Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Верхняя Балкария — кладезь природных красот, скрытый за пейзажами гор.



Мы отправимся по самым впечатляющим локациям: нас ждет старинный замок Шато-Эркен, необычные Голубые озера и пугающая своей красотой Черекская теснина.



Мы поднимемся на Язык тролля, с высоты которого открывается головокружительный вид на окрестности, и наберем свежей воды из водопада у селения Карасу.