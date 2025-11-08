На ночной экскурсии по Великому Новгороду вы увидите его достопримечательности в вечернем свете.
Прогулка по историческим улицам и знакомство с архитектурой города конца 18 - начала 20 века подарят незабываемые впечатления.


5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Мастер-класс по фотографии
- 🌆 Вечерний вид на Новгородский кремль
- 🏛 Архитектура 18-20 веков
- 🚶♂️ Прогулка по историческим улицам
- 🕌 Подсветка храмов и соборов
Что можно увидеть
- Новгородский кремль
- Новгородский купец
- Храм Спаса Преображения
- Знаменский собор
Описание экскурсии
Если вы захотите — мы проведём небольшой мастер-класс и покажем несколько интересных ракурсов, откуда получаются необычные фотографии. И конечно, поможем вам сделать снимки на ваш фотоаппарат или смартфон!
А если не хочется снимать — можно просто пройти по улицам вечернего города, насладиться подсветкой и послушать рассказы об истории Великого Новгорода.
Вот каким будет наш маршрут
- С набережной Александра Невского вы увидите прекрасную панораму ансамбля Новгородского кремля
- Встретитесь со скульптурой «Новгородский купец»
- На Никольской и Большой Московской улицах познакомитесь с архитектурой губернского города конца 18 — начала 20 века
- Откроете историю самой древней улицы Великого Новгорода — Ильиной. Пройдёте по ней до каменной стены Окольного города
- Насладитесь величием храма Спаса Преображения в городской подсветке. И полюбуетесь красотой архитектуры Знаменского собора
- Подниметесь на стену Окольного двора и прогуляетесь вдоль живописного ручья Тарасовец в тëмное время суток
Организационные детали
- Прогулка подойдёт всем — даже если у вас нет опыта съёмки
- Экскурсия подходит для участников от 10 лет
- Если вы захотите принять участие в мастер-классе по фотографии, желательно взять с собой штатив. Если у вас нет штатива, мы можем предоставить его за доплату — 300 ₽. Сообщите о своём желании заранее
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Меня зовут Владимир, живу в Великом Новгороде с 2001 года и считаю его своим родным городом. Фотографией начал заниматься с 2013 года. В 2014 году состоялась первая персональная фотовыставка. На
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
8 ноя 2025
Понравилась идея Владимира совместить экскурсию с мастер-классом по ночной фотографии. Очень душевно провели время, никуда не торопились, бродили по ночному городу, ловили ракурсы и искали интересные кадры. Было замечательно. Эта прогулка нам запомнится надолго! Кроме того получили на память замечательный подарочек, который украшает теперь наш дом.
Спасибо большое Владимиру! Желаю творческих успехов и прогулку рекомендую
Т
Татьяна
27 мая 2025
Очень рекомендуем всем «Ночное приключение в Великом Новгороде» с Владимиром!
Вы получите уникальный опыт ночной сьемки в городе и на природе, выпьете горячего чая, а также погуляете по не популярным, но живописным улицам. Ночные огни и тени придали сказочность старинным памятникам Великого Новгорода! Город больше не будет прежним и навсегда останется в памяти таким!
К
Константин
23 мая 2025
Это было намного больше, чем экскурсия. Это действительно Приключение, причем яркое, увлекательное, атмосферное и очень светлое, как и люди, которые его проводят. Всё, что было, намного превзошло ожидания и удивило.
Входит в следующие категории Великого Новгорода
