Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»

Отправиться в старинный город с шахтёрским прошлым и полюбоваться окружающей его сказочной природой
Губаха — затерянный среди скал город, где природные пейзажи переплетаются с индустриальными. Вы погуляете по его заброшенной старой части, напоминающей «Чернобыль в миниатюре». Посетите современный музей КУБа, посвящённый шахтерской истории города.

Полюбуетесь видами с высокого берега реки Косьва, подниметесь на гору Крестовая и увидите декорации к фильму «Сердце Пармы».
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Губаха: река, скалы, горы и руины «города-призрака»
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей КУБа. Это современное интерактивное пространство, помогающее погрузиться в шахтёрское прошлое Губахи. Вы увидите интересные артефакты прошлой эпохи: вагонетки, шахтный паровоз, пускатели и многое другое.

Старая Губаха. Вы исследуете руины давно покинутой части города: мощённые брусчаткой из шлака дороги, скелеты домов и зарастающие травой улицы. Из всех построёк лучше всего сохранился Дворец Культуры — вы оцените парадную лестницу с балюстрадой, монументальные колонны и скульптуры шахтёров с отбойными молотками.

Высокий скальный берег Косьвы. Это сказочное место: горы вдали и птицы, парящие на уровне глаз. Стоишь наверху, а у твоих ног — целый мир! Здесь выстроили масштабные деревянные декорации для съёмок фильма «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова. Неподалёку находится самый длинный в Пермском крае пешеходный подвесной мост. Всё это вы увидите!

Гора Крестовая. Вокруг неё, как и 250 лет назад, крутится вся жизнь города. Мы обязательно посетим её вершину, где лес сменяется суровыми каменными останцами. Почему — узнаете на экскурсии. На пике установлен крест, благодаря которому гора и получила своё название.

Тайминг экскурсии (время ориентировочное)

06:00 Выезд из Перми
08:00 Завтрак в кафе
09:10 Фотостоп у Белых камней с видом на гору Басег
10:00 Музей КУБа
11:00 Обед в кафе
12:00 Прогулка по Старой Губахе
14:00 Осмотр декораций к фильму «Сердце Пармы»
15:30 Подъём на гору Крестовая с посещением кафе на вершине
21:00 Возвращение в Пермь

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на премиальном кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max 2023 или седане бизнес-класса KIA K7
  • Билеты в музей КУБа с экскурсионным сопровождением включены в стоимость
  • На горе Крестовая работает кресельный подъёмник, при желании можно прокатиться на вершину горы на нём, стоимость (подъём/спуск) — около 300 рублей
  • Если вас больше трёх, то стоимость за каждого следующего участника — 7000 руб.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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