Чтобы увидеть что-то уникальное, необязательно ехать далеко! Всего в 40 минутах на машине от Нижнего Новгорода находится Богородск, знаменитый своими промыслами и усадебными комплексами. Вы посетите Центр гончарного ремесла и ферму, где разводят чернобурых лисиц. А при желании мы съездим в усадьбу Приклонских-Рукавишниковых, чтобы познакомиться с дворянским бытом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Центр гончарного промысла и керамики

Вы увидите работы лучших мастеров со всех уголков России

Узнаете интересные и забавные факты об изделиях из глины, которые сопровождали наших предков всю жизнь

При желании попробуете свои силы на гончарном круге

По предварительной договорённости мастера продемонстрируют вам два вида обжигов: традиционный русский (обварка в мучной болтушке) и японский (в технике раку)

Фермы

Мы посетим одну или несколько ферм

Вы покормите козлят

Полюбуетесь чернобурыми лисицами и прочими экзотическими животными

При желании прокатитесь верхом и попробуете локальные продукты

Усадьба Приклонских-Рукавишниковых (по желанию)

Вы прогуляетесь с экскурсией по усадьбе

Рассмотрите уцелевшие постройки

Познакомитесь с местными обитателями: красными горбатовскими коровами Балериной и Лимонкой, борзой собакой и курами

Увидите ледник — холодильник, в котором хранили рыбу и другие продукты

Выясните, что общего между усадьбой и Дворцовой площадью в Петербурге

Полюбуетесь окскими далями

По пути мы расскажем:

О Нижнем Новгороде и Богородске

Муромской дороге и Московском тракте

Истории ополчения Минина и Пожарского (да-да, ведь именно село Богородское было пожаловано государем нашему герою Козьме Минину)

Подробностях из жизни местных помещиков: Приклонских, Шереметевых, Рукавишниковых

Современной жизни людей, неравнодушных к истории и судьбе родного края

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто интересуется историей и промыслами

Любителям старинных усадеб и скелетов в шкафу

Семьям с детьми, ведь дорога до Богородска совсем недолгая, а в просторной машине есть детские кресла и бустеры

Организационные детали

Экскурсия проходит на просторном автомобиле Kia Carnival на 6 пассажирских мест

В базовую стоимость входит трансфер и услуги гида-водителя при посещении Богородска, Музея керамики и фермы в Богородском районе

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

— Билет в Музей керамики — 300 ₽ за чел.

— Посещение фермы — 400 ₽ за чел.

По желанию оплачивается:

— Катание на лошади — от 200 ₽ за чел.

— Поездка в усадьбу (дополнительно 3 часа). Возможность проезда зависит от погодных условий, так как дорога в усадьбу грунтовая и не всегда проезжая — 6000 ₽

— Входной билет в усадьбу Приклонских-Рукавишниковых — 500 ₽ за чел.

На входные билеты для детей есть скидки (уточняйте при заказе).