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Большое Болдино

Василий С.
Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 с гидом из Нижнего Новгорода в Большое Болдино.

Вас ждет обзорная экскурсия по усадьбе Пушкиных в селе, выделено также время для самостоятельной прогулки.

После чего мы отправимся в усадьбу А.

А.

Пушкина в село Львовка, где будет проведена ещё одна экскурсия.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 11 900 ₽ за экскурсию

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Большое Болдино
Большое Болдино

Что вы увидите

  • Богоявление
  • Арзамас
  • Шатки
  • Лукоянов
  • Большое Болдино (господский дом Пушкиных, деревянная церковь Архангела Михаила, каменная церковь Успения)
  • Село Львовка (барский дом)
Экскурсия начинается в Нижнем Новгороде и продолжается весь путь до Большого Болдина (240 км., 4 часа).
Болдинская осень великого поэтаВ музее-заповеднике А. С. Пушкина «Болдино» вы сможете посетить несколько тематических экскурсий (1 час). Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, восстановлены хозяйственные постройки, заповедный парк 🌳 со старинными прудами и деревьями, деревянная церковь ⛪ Архангела Михаила и каменная церковь Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича Пушкина и была освящена в год рождения будущего поэта. После экскурсии 🧭 у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по усадьбе.
Музей литературных героевВ селе Львовка (бывшем имении сына поэта Александра Александровича Пушкина, что в 8 км от Болдина, 15 мин. езды) в барском доме открыт музей 🖼 литературных героев по знаменитым «Повестям Белкина». Там же можно прогуляться 👣 по аллеям усадебного парка, осмотреть деревянную церковь Святого Александра Невского и музей Церковно-приходской школы. Длительность экскурсии — 1 час
После всех экскурсий по желанию участников мы можем заехать на обед. Далее обратная дорога в Нижний Новгород (240 км., 3, 5 - 4 часа).
Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Режим работы музеев: ВТ—ВС с 9:00 до 17:00 (в Львовке до 16:00), ПН — выходной день
  • Стоимость (услуги гида + микроавтобус/автобус) для групп: от 7 до 50 чел — рассчитывается индивидуально.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги (автомобиль минивэн Тойота)
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Нижнем Новгороде или по договорённости
Большое Болдино
Большое Болдино
Большое Болдино
Большое Болдино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Василий С.
Василий С.
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Василий С. проводит ещё 6 экскурсий

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