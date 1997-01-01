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Обзорная экскурсия по Нальчику

ТК П.
ТК П. – Гид из Нальчика
Обзорная экскурсия по Нальчику
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 790 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Нальчику
Обзорная экскурсия по Нальчику

Что вы увидите

  • Национальный музей КБР
  • площадь 400-летия
  • площадь Абхазии
  • Мемориал жертвам балкарского народа
  • Ресторан «Сосруко» (панорама города и курорта)
  • Стела Победы, Мемориальная арка дружбы, памятник воинам 115-ой
  • Кабардино-Балкарской Кавалерийской Дивизии
  • Соборная мечеть
  • Атажукинский (Городской) парк
  • озеро «Трек».
Столицу Кабардино-Балкарии по праву называют «Зелёной жемчужиной Кавказа». Визитной карточкой города считаются чистые, ухоженные улицы, уютные скверы и красивый, благоустроенный парк 🌳. В 1997 и 1998 годах Нальчик участвовал во Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город 🏙️ России» среди городов 1 категории и занял по итогам, соответственно, 3 и 1 места.
Пешеходная экскурсия ⛳ по Атажукинскому (Городскому) парку
Включает прогулку 👣 по парковым аллеям, посещение памятников Жабаги Казаноко, «Древо жизни на колесе истории» - жертвам Кавказской войны, «Вечный огонь» в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны, поэтам Б. Пачеву и К. Мечиеву, М. Лермонтову; подъем на ККД «Малая Кизиловка» к ресторану «Сосруко»; посещение Зоопарка (по желанию);
прогулка вокруг Курортного озера. Экскурсия заканчивается посещением источника «Нальчик».
Городской парк является одной из главных достопримечательностей 🏛️ Нальчика. Парк - излюбленное место прогулок горожан и отдыхающих. Свежий воздух, красоты и буйство природы, комфортные условия для
времяпрепровождения, великолепный ландшафтный дизайн - все это позволяет считать нальчикский парк одним из лучших не только в России, но и в мировом масштабе.
Парк состоит из трех аллей: Липовой, Центральной и Комсомольской. В верхней его части находятся зоопарк и смотровая вышка, в виде крепостной башни с бойницами и двумя опоясывающими ее балконами. С вышки хорошо видны озера Трек и Курортное, санаторные здания, канатная дорога, гора Большая Кизиловка. По горе Малой Кизиловке, в сторону ресторана Сосруко, протянулась канатная дорога. Желающие могут с
высоты насладиться потрясающими горными ⛰️ и городским пейзажами.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
  • сувениры
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 По договорённости
Обзорная экскурсия по Нальчику
Обзорная экскурсия по Нальчику
Обзорная экскурсия по Нальчику

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТК П.
ТК П.
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