Верхняя Балкария — кладезь природных красот, скрытый за пейзажами гор.
Мы отправимся по самым впечатляющим локациям: нас ждет старинный замок Шато-Эркен, необычные Голубые озера и пугающая своей красотой Черекская теснина.
Мы поднимемся на Язык тролля, с высоты которого открывается головокружительный вид на окрестности, и наберем свежей воды из водопада у селения Карасу.
Мы отправимся по самым впечатляющим локациям: нас ждет старинный замок Шато-Эркен, необычные Голубые озера и пугающая своей красотой Черекская теснина.
Мы поднимемся на Язык тролля, с высоты которого открывается головокружительный вид на окрестности, и наберем свежей воды из водопада у селения Карасу.
Описание экскурсии
Что вы увидите:
- Селение Карасу. В нескольких километрах от селения Карасу, прямо у дороги, стекает кристальной чистоты водопад. И пусть он не большой, но очень живописный. Вода струится не по голым скалам, а по разноцветному мху. Проходя сквозь горные породы, вода становится очень вкусной. Она абсолютно чистая, ее можно попить на месте и набрать с собой в поездку.
- Язык тролля. Находится в ущелье Безенги, который ничуть не уступает норвежскому. Отсюда открывается невероятный вид на знаменитую Безенгийскую стену и горы-пятитысячники. С этой точки получаются великолепные фотографии.
- Голубые озера. Вы увидите озеро Церик-Кёль, или Голубое озеро, знаменитое своим волшебным цветом воды. Озера располагаются в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. В зависимости от времени года кристально чистые воды приобретают разные оттенки. Глубина одного из озёр достигает более 300 метров. Здесь вы услышите про загадки и многочисленные исследования этого водоема.
- Легендарная Черекская теснина. Проехав знаменитые Голубые озера, мы попадём в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого хребта. Над дорогой в буквальном смысле этого слова нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а вот раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в бурлящий на глубине 200 метров Черек. Местные жители дали таким поворотам меткое название – «Пронеси, Господи». Старинное селение перенесет нас в далекий и полный загадок мир прошлого, вы осмотрите сохранившуюся сторожевую башню и одновременно родовые постройки XVII- XVIII веков. Здесь вы сможете покататься на высокогорных качелях и сделать незабываемые фото.
- Замок Шато-Эркен. Не уступает по красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI-XII вв. Сооружение, воздвигнутое посреди лазурного озера, где теперь чинно плавают лебеди и утки. Рядом можно увидеть приятный лес, а в ясную погоду здесь открывается красивый вид на Эльбрус. Узнаете интересные факты о владельце замка Тембулате Эркенове — признанном виноделе России и Европы.
- Термальные источники Аушигер Сити. Мы направимся в горячие термальные источники Аушигер Сити. Это уникальный объект, подаренный природой. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли уникальные горячие целебные воды. Их температура от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги.
Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Селение Карасу
- Язык Дракона
- Голубые озера
- Легендарная Черекская теснина
- Старинное селение
- Термальные источники Аушигер Сити
- Замок Шато-Эркен
- Высокогорные качели
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Экологический сбор за посещение замка Шато-Эркен
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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