Знаменитая Нижегородская ярмарка и Заречная

В ходе экскурсии 🧭 вы познакомитесь с Заречной частью Нижнего Новгорода, которая наряду с Нагорной («Верхней») частью города сыграла большую роль в истории 📖 и формировании его облика. Вы посетите территорию знаменитой Нижегородской ярмарки, которая была перенесена в Нижний Новгород 🏙️ в 1816 году. В 1896 году в «третьей столице России» состоялась Всероссийская торгово-промышленная и художественная выставка. Из зданий Ярмарочного комплекса примечателен главный дом, построенный в 1890 году, а также Староярмарочный собор, к строительству которого был привлечен архитектор Огюст Монферран — автор проекта Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Архитектурные и природные памятники

Вы увидите памятник природы Мещерское озеро, которое также сыграло свою роль в транспортировке товаров во время функционирования Нижегородской ярмарки, и Смоленскую (Строгановскую) церковь ⛪ в Гордеевке, которая является образцом строгановского барокко и объектом культурного наследия федерального значения.

Исторические события и литературная классика

Во время экскурсии 🧭 вы посетите Сормовский район и познакомитесь с его историей 📖. На месте района когда-то находились дремучие сосновые и дубовые леса, которые послужили основой для создания Сормовского парка. Первомайская демонстрация 1902 года в Сормово легла в основу романа М. Горького «Мать», а на углу улицы «Баррикад» был воздвигнут горельеф «Баррикады 1905 года» в память о вооруженном восстании Сормовского пролетариата 12-14 декабря 1905 года. Знаковой достопримечательностью 🏛️ района является Шуховская пожарная каланча высотой более 20 метров, а рядом с башней вы увидите дома, выполненные в стиле глухой резьбы — образцы уникальной деревянной архитектуры района.

Индустриальные памятники

Вы своими глазами увидите легендарное сооружение «Метеор», сконструированное и изготовленное в 1960 году на заводе «Красное Сормово» (памятник в натуральную величину установлен на площади Буревестника). О другой технике, произведенной на этом заводе, и истории 📖 этого крупнейшего судостроительного предприятия, вы узнаете в ходе увлекательной экскурсии 🧭 по музею завода. Перед вами предстанут в миниатюре первые в мире дизель-электроходы «Вандал» и «Сармат», первый русский винтовой железнодорожный паром «Переправа вторая», образцы изготовленных на заводе паровозов (которые не раз признавали лучшими в дореволюционной России), советских танков и многое другое.

Важная информация: