Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
Литературное путешествие по страницам жизни и творчества М.Ю. Лермонтова
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
от 15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Начало: Улиац Кирова, Памятник Первопоселенцу
Расписание: В любое удобное время
620 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Пенза
Начало: Пенза
«Я расскажу, где вкусные десерты, необычный кофе, где вечером звучит живая музыка, какие рестораны в городе считаются культовыми и почему»
31 авг в 07:30
2 сен в 07:30
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Очень довольны, что выбрали Софью как гида с автомобилем. Уверенное спокойное вождение, отличное знание дорог. Интересные рассказы в пути и в самой усадьбе Арсеньевой. Приятное погружение в жизнь и творчество Михаила Юрьевича. Огромное спасибо за прекрасно организованную экскурсию!
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Е
10 июля 2026г. мы посетили усадьбу Тарханы. На протяжении всей экскурсии с нами была гид София,которая увлечённо,с большим интересом рассказывала
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Н
Нам очень понравилась поездка в Тарханы! Все четко, во время, при необходимости по нашему пожеланию содержание поездки корректировалось. Спасибо огромное Софье за отличную экскурсию!
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В
Отличная экскурсия! По Пензе - только с Софьей! Великолепный рассказчик, много знает, настоящий профессионал, умеет заинтересовать без перегрузки фактами. Очень рекомендую!
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Г
Огромное спасибо Софии за поездку в Тарханы. Интересно, насыщенно, незабываемо. Спасибо, спасибо. Богдановы. Санкт- Петербург. 20. июня2026 г.
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С
Поездка с экскурсионным сопровождением из Пензы в Тарханы и обратно была хороша во всем: интересно, информативно, внимательно, заботливо, пунктуально.
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И
Все понравилось, всем рекомендую
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Очень понравилась поездка из Пензы в Тарханы. Спасибо Софье, вовремя встретила, отвезла, много путевой информации, хороший автомобиль. В Тарханах удачно попали на экскурсию. Было очень интересно. Всем рекомендую эту экскурсию с Софьей.
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И
Спасибо огромное! Было очень интересно! В городе были проездом,поздно. Благодаря этой экскурсии, познакомились с историей города. Все удобно и доходчиво
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По дороге в Тарханы Софья рассказывала историю Пензенского края, легенды и предания, про памятники природы, дворянские усадьбы и судьбы их
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Всего 12 отзывов в Пензе в категории "Гастрономические"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Пензе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 620 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пензы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026