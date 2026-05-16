Экскурсия на северное побережье Ольхона - это возможность увидеть легендарные скалы и насладиться захватывающими видами Байкала. Путь из Хужира ведет через суровые пейзажи к горе Жима, где можно ощутить величие

природы. Скульптура «Хранитель Байкала» и мыс Три брата подарят незабываемые впечатления. На мысе Хобой открываются панорамы Малого моря, а гора Шунтэ-Левый порадует фантастическими видами. Это путешествие запомнится надолго благодаря уникальным природным объектам и интересным фактам о северной части острова

Описание экскурсии

Смотровая площадка в деревне Харанцы

Вы полюбуетесь видом на Приморский хребет и несколько забавных островков Малого моря. А гид расскажет о местном укладе жизни и покажет «Лик Байкала».

Урочище Песчаное

Мы заглянем в Дом рыбака, согреемся травяным чаем и раскроем значение слова «урочище». По желанию вы искупаетесь и прогуляетесь по самому большому песчаному пляжу Ольхона.

Падь Узур

Путь из Хужира длится около 2 часов. Эта дорога — единственная, по которой можно на машине добраться к самым удалённым точкам Ольхона. Перед вами откроются суровые скалистые пейзажи Байкала. На горизонте мы увидим гору Жима — самую высокую точку острова. Её вершина нередко укутана облаками.

Скульптура «Хранитель Байкала»

Мы рассмотрим арт-объект, который символизирует защитника священного озера.

Мыс Три брата (Саган-Хушун)

Вы увидите три скальные глыбы, которые связывают с легендами бурятского эпоса.

Мыс Хобой

Самая северная точка Ольхона. Отсюда открываются панорамы на Малое море и бескрайний Байкал. В ясную погоду можно увидеть полуостров Святой Нос.

Гора Шунтэ-Левый

Ещё одна смотровая точка — с фантастическими видами на изрезанную береговую линию и заливы с бирюзовой водой.

Вы узнаете:

Почему гора Жима считается священной

Какие редкие растения и животные встречаются в северной части острова, и как им удаётся выживать в условиях ветров и штормов

Каково это — стоять на краю Байкала, ощущая его бесконечность и силу

Организационные детали