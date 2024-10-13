Это будет путешествие в утраченные и затерянные миры. Мы стартанём от базы в Хохловке и дойдём до залива, где «спрятан» старый, но по-прежнему прекрасно-величественный советский дебаркадер. Опытный инструктор всегда будет с вами: он расскажет, где находилась уральская Атлантида, раскроет, сколько стоит плавучий дом, и проконтролирует, чтобы сплав прошёл комфортно и безопасно.

Описание водной прогулки

Река времени унесёт нас в эпоху горнозаводской цивилизации, «железных караванов», первых пароходов, красавцев-теплоходов, шустрых советских метеоров. Мимо пронесутся войны и революции, большие стройки и затопленные города.

По пути к советскому дебаркадеру вы полюбуетесь природой и музеем деревянного зодчества «Хохловка» с воды. Сопровождать вас будет гид-инструктор. Перед стартом он расскажет о технике безопасности и выдаст необходимое оборудование. А на маршруте устроит для вас настоящий исторический экскурс.

Вы узнаете:

Почему у жителей Хохловки не росли усы и бороды

Как это небольшое село помогло России стать промышленным лидером

Что такое дебаркадер, кто в нем живёт и за сколько можно купить себе такой плавучий дом

Почему до революции самыми топовыми заведениями считались рестораны на пароходах и чем там кормили

Где жили лучшие камские капитаны и лоцманы

Где находилась уральская Атлантида — ушедший под воду город Дедюхин — и чем он был знаменит

Когда и почему поверх тёплого Пермского моря легло неспокойное Камское

Организационные детали