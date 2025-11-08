На ночной экскурсии по Великому Новгороду вы увидите его достопримечательности в вечернем свете.Прогулка по историческим улицам и знакомство с архитектурой города конца 18 - начала 20 века подарят незабываемые впечатления.

рамках экскурсии предусмотрен мастер-класс по фотографии, где под руководством опытного наставника вы сможете сделать отличные снимки. Программа включает посещение набережной Александра Невского, встречи с историческими скульптурами и прогулку вдоль живописного ручья Тарасовец

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Если вы захотите — мы проведём небольшой мастер-класс и покажем несколько интересных ракурсов, откуда получаются необычные фотографии. И конечно, поможем вам сделать снимки на ваш фотоаппарат или смартфон!

А если не хочется снимать — можно просто пройти по улицам вечернего города, насладиться подсветкой и послушать рассказы об истории Великого Новгорода.

Вот каким будет наш маршрут

С набережной Александра Невского вы увидите прекрасную панораму ансамбля Новгородского кремля

Встретитесь со скульптурой «Новгородский купец»

На Никольской и Большой Московской улицах познакомитесь с архитектурой губернского города конца 18 — начала 20 века

Откроете историю самой древней улицы Великого Новгорода — Ильиной. Пройдёте по ней до каменной стены Окольного города

Насладитесь величием храма Спаса Преображения в городской подсветке. И полюбуетесь красотой архитектуры Знаменского собора

Подниметесь на стену Окольного двора и прогуляетесь вдоль живописного ручья Тарасовец в тëмное время суток

Организационные детали