Тихий, уютный древний город 🏙️ на высоком берегу Клязьмы по своей архитектуре и истории 📖 стоит в одном ряду с Суздалью, Владимиром, Ростовом и Новгородом Великим. 7 из 19 каменных купеческих палат XVII века, сохранившихся в России, находятся в историческом центре Гороховца. В одном из них мы посетим уникальный музей 🖼 купеческого быта 17 века Дом Сапожникова.

Можно дополнить экскурсию ⛳ в Гороховец - экскурсией в древний город на Оке - Муром, родина Ильи Муромца, Свято-Троицкий монастырь, где находятся мощи Петра и Февронии Муромксих - покровителей Любви и брака! - стоимость уточняйте.

По желанию, дополнительно

Гороховец + Флорищева пустынь – один из древнейших монастырей на реке Лух на границе с Владимирской областью Доплата к туру — 2500руб

+ по желанию посещение рыбоводческого хозяйства – можно купить свежей рыбы форель, стерлядь и пр

Гороховец + Шуховская башня в праздничной подсветке (под Дзержинском)- доплата к туру 2500руб

+ рыбоводческое хозяйство по желанию