Благовещенском монастыре.
- ЛЛюдмила19 мая 2025Этой весной мы отправились в небольшое, но такое увлекательное путешествие по старинным русским городам, и одной из самых ярких остановок
- ИИван12 мая 2025Большое спасибо Ирине за познавательную и содержательную экскурсию! Однозначно рекомендую!
- ЛЛюбовь3 мая 2025Легкая интересная подача материала.
Были на экскурсии с детьми 7 и 9 лет. Экскурсия была с элементами интерактива, поэтому дети были тоже вовлечены и достаточно успешно. 2 часа прошли быстро, интересно и легко. Спасибо за экскурсию и новые впечатления! Чудесный город!
- ММария9 марта 2025Экскурсия очень интересная, интерактивная, легкая в восприятии. Порекомендую эту экскурсию кто едет с детьми. Наши были в восторге))
