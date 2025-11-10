Чтобы увидеть что-то уникальное, необязательно ехать далеко! Всего в 40 минутах на машине от Нижнего Новгорода находится Богородск, знаменитый своими промыслами и усадебными комплексами. Вы посетите Центр гончарного ремесла и ферму, где разводят чернобурых лисиц.
А при желании мы съездим в усадьбу Приклонских-Рукавишниковых, чтобы познакомиться с дворянским бытом.
Описание экскурсии
Центр гончарного промысла и керамики
- Вы увидите работы лучших мастеров со всех уголков России
- Узнаете интересные и забавные факты об изделиях из глины, которые сопровождали наших предков всю жизнь
- При желании попробуете свои силы на гончарном круге
- По предварительной договорённости мастера продемонстрируют вам два вида обжигов: традиционный русский (обварка в мучной болтушке) и японский (в технике раку)
Фермы
- Мы посетим одну или несколько ферм
- Вы покормите козлят
- Полюбуетесь чернобурыми лисицами и прочими экзотическими животными
- При желании прокатитесь верхом и попробуете локальные продукты
Усадьба Приклонских-Рукавишниковых (по желанию)
- Вы прогуляетесь с экскурсией по усадьбе
- Рассмотрите уцелевшие постройки
- Познакомитесь с местными обитателями: красными горбатовскими коровами Балериной и Лимонкой, борзой собакой и курами
- Увидите ледник — холодильник, в котором хранили рыбу и другие продукты
- Выясните, что общего между усадьбой и Дворцовой площадью в Петербурге
- Полюбуетесь окскими далями
По пути мы расскажем:
- О Нижнем Новгороде и Богородске
- Муромской дороге и Московском тракте
- Истории ополчения Минина и Пожарского (да-да, ведь именно село Богородское было пожаловано государем нашему герою Козьме Минину)
- Подробностях из жизни местных помещиков: Приклонских, Шереметевых, Рукавишниковых
- Современной жизни людей, неравнодушных к истории и судьбе родного края
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто интересуется историей и промыслами
- Любителям старинных усадеб и скелетов в шкафу
- Семьям с детьми, ведь дорога до Богородска совсем недолгая, а в просторной машине есть детские кресла и бустеры
Организационные детали
- Экскурсия проходит на просторном автомобиле Kia Carnival на 6 пассажирских мест
- В базовую стоимость входит трансфер и услуги гида-водителя при посещении Богородска, Музея керамики и фермы в Богородском районе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
— Билет в Музей керамики — 300 ₽ за чел.
— Посещение фермы — 400 ₽ за чел.
По желанию оплачивается:
— Катание на лошади — от 200 ₽ за чел.
— Поездка в усадьбу (дополнительно 3 часа). Возможность проезда зависит от погодных условий, так как дорога в усадьбу грунтовая и не всегда проезжая — 6000 ₽
— Входной билет в усадьбу Приклонских-Рукавишниковых — 500 ₽ за чел.
На входные билеты для детей есть скидки (уточняйте при заказе).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 8007 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я гид-переводчик. С радостью проведу вас по улочкам Нижнего Новгорода, раскрою его секреты и расскажу самое интересное о местных традициях, истории и культуре. Надеюсь, после моей экскурсии вы узнаете и полюбите мой родной город так же, как люблю его я!
