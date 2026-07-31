Екатерина

Очень довольны, что выбрали Софью как гида с автомобилем. Уверенное спокойное вождение, отличное знание дорог. Интересные рассказы в пути и в самой усадьбе Арсеньевой. Приятное погружение в жизнь и творчество Михаила Юрьевича. Огромное спасибо за прекрасно организованную экскурсию!