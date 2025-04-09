Музей Истории Денег – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Истории Денег» в Переславле-Залесском, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4900 ₽ за экскурсию
Проникнуться славной историей Переславской земли
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Проникнуться славной историей Переславской земли
Узнайте о знаменитых исторических личностях и насладитесь видами Переславля-Залесского. Прогулка по Красной площади и берегам Плещеева озера
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
4999 ₽ за экскурсию
Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от центра до озера
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, города с богатым прошлым и уникальными памятниками
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
    Экскурсия по Переславлю-Залесскому с гидом Еленой Александровной нам очень понравилась. Услышали об основании города, храмах, легендах, увидели древние граффити. Прошли по городу до Плещеева озера, узнали его историю. Для первого знакомства с городом очень удачный выбор)))
  • Е
    Екатерина
    1 апреля 2025
    Проникнуться славной историей Переславской земли
    На выходных посетили Переславль-Залесский и взяли обзорную индивидуальную экскурсию. Город хоть и совсем не большой, но его история и живописные
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    пейзажи оставили незабываемые впечатления! Особенно хочу отметить нашего гида, Тамару Степановну. Благодаря ей мы узнали много нового и интересного о Переславле-Залесском. А три часа экскурсии пролетели как один миг!

  • А
    Анна
    24 марта 2025
    Проникнуться славной историей Переславской земли
    Прекрасный экскурсовод Ольга, рассказывала очень интересно с большим уважением и любовью к городу. Истории были очень интересными, темп Экскурсии перекраской подошёл нашей группе, остались в восторге!
  • Д
    Дмитрий
    27 февраля 2024
    Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
    Довольно сухой рассказ от гида, больше похожий на лекцию, но в целом все понравилось, однако моментами клонило в сон))
  • В
    Виктория
    3 октября 2023
    Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Татьяна. 4 часа прошли очень быстро. Дети 10 и 5 лет впечатлились историями, легендами и достопримечательностями.
  • А
    Аширова
    19 сентября 2023
    Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
    Все понравилось. Экскурсия проходила на нашей машине. Посетили много мест, пешком тоже немало погуляли. Экскурсовод Елена коммуникабельная, активная, позитивная. Много интересной информации

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Музей Истории Денег»

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  3. Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Красная площадь
  4. Плещеево Озеро
  5. Река Трубеж
  6. Александрова гора
  7. Никитский мужской монастырь
  8. Церковь Петра митрополита
  9. Синь-камень
  10. Свято-Никольский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в апреле 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Музей Истории Денег" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 7000. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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