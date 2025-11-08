Мои заказы

Ночное приключение в Великом Новгороде: в объективе и без него

Познакомьтесь с вечерним Великим Новгородом, его историей и архитектурой. Пройдите по тихим улочкам и сделайте уникальные фотографии
На ночной экскурсии по Великому Новгороду вы увидите его достопримечательности в вечернем свете.

Прогулка по историческим улицам и знакомство с архитектурой города конца 18 - начала 20 века подарят незабываемые впечатления.

В
читать дальше

рамках экскурсии предусмотрен мастер-класс по фотографии, где под руководством опытного наставника вы сможете сделать отличные снимки.

Программа включает посещение набережной Александра Невского, встречи с историческими скульптурами и прогулку вдоль живописного ручья Тарасовец

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Мастер-класс по фотографии
  • 🌆 Вечерний вид на Новгородский кремль
  • 🏛 Архитектура 18-20 веков
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим улицам
  • 🕌 Подсветка храмов и соборов
Ночное приключение в Великом Новгороде: в объективе и без него© Владимир
Ночное приключение в Великом Новгороде: в объективе и без него© Владимир
Ночное приключение в Великом Новгороде: в объективе и без него© Владимир

Что можно увидеть

  • Новгородский кремль
  • Новгородский купец
  • Храм Спаса Преображения
  • Знаменский собор

Описание экскурсии

Если вы захотите — мы проведём небольшой мастер-класс и покажем несколько интересных ракурсов, откуда получаются необычные фотографии. И конечно, поможем вам сделать снимки на ваш фотоаппарат или смартфон!

А если не хочется снимать — можно просто пройти по улицам вечернего города, насладиться подсветкой и послушать рассказы об истории Великого Новгорода.

Вот каким будет наш маршрут

  • С набережной Александра Невского вы увидите прекрасную панораму ансамбля Новгородского кремля
  • Встретитесь со скульптурой «Новгородский купец»
  • На Никольской и Большой Московской улицах познакомитесь с архитектурой губернского города конца 18 — начала 20 века
  • Откроете историю самой древней улицы Великого Новгорода — Ильиной. Пройдёте по ней до каменной стены Окольного города
  • Насладитесь величием храма Спаса Преображения в городской подсветке. И полюбуетесь красотой архитектуры Знаменского собора
  • Подниметесь на стену Окольного двора и прогуляетесь вдоль живописного ручья Тарасовец в тëмное время суток

Организационные детали

  • Прогулка подойдёт всем — даже если у вас нет опыта съёмки
  • Экскурсия подходит для участников от 10 лет
  • Если вы захотите принять участие в мастер-классе по фотографии, желательно взять с собой штатив. Если у вас нет штатива, мы можем предоставить его за доплату — 300 ₽. Сообщите о своём желании заранее

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Меня зовут Владимир, живу в Великом Новгороде с 2001 года и считаю его своим родным городом. Фотографией начал заниматься с 2013 года. В 2014 году состоялась первая персональная фотовыставка. На
читать дальше

сегодняшний день организованно более десяти персональных фотовыставок в Великом Новгороде и области, а также в Петербурге. Предпочитаю снимать ночной город. В 2017 году я обратился в Новгородский музей-заповедник с предложением запустить проект ночных фототуров. Дирекция музея пошла мне навстречу — и вот уже более шести лет мы плотно сотрудничаем. Это уникальный формат, где совмещаются экскурсия и мастер-класс по ночной фотографии. Основная изюминка его в том, что музей-заповедник открывает вам памятники архитектуры в то время, когда они уже закрыты для посетителей. А ещё я являюсь куратором фотовыставок талантливых фотографов из Великого Новгорода и автором проекта «Фотогалерея „Белая дверь“».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Екатерина
Екатерина
8 ноя 2025
Понравилась идея Владимира совместить экскурсию с мастер-классом по ночной фотографии. Очень душевно провели время, никуда не торопились, бродили по ночному городу, ловили ракурсы и искали интересные кадры. Было замечательно. Эта прогулка нам запомнится надолго! Кроме того получили на память замечательный подарочек, который украшает теперь наш дом.
Спасибо большое Владимиру! Желаю творческих успехов и прогулку рекомендую
Т
Татьяна
27 мая 2025
Очень рекомендуем всем «Ночное приключение в Великом Новгороде» с Владимиром!
Вы получите уникальный опыт ночной сьемки в городе и на природе, выпьете горячего чая, а также погуляете по не популярным, но живописным улицам. Ночные огни и тени придали сказочность старинным памятникам Великого Новгорода! Город больше не будет прежним и навсегда останется в памяти таким!
Очень рекомендуем всем «Ночное приключение в Великом Новгороде» с Владимиром!Очень рекомендуем всем «Ночное приключение в Великом Новгороде» с Владимиром!Очень рекомендуем всем «Ночное приключение в Великом Новгороде» с Владимиром!
К
Константин
23 мая 2025
Это было намного больше, чем экскурсия. Это действительно Приключение, причем яркое, увлекательное, атмосферное и очень светлое, как и люди, которые его проводят. Всё, что было, намного превзошло ожидания и удивило.
читать дальше

Приключение состояло из трех частей. Сначала это историческая прогулка с профессиональным историком и археологом. То есть не с обычным гидом-экскурсоводом, а с подвижником и увлеченным знатоком своего дела. Потом в сумерках для нас провели небольшой, но удивительный по качеству и эстетике гитарный концерт на берегу ручья, больше похожего на реку. Молодой таланливый композитор исполнил несколько своих произведений и перенес нас своей музыкой в какое-то иное волшебное измерение. Ну и далее был мастер-класс по ночной съемке, что позволило открыть непознанные возможности нашего фотоаппарата и сделать удивительные снимки ночного Великого Новгорода. Спасибо Владимиру и его Друзьям. Мы часто берем индивидуальные экскурсии на Трипстере. Но эта совершенно особенная и может сравниться по впечатлениям лишь с ночной экскурсией по казематам заброшенной части Брестской Крепости, которая с нами однажды случилась. Причем обе идут с большим отрывом от всех других. Ребенок - подросток 14 лет прошел на одном дыхании, что тоже показатель.

Это было намного больше, чем экскурсия. Это действительно Приключение, причем яркое, увлекательное, атмосферное и очень светлое,Это было намного больше, чем экскурсия. Это действительно Приключение, причем яркое, увлекательное, атмосферное и очень светлое,Это было намного больше, чем экскурсия. Это действительно Приключение, причем яркое, увлекательное, атмосферное и очень светлое,

Входит в следующие категории Великого Новгорода

Похожие экскурсии из Великого Новгорода

Первое знакомство с Великим Новгородом
Пешая
1.5 часа
135 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: Площадь Победы-Софийская
22 ноя в 11:00
26 ноя в 11:00
1200 ₽ за человека
По Великому Новгороду нестандартными тропами
Пешая
2.5 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Великому Новгороду нестандартными тропами
Путешествие по Великому Новгороду обещает удивительные открытия. Вы увидите знаменитые места, но с другой стороны, исследуя малоизвестные уголки
Начало: На улице Десятинной
Сегодня в 08:00
21 ноя в 08:00
4950 ₽ за всё до 10 чел.
Господин Великий Новгород
Пешая
1.5 часа
218 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
22 ноя в 13:00
23 ноя в 10:00
5070 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Великом Новгороде