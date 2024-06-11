Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Губаха — затерянный среди скал город, где природные пейзажи переплетаются с индустриальными. Вы погуляете по его заброшенной старой части, напоминающей «Чернобыль в миниатюре». Посетите современный музей КУБа, посвящённый шахтерской истории города.
Полюбуетесь видами с высокого берега реки Косьва, подниметесь на гору Крестовая и увидите декорации к фильму «Сердце Пармы».
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Музей КУБа. Это современное интерактивное пространство, помогающее погрузиться в шахтёрское прошлое Губахи. Вы увидите интересные артефакты прошлой эпохи: вагонетки, шахтный паровоз, пускатели и многое другое.
Старая Губаха. Вы исследуете руины давно покинутой части города: мощённые брусчаткой из шлака дороги, скелеты домов и зарастающие травой улицы. Из всех построёк лучше всего сохранился Дворец Культуры — вы оцените парадную лестницу с балюстрадой, монументальные колонны и скульптуры шахтёров с отбойными молотками.
Высокий скальный берег Косьвы. Это сказочное место: горы вдали и птицы, парящие на уровне глаз. Стоишь наверху, а у твоих ног — целый мир! Здесь выстроили масштабные деревянные декорации для съёмок фильма «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова. Неподалёку находится самый длинный в Пермском крае пешеходный подвесной мост. Всё это вы увидите!
Гора Крестовая. Вокруг неё, как и 250 лет назад, крутится вся жизнь города. Мы обязательно посетим её вершину, где лес сменяется суровыми каменными останцами. Почему — узнаете на экскурсии. На пике установлен крест, благодаря которому гора и получила своё название.
Тайминг экскурсии (время ориентировочное)
06:00 Выезд из Перми 08:00 Завтрак в кафе 09:10 Фотостоп у Белых камней с видом на гору Басег 10:00 Музей КУБа 11:00 Обед в кафе 12:00 Прогулка по Старой Губахе 14:00 Осмотр декораций к фильму «Сердце Пармы» 15:30 Подъём на гору Крестовая с посещением кафе на вершине 21:00 Возвращение в Пермь
Организационные детали
Экскурсия проходит на премиальном кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max 2023 или седане бизнес-класса KIA K7
Билеты в музей КУБа с экскурсионным сопровождением включены в стоимость
На горе Крестовая работает кресельный подъёмник, при желании можно прокатиться на вершину горы на нём, стоимость (подъём/спуск) — около 300 рублей
Если вас больше трёх, то стоимость за каждого следующего участника — 7000 руб.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я живу в Перми и хочу показать и рассказать вам о нашем крае такое, чего точно не отыщешь в путеводителях… Мои туры всегда адаптированы под читать дальше
клиента, минуя заученные и бесконечно повторяющиеся маршруты, я прикладываю историю к территории, и мы получаем живую и запоминающуюся картинку: вдохновляющую, заряжающую и искреннюю! В наших путешествиях вас ждёт множество легенд, секретных мест и историй. Готовы ли вы увидеть Пермский край по-новому?