Путешествие по северной части Ольхона

Погрузитесь в мир бурятских легенд и откройте для себя захватывающие виды Байкала. Вас ждут уникальные скалы и панорамы, которые вдохновят каждого
Экскурсия на северное побережье Ольхона - это возможность увидеть легендарные скалы и насладиться захватывающими видами Байкала. Путь из Хужира ведет через суровые пейзажи к горе Жима, где можно ощутить величие
природы. Скульптура «Хранитель Байкала» и мыс Три брата подарят незабываемые впечатления. На мысе Хобой открываются панорамы Малого моря, а гора Шунтэ-Левый порадует фантастическими видами.

Это путешествие запомнится надолго благодаря уникальным природным объектам и интересным фактам о северной части острова

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞 Уникальные пейзажи Байкала
  • 🗿 Легендарные скалы и мифы
  • 📸 Яркие фото на память
  • 🌿 Редкие растения и животные
  • 🚐 Комфортное путешествие
  • 👥 Опытный гид
Что можно увидеть

  • Падь Узур
  • Скульптура «Хранитель Байкала»
  • Мыс Три брата
  • Мыс Хобой
  • Гора Шунтэ-Левый

Описание экскурсии

Смотровая площадка в деревне Харанцы

Вы полюбуетесь видом на Приморский хребет и несколько забавных островков Малого моря. А гид расскажет о местном укладе жизни и покажет «Лик Байкала».

Урочище Песчаное

Мы заглянем в Дом рыбака, согреемся травяным чаем и раскроем значение слова «урочище». По желанию вы искупаетесь и прогуляетесь по самому большому песчаному пляжу Ольхона.

Падь Узур

Путь из Хужира длится около 2 часов. Эта дорога — единственная, по которой можно на машине добраться к самым удалённым точкам Ольхона. Перед вами откроются суровые скалистые пейзажи Байкала. На горизонте мы увидим гору Жима — самую высокую точку острова. Её вершина нередко укутана облаками.

Скульптура «Хранитель Байкала»

Мы рассмотрим арт-объект, который символизирует защитника священного озера.

Мыс Три брата (Саган-Хушун)

Вы увидите три скальные глыбы, которые связывают с легендами бурятского эпоса.

Мыс Хобой

Самая северная точка Ольхона. Отсюда открываются панорамы на Малое море и бескрайний Байкал. В ясную погоду можно увидеть полуостров Святой Нос.

Гора Шунтэ-Левый

Ещё одна смотровая точка — с фантастическими видами на изрезанную береговую линию и заливы с бирюзовой водой.

Вы узнаете:

  • Почему гора Жима считается священной
  • Какие редкие растения и животные встречаются в северной части острова, и как им удаётся выживать в условиях ветров и штормов
  • Каково это — стоять на краю Байкала, ощущая его бесконечность и силу

Организационные детали

  • Поездка проходит на Fiat Ducato или Mercedes-Benz Sprinter
  • Билеты в национальный парк включены в стоимость
  • Воду и перекус возьмите с собой
  • В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 468 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вам
Байкал, о котором не пишут в путеводителях — с его древними преданиями, святыми местами и неповторимой сибирской душой. Ваше путешествие будет полностью организовано: от встречи из аэропорта или ж/д вокзала и комфортного проживания до насыщенной экскурсионной программы и вкусного питания. Мы продумали всё до мельчайших деталей, чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом и мощной энергетикой озера. Байкал — наш дом, и мы с радостью откроем его для вас во всей красе: загадочного и бесконечно прекрасного. Приезжайте увидеть живой Байкал глазами тех, кто знает и любит его всей душой!

