Экскурсия начинается в Нижнем Новгороде и продолжается весь путь до Большого Болдина (240 км., 4 часа).

Болдинская осень великого поэтаВ музее-заповеднике А. С. Пушкина «Болдино» вы сможете посетить несколько тематических экскурсий (1 час). Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, восстановлены хозяйственные постройки, заповедный парк 🌳 со старинными прудами и деревьями, деревянная церковь ⛪ Архангела Михаила и каменная церковь Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича Пушкина и была освящена в год рождения будущего поэта. После экскурсии 🧭 у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по усадьбе.

Музей литературных героевВ селе Львовка (бывшем имении сына поэта Александра Александровича Пушкина, что в 8 км от Болдина, 15 мин. езды) в барском доме открыт музей 🖼 литературных героев по знаменитым «Повестям Белкина». Там же можно прогуляться 👣 по аллеям усадебного парка, осмотреть деревянную церковь Святого Александра Невского и музей Церковно-приходской школы. Длительность экскурсии — 1 час

После всех экскурсий по желанию участников мы можем заехать на обед. Далее обратная дорога в Нижний Новгород (240 км., 3, 5 - 4 часа).

Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.