Столицу Кабардино-Балкарии по праву называют «Зелёной жемчужиной Кавказа». Визитной карточкой города считаются чистые, ухоженные улицы, уютные скверы и красивый, благоустроенный парк 🌳. В 1997 и 1998 годах Нальчик участвовал во Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город 🏙️ России» среди городов 1 категории и занял по итогам, соответственно, 3 и 1 места.

Пешеходная экскурсия ⛳ по Атажукинскому (Городскому) парку

Включает прогулку 👣 по парковым аллеям, посещение памятников Жабаги Казаноко, «Древо жизни на колесе истории» - жертвам Кавказской войны, «Вечный огонь» в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны, поэтам Б. Пачеву и К. Мечиеву, М. Лермонтову; подъем на ККД «Малая Кизиловка» к ресторану «Сосруко»; посещение Зоопарка (по желанию);

прогулка вокруг Курортного озера. Экскурсия заканчивается посещением источника «Нальчик».

Городской парк является одной из главных достопримечательностей 🏛️ Нальчика. Парк - излюбленное место прогулок горожан и отдыхающих. Свежий воздух, красоты и буйство природы, комфортные условия для

времяпрепровождения, великолепный ландшафтный дизайн - все это позволяет считать нальчикский парк одним из лучших не только в России, но и в мировом масштабе.

Парк состоит из трех аллей: Липовой, Центральной и Комсомольской. В верхней его части находятся зоопарк и смотровая вышка, в виде крепостной башни с бойницами и двумя опоясывающими ее балконами. С вышки хорошо видны озера Трек и Курортное, санаторные здания, канатная дорога, гора Большая Кизиловка. По горе Малой Кизиловке, в сторону ресторана Сосруко, протянулась канатная дорога. Желающие могут с

высоты насладиться потрясающими горными ⛰️ и городским пейзажами.