Это будет путешествие в утраченные и затерянные миры.
Мы стартанём от базы в Хохловке и дойдём до залива, где «спрятан» старый, но по-прежнему прекрасно-величественный советский дебаркадер.
Опытный инструктор всегда будет с вами: он расскажет, где находилась уральская Атлантида, раскроет, сколько стоит плавучий дом, и проконтролирует, чтобы сплав прошёл комфортно и безопасно.
Мы стартанём от базы в Хохловке и дойдём до залива, где «спрятан» старый, но по-прежнему прекрасно-величественный советский дебаркадер.
Опытный инструктор всегда будет с вами: он расскажет, где находилась уральская Атлантида, раскроет, сколько стоит плавучий дом, и проконтролирует, чтобы сплав прошёл комфортно и безопасно.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание водной прогулки
Река времени унесёт нас в эпоху горнозаводской цивилизации, «железных караванов», первых пароходов, красавцев-теплоходов, шустрых советских метеоров. Мимо пронесутся войны и революции, большие стройки и затопленные города.
По пути к советскому дебаркадеру вы полюбуетесь природой и музеем деревянного зодчества «Хохловка» с воды. Сопровождать вас будет гид-инструктор. Перед стартом он расскажет о технике безопасности и выдаст необходимое оборудование. А на маршруте устроит для вас настоящий исторический экскурс.
Вы узнаете:
- Почему у жителей Хохловки не росли усы и бороды
- Как это небольшое село помогло России стать промышленным лидером
- Что такое дебаркадер, кто в нем живёт и за сколько можно купить себе такой плавучий дом
- Почему до революции самыми топовыми заведениями считались рестораны на пароходах и чем там кормили
- Где жили лучшие камские капитаны и лоцманы
- Где находилась уральская Атлантида — ушедший под воду город Дедюхин — и чем он был знаменит
- Когда и почему поверх тёплого Пермского моря легло неспокойное Камское
Организационные детали
- Экскурсия подходит людям физически подготовленным и готовым грести 3 часа с перерывами на отдых. Протяжённость маршрута — 7 км
- Можете взять с собой детей от 3 лет
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно на автобусе или такси. Время в пути — 1 ч. Также можем организовать трансфер — подробности в переписке
- На маршруте вас будет сопровождать гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Береговой улице в Хохловке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Перми
Привет, мы туристическая семейная компания. Организуем активный отдых и речные путешествия в Пермском крае на каяках, сапбордах. На наших маршрутах вы будете окружены вниманием, заботой и будете чувствовать себя желанным гостем нашей семьи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Аня
13 окт 2024
Интереснейшая экскурсия. Плыть в каяке и слушать рассказ Елены было одним удовольствием. Перед прогулкой был подробный инструктаж по управлению каяком, в процессе инструктор также помогал и подсказывал по технике гребли. После был вкуснейший травяной чай. Спасибо команде за организацию🥰
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