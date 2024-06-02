Экскурсии из аэропорта Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Перми, цены от 20 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
14 часов
10 отзывов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:30.
7 авг в 04:30
8 авг в 04:30
20 900 за всё до 4 чел.
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:00
7 авг в 04:00
8 авг в 04:00
22 900 за всё до 4 чел.
Пермский Маньпупунер: однодневный тур на Помяненный камень
🚶 Пешая
Индивидуальная
20 часов
Пермский Маньпупунер: однодневный тур на Помяненный камень
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:00
7 авг в 04:00
8 авг в 04:00
23 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
    Очень понравилось. Замечательные виды. Получили много впечатлений и красивых фотографий. Экскурсовод Антон- профессионал своего дела. Все было на высшем уровне. Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
    Экскурсия очень понравилась. Для зимнего периода по насыщенности идеально - есть возможность много ходить, время сделать фотографии да и просто
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    наслаждаться потрясающими видами без спешки и толп туристов. Совет - брать с собой палки, очень помогают карабкаться по липкому проваливающемуся снегу. Гид Константин рассказал об истории, легендах и кино, связанных с этими местами, не утомляя лишней болтовнёй лишь бы что-то говорить; помогал забираться на сложные вершины. Не пожалела, что решилась! Рекомендую!

  • Е
    Елена
    30 сентября 2023
    4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Экскурсия прошла отлично, незабываемые яркие и сочные впечатления остались от увиденного в путешествии!!! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Из аэропорта»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
  2. 4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
  3. Пермский Маньпупунер: однодневный тур на Помяненный камень
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
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  5. Усьвинские столбы
  6. Арт-объект «Счастье не за горами»
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Гора Ветлан
  10. Помяненный камень
Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2024
Сейчас в Перми в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 20 900 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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