Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ольхона

Наш аудио-спектакль длится всего полчаса — за это время вы совершите путешествие на сотни тысяч лет назад, находясь в чуме недалеко от Шаманки.
Начнётся оно на поляне, где вы поприветствуете Байкал, затем он пригласит нас в чум. С помощью бубнов под ритм в наушниках вы вызовете ветер Сарму.
Здесь, у кострового очага, она начинает свой рассказ. В это время вы поджигаете веточки можжевелька и погружаетесь в легенду у кострового очага.
Голоса актеров, медитативная музыка и само пространство создадут особую атмосферу, которая несомненно украсит ваше пребывание на Байкале и оставит теплые воспоминания об этом месте.
По окончании рассказа Сармы вы загадаете желание и добудете уникальный сувенир с Байкала — настоящий чароит. Который вы заберёте с собой.
Мы находимся в Хужире, до места проведения программы вам нужно добраться самостоятельно.