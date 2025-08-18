Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Новороссийске, цены от 6800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К дольменам Геленджика из Новороссийска
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
Пешая
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Йога и медитация на мысе Любви
Наслаждайтесь морским воздухом и духовными практиками на мысе Любви в Новороссийске. Группа до 10 человек
Начало: Возле набережной
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
6900 ₽ за человека
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешие маршруты Абрау-Дюрсо: панорамные виды и лесные тропы
Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6950 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Пешая
2 часа
8 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Познакомиться с визитными карточками города и дополнить фотоколлекцию профессиональными снимками
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6800 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиева
    18 августа 2025
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Екатерина очень интересно все рассказывала, поездка и прогулка была веселая, провели незабываемый день на винодельне, с альпаками и кроликами, и посмотрели на высоченные кипарисы
    Екатерина очень интересно все рассказывала, поездка и прогулка была веселая, провели незабываемый день на винодельне, сЕкатерина очень интересно все рассказывала, поездка и прогулка была веселая, провели незабываемый день на винодельне, сЕкатерина очень интересно все рассказывала, поездка и прогулка была веселая, провели незабываемый день на винодельне, с
  • В
    Вера
    21 июля 2024
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    На данную медитацию я хотела уже давно. В октябре нашла её, но никак не могла попасть. Спасибо большое Екатерине за 3ёх часовую медитацию. Я не думала, что когда-либо смогу встать на гвозди, но смогла! Мне очень понравилось. Рекомендую всем ❤️
  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Здравствуйте, были на экскурсии вместе с Екатериной. Она нас встретила и сопроводила, поделилась интересными историями и легендами, существующими на Кубани. Сумела нас впечатлить красивыми и живописными местами. В общем, день с гидом оставил много ярких эмоций. 😊
  • Я
    Яна
    25 июня 2024
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Это отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошло легко и непринужденно. На память остались замечательные фото, к сожалению прикрепляются только 10 штук. Будем рекомендовать всем друзьям собирающимся на юг!
    Это отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошло
  • С
    Светлана
    24 июня 2024
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Сразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гид.
    От экскурсии получили все,
    читать дальше

    что заявлено и даже больше)) Огромный ворох фотографий и массу впечатлений, которые будем еще долго смаковать.

    Не буду подробно описывать поездку, лучше сами выберите тур и убедитесь в том, насколько это заметно, когда человек любит свое дело🤍

    Огромное спасибо Елене от всей нашей семьи, и когда будем планировать новые экскурсии, будем знать к кому обращаться и кого рекомендовать💯

    Сразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гид
  • А
    Алиса
    13 марта 2024
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Прекрасная экскурсия с Екатериной! 4 часа пролетели, как 5 минут) Расслабились, загадали желание! Рекомендую)))
  • О
    Олеся
    22 ноября 2023
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Путешествие в Новороссийск оставило незабываемое впечатление и восторг!!!!! Особую роль в этом сыграла гид Екатерина, которая провела для меня две
    читать дальше

    потрясающе интересных экскурсии и медитацию на Мысе Любви!!! А с какой любовью, теплотой и особой чуткостью вела свой увлекательнейший рассказ о Новороссийске Екатерина! Не влюбиться в этот город было просто невозможно!!! Атмосфера на её экскурсиях очень тёплая и душевная! Я получила огромное удовольствие от экскурсий и общения с Екатериной и до сих пор пребываю в восхищении от созданных ею образов мест в Абрау Дюрсо и в Новороссийске.
    Екатерина, большое Вам спасибо!!!
    Олеся.

  • И
    Инга
    16 августа 2023
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие именно по этой причине.
    читать дальше

    И не пожалели! Одно только место, где это проводилось, чего стоит. Мыс Любви, лужайка с видом на море, солнечное утро, йога, тибетские чаши, медитация. Екатерина показала, как вставать на гвозди, и у нас это получилось! Ну а потом сам мастер класс по нейрографике. Было очень интересно, познавательно, круто, весело, позитивно). Теперь точно все горы по плечу, моря по колено, все желания исполнятся! Тот, кто занимается саморазвитием, однозначно должен посетить данную экскурсию. Вы не пожалеете! Спасибо, Екатерина!

    Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятиеЗамечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятиеЗамечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятиеЗамечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие
  • Е
    Елена
    15 августа 2023
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    По словам Екатерины, подобная экскурсия проводится недавно, второй месяц. Поэтому считаю крайне важным оставить отзыв, чтобы привлечь внимание к подобному
    читать дальше

    формату. Это не экскурсия, это медитативные практики. Мы загадывали желание и создавали условия для наиболее благоприятного его исполнения: сначала через полное расслабление тела и повышения вибраций с помощью йоги нидра и поющих чаш. Медитация длилась около часа, ощущения на природе, рядом со стихией воды, стихией ветра под жарким солнцем непередаваемые. Потом мы пробовали практику гвоздестояния. Лично для меня это был первый опыт. Бодрит, больно, необычные ощущения. Опять же работали со своим желанием, придавая ему импульс через рецепторы и новые ощущения в теле. А далее около двух часов мы занимались нейрографикой. Уникальная практика. Незаменима для того, чтобы включить подсознание и отключить ум. Затягивает невероятно, помогает отключиться от проблем, сосредоточиться на своём желании, помогая своему подсознанию найти наилучший вариант его исполнения. Одним словом, рекомендую всем. Три часа пролетели как одно мгновение. Стоит пробовать, контактировать с собой, своим телом, стихиями природы и своим подсознанием. Екатерине огромное спасибо и заслуженное признание.

  • Е
    Елена
    28 июня 2023
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Мне очень понравилось наше приключение! Екатерина забрала меня из дома, мы комфортно приехали в Абрау-Дюрссо, на эко тропу. Я впервые
    читать дальше

    стояла на гвоздях! Елена очень бережно и внимательно ассистировала мне. Йога практика была приятной, полезной, проведена профессионально. Нейрографика-очень интересно и познавательно.
    Прогулка по эко тропе, в сопровождении Екатерины и Елены была настоящей экскурсией. Затем ты катались по озеру на Сапах. Это было захватывающе, весело и если честно, то не просто, так как мы периодически потоками ветра нас сносило.
    Впечатления от поездки: разнообразно, интересно, красиво, познавательно, необычно! Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. К дольменам Геленджика из Новороссийска
  2. Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
  3. Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
  4. Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
  5. Фотопрогулка по центру Новороссийска
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Крейсер Михаил Кутузов
  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
  4. Набережная
  5. Озеро Абрау
  6. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в декабре 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6800 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Новороссийске на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 38 ⭐ отзывов, цены от 6800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль