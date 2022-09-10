Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

Иммерсивный театр в чуме

Поучаствовать в необычной мистерии на берегу Байкала и проникнуться энергетикой места

Наша творческая команда разработала уникальный проект на Байкале — аудио-легенду, которую рассказывают сами герои: Байкал и ветер Сарма.

Вы погрузитесь в историю любви, которая будет звучать в наушниках под звуки природы, загадаете желание у кострового очага, добудете себе подарок с берега священного озера и по-новому ощутите дух этого удивительного места.
Иммерсивный театр в чуме
Иммерсивный театр в чуме
Иммерсивный театр в чуме
Иммерсивный театр в чуме
Иммерсивный театр в чуме
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Наш аудио-спектакль длится всего полчаса — за это время вы совершите путешествие на сотни тысяч лет назад, находясь в чуме недалеко от Шаманки.

Начнётся оно на поляне, где вы поприветствуете Байкал, затем он пригласит нас в чум. С помощью бубнов под ритм в наушниках вы вызовете ветер Сарму.

Здесь, у кострового очага, она начинает свой рассказ. В это время вы поджигаете веточки можжевелька и погружаетесь в легенду у кострового очага.

Голоса актеров, медитативная музыка и само пространство создадут особую атмосферу, которая несомненно украсит ваше пребывание на Байкале и оставит теплые воспоминания об этом месте.

По окончании рассказа Сармы вы загадаете желание и добудете уникальный сувенир с Байкала — настоящий чароит. Который вы заберёте с собой.

Организационные детали

Мы находимся в Хужире, до места проведения программы вам нужно добраться самостоятельно.

в понедельник в 11:00, 11:45, 12:45, 14:00, 14:45, 15:45, 16:45, 18:15, 19:30, 20:30 и 21:15, во вторник в 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:45, 20:30 и 21:15, в среду в 11:00, 11:45, 12:45, 13:30, 14:00, 15:15, 16:30, 17:45, 18:30, 19:35, 20:15 и 21:00, в четверг в 11:00, 12:00, 13:00, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45 и 21:30, в пятницу в 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:15, 15:30, 16:30, 17:30, 18:45, 19:45, 20:45 и 21:30, в субботу в 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15 и 21:45, в воскресенье в 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:15, 21:15 и 21:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Хужире
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, 11:45, 12:45, 14:00, 14:45, 15:45, 16:45, 18:15, 19:30, 20:30 и 21:15, во вторник в 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:45, 20:30 и 21:15, в среду в 11:00, 11:45, 12:45, 13:30, 14:00, 15:15, 16:30, 17:45, 18:30, 19:35, 20:15 и 21:00, в четверг в 11:00, 12:00, 13:00, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45 и 21:30, в пятницу в 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:15, 15:30, 16:30, 17:30, 18:45, 19:45, 20:45 и 21:30, в субботу в 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15 и 21:45, в воскресенье в 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:15, 21:15 и 21:45
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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