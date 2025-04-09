Ю Юлия Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому Экскурсия по Переславлю-Залесскому с гидом Еленой Александровной нам очень понравилась. Услышали об основании города, храмах, легендах, увидели древние граффити. Прошли по городу до Плещеева озера, узнали его историю. Для первого знакомства с городом очень удачный выбор)))

Е Екатерина Проникнуться славной историей Переславской земли читать дальше пейзажи оставили незабываемые впечатления! Особенно хочу отметить нашего гида, Тамару Степановну. Благодаря ей мы узнали много нового и интересного о Переславле-Залесском. А три часа экскурсии пролетели как один миг! На выходных посетили Переславль-Залесский и взяли обзорную индивидуальную экскурсию. Город хоть и совсем не большой, но его история и живописные

А Анна Проникнуться славной историей Переславской земли Прекрасный экскурсовод Ольга, рассказывала очень интересно с большим уважением и любовью к городу. Истории были очень интересными, темп Экскурсии перекраской подошёл нашей группе, остались в восторге!

Д Дмитрий Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера Довольно сухой рассказ от гида, больше похожий на лекцию, но в целом все понравилось, однако моментами клонило в сон))

В Виктория Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Татьяна. 4 часа прошли очень быстро. Дети 10 и 5 лет впечатлились историями, легендами и достопримечательностями.