  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»

Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
История 📖 Нижнего Новгорода исчисляется без малого восемью столетиями.

Город 🏙️ сохранил красоту и величавость старинных домов, и прекрасные виды, что открываются каждому с берегов Оки и Волги.

Говорят, что у каждого города есть своя душа, которую можно почувствовать, гуляя по городским улицам.

Если так, то у Нижнего Новгорода — душа торгового человека, степенного купца.

Ему есть, что показать своим гостям, он благожелателен ко всем, кто добродушен и внимателен к нему.

Приглашаем вас на пешеходную экскурсию ⛳ по Нижнему Новгороду!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 900 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»

Что вы увидите

  • Нижегородская ярмарка
  • Староярмарочный собор
  • Смоленская церковь
  • Заречная часть города
  • Мещерское озеро
  • Сормовский район
  • Шуховская пожарная каланча
  • Сооружение «Метеор»
  • площадь Буревестника
Знаменитая Нижегородская ярмарка и Заречная
В ходе экскурсии 🧭 вы познакомитесь с Заречной частью Нижнего Новгорода, которая наряду с Нагорной («Верхней») частью города сыграла большую роль в истории 📖 и формировании его облика. Вы посетите территорию знаменитой Нижегородской ярмарки, которая была перенесена в Нижний Новгород 🏙️ в 1816 году. В 1896 году в «третьей столице России» состоялась Всероссийская торгово-промышленная и художественная выставка. Из зданий Ярмарочного комплекса примечателен главный дом, построенный в 1890 году, а также Староярмарочный собор, к строительству которого был привлечен архитектор Огюст Монферран — автор проекта Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Архитектурные и природные памятники
Вы увидите памятник природы Мещерское озеро, которое также сыграло свою роль в транспортировке товаров во время функционирования Нижегородской ярмарки, и Смоленскую (Строгановскую) церковь ⛪ в Гордеевке, которая является образцом строгановского барокко и объектом культурного наследия федерального значения.
Исторические события и литературная классика
Во время экскурсии 🧭 вы посетите Сормовский район и познакомитесь с его историей 📖. На месте района когда-то находились дремучие сосновые и дубовые леса, которые послужили основой для создания Сормовского парка. Первомайская демонстрация 1902 года в Сормово легла в основу романа М. Горького «Мать», а на углу улицы «Баррикад» был воздвигнут горельеф «Баррикады 1905 года» в память о вооруженном восстании Сормовского пролетариата 12-14 декабря 1905 года. Знаковой достопримечательностью 🏛️ района является Шуховская пожарная каланча высотой более 20 метров, а рядом с башней вы увидите дома, выполненные в стиле глухой резьбы — образцы уникальной деревянной архитектуры района.
Индустриальные памятники
Вы своими глазами увидите легендарное сооружение «Метеор», сконструированное и изготовленное в 1960 году на заводе «Красное Сормово» (памятник в натуральную величину установлен на площади Буревестника). О другой технике, произведенной на этом заводе, и истории 📖 этого крупнейшего судостроительного предприятия, вы узнаете в ходе увлекательной экскурсии 🧭 по музею завода. Перед вами предстанут в миниатюре первые в мире дизель-электроходы «Вандал» и «Сармат», первый русский винтовой железнодорожный паром «Переправа вторая», образцы изготовленных на заводе паровозов (которые не раз признавали лучшими в дореволюционной России), советских танков и многое другое.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии 🧭.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Большая Покровская д 52, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 ул. Рождественская, Нижний Новгород
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Турфирма «.
Турфирма «.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Турфирма «. проводит ещё 6 экскурсий

Городец — «Город мастеров»
1 400
8 часов
Городец — «Город мастеров»
39 отзывов
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
1 950
14 часов
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
5 отзывов
Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас
2 500
9 часов
Подземный музей горного дела в Пешелани и Арзамас
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по двум главным улицам Нижнего Новгорода
3 000
3 часа
Индивидуальная экскурсия по двум главным улицам Нижнего Новгорода
3 отзыва
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
5 000
3 часа
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
2 отзыва
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода
1 450
12 часов
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Мистика и история Нижнего Новгорода
От 1 800
3 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
381 отзыв
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3 640
3 часа
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
202 отзыва
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3 900
3 часа
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
201 отзыв
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
От 2 599
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
98 отзывов
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Нижегородский Кремль и другие бренды города
От 2 600
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
98 отзывов
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке
Нижний Новгород — первое знакомство
2 600
2.5 часа
Нижний Новгород — первое знакомство
95 отзывов
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии