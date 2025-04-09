Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Проникнуться славной историей Переславской земли
Узнайте о знаменитых исторических личностях и насладитесь видами Переславля-Залесского. Прогулка по Красной площади и берегам Плещеева озера
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
4999 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальная экскурсия по Переславлю-Залесскому: от центра до озера
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, города с богатым прошлым и уникальными памятниками
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 апреля 2025Экскурсия по Переславлю-Залесскому с гидом Еленой Александровной нам очень понравилась. Услышали об основании города, храмах, легендах, увидели древние граффити. Прошли по городу до Плещеева озера, узнали его историю. Для первого знакомства с городом очень удачный выбор)))
- ЕЕкатерина1 апреля 2025На выходных посетили Переславль-Залесский и взяли обзорную индивидуальную экскурсию. Город хоть и совсем не большой, но его история и живописные
- ААнна24 марта 2025Прекрасный экскурсовод Ольга, рассказывала очень интересно с большим уважением и любовью к городу. Истории были очень интересными, темп Экскурсии перекраской подошёл нашей группе, остались в восторге!
- ДДмитрий27 февраля 2024Довольно сухой рассказ от гида, больше похожий на лекцию, но в целом все понравилось, однако моментами клонило в сон))
- ВВиктория3 октября 2023Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Татьяна. 4 часа прошли очень быстро. Дети 10 и 5 лет впечатлились историями, легендами и достопримечательностями.
- ААширова19 сентября 2023Все понравилось. Экскурсия проходила на нашей машине. Посетили много мест, пешком тоже немало погуляли. Экскурсовод Елена коммуникабельная, активная, позитивная. Много интересной информации
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Музей Истории Денег»
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