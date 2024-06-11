Губаха — затерянный среди скал город, где природные пейзажи переплетаются с индустриальными. Вы погуляете по его заброшенной старой части, напоминающей «Чернобыль в миниатюре». Посетите современный музей КУБа, посвящённый шахтерской истории города. Полюбуетесь видами с высокого берега реки Косьва, подниметесь на гору Крестовая и увидите декорации к фильму «Сердце Пармы».

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей КУБа. Это современное интерактивное пространство, помогающее погрузиться в шахтёрское прошлое Губахи. Вы увидите интересные артефакты прошлой эпохи: вагонетки, шахтный паровоз, пускатели и многое другое.

Старая Губаха. Вы исследуете руины давно покинутой части города: мощённые брусчаткой из шлака дороги, скелеты домов и зарастающие травой улицы. Из всех построёк лучше всего сохранился Дворец Культуры — вы оцените парадную лестницу с балюстрадой, монументальные колонны и скульптуры шахтёров с отбойными молотками.

Высокий скальный берег Косьвы. Это сказочное место: горы вдали и птицы, парящие на уровне глаз. Стоишь наверху, а у твоих ног — целый мир! Здесь выстроили масштабные деревянные декорации для съёмок фильма «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова. Неподалёку находится самый длинный в Пермском крае пешеходный подвесной мост. Всё это вы увидите!

Гора Крестовая. Вокруг неё, как и 250 лет назад, крутится вся жизнь города. Мы обязательно посетим её вершину, где лес сменяется суровыми каменными останцами. Почему — узнаете на экскурсии. На пике установлен крест, благодаря которому гора и получила своё название.

Тайминг экскурсии (время ориентировочное)

06:00 Выезд из Перми

08:00 Завтрак в кафе

09:10 Фотостоп у Белых камней с видом на гору Басег

10:00 Музей КУБа

11:00 Обед в кафе

12:00 Прогулка по Старой Губахе

14:00 Осмотр декораций к фильму «Сердце Пармы»

15:30 Подъём на гору Крестовая с посещением кафе на вершине

21:00 Возвращение в Пермь

Организационные детали