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Гороховец - город-музей под открытым небом

Нижегородский П.
Нижегородский П. – Гид из Нижнего Новгорода
Гороховец - город-музей под открытым небом
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌓Двухдневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🚘Услуги трансфера
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Гороховец - город-музей под открытым небом
Гороховец - город-музей под открытым небом

Что вы увидите

  • Лысая гора, где по преданию захоронен татарский хан, Пужалова гора - сюда приезжают из многих городов страны кататься на горных лыжах и сноубордах, Никольская гора
  • Свято-Знаменский женский монастырь (XVII-XVIII вв., основан в 1598 г. )
  • Свято-Троице-Никольский мужской монастырь (XVII-XVIII вв. )
  • Свято-Сретенский женский монастырь (XVII-XVIII вв., основан в 1658 г. )
  • набережная Клязьмы
  • Дом Шорина - удивительно красивый резной обобняк
  • Купеческие особняки 17-18-19 веков
Тихий, уютный древний город 🏙️ на высоком берегу Клязьмы по своей архитектуре и истории 📖 стоит в одном ряду с Суздалью, Владимиром, Ростовом и Новгородом Великим. 7 из 19 каменных купеческих палат XVII века, сохранившихся в России, находятся в историческом центре Гороховца. В одном из них мы посетим уникальный музей 🖼 купеческого быта 17 века Дом Сапожникова.
Можно дополнить экскурсию ⛳ в Гороховец - экскурсией в древний город на Оке - Муром, родина Ильи Муромца, Свято-Троицкий монастырь, где находятся мощи Петра и Февронии Муромксих - покровителей Любви и брака! - стоимость уточняйте.
По желанию, дополнительно
Гороховец + Флорищева пустынь – один из древнейших монастырей на реке Лух на границе с Владимирской областью Доплата к туру — 2500руб
+ по желанию посещение рыбоводческого хозяйства – можно купить свежей рыбы форель, стерлядь и пр
Гороховец + Шуховская башня в праздничной подсветке (под Дзержинском)- доплата к туру 2500руб
+ рыбоводческое хозяйство по желанию
Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода и транспорт
Что не входит
  • Экскурсия в Музей Дом Ершова (Сапожникова) 17 века - 300руб\чел - по желанию
  • Посещение Археологического Музея
  • В зимнее снежное время - по желанию - посещение горнолыжного комплекса Пужалова Гора, который находится в центре города - за доп плату
Начало
🚩 Н. Новгород или жд Гороховец (по договоренности)
Место завершения
🏁 удобное для туриста место в Н.Н. или жд Гороховец (по договоренности)
Гороховец - город-музей под открытым небом
Гороховец - город-музей под открытым небом
Гороховец - город-музей под открытым небом
Гороховец - город-музей под открытым небом
Гороховец - город-музей под открытым небом

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Нижегородский П.
Нижегородский П.
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