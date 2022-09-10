Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

Наша творческая команда разработала уникальный проект на Байкале — аудио-легенду, которую рассказывают сами герои: Байкал и ветер Сарма. Вы погрузитесь в историю любви, которая будет звучать в наушниках под звуки природы, загадаете желание у кострового очага, добудете себе подарок с берега священного озера и по-новому ощутите дух этого удивительного места.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш аудио-спектакль длится всего полчаса — за это время вы совершите путешествие на сотни тысяч лет назад, находясь в чуме недалеко от Шаманки.

Начнётся оно на поляне, где вы поприветствуете Байкал, затем он пригласит нас в чум. С помощью бубнов под ритм в наушниках вы вызовете ветер Сарму.

Здесь, у кострового очага, она начинает свой рассказ. В это время вы поджигаете веточки можжевелька и погружаетесь в легенду у кострового очага.

Голоса актеров, медитативная музыка и само пространство создадут особую атмосферу, которая несомненно украсит ваше пребывание на Байкале и оставит теплые воспоминания об этом месте.

По окончании рассказа Сармы вы загадаете желание и добудете уникальный сувенир с Байкала — настоящий чароит. Который вы заберёте с собой.

Организационные детали

Мы находимся в Хужире, до места проведения программы вам нужно добраться самостоятельно.