1 чел.
По популярности
Индивидуальная
14 часов
4в1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, «Сердце Пармы»
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:30.
7 авг в 04:30
8 авг в 04:30
20 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:00
7 авг в 04:00
8 авг в 04:00
22 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
20 часов
Пермский Маньпупунер: однодневный тур на Помяненный камень
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Расписание: Ежедневно в 4:00
7 авг в 04:00
8 авг в 04:00
23 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь2 июня 2024Очень понравилось. Замечательные виды. Получили много впечатлений и красивых фотографий. Экскурсовод Антон- профессионал своего дела. Все было на высшем уровне. Спасибо большое!
- ААнастасия30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Для зимнего периода по насыщенности идеально - есть возможность много ходить, время сделать фотографии да и просто
- ЕЕлена30 сентября 2023Экскурсия прошла отлично, незабываемые яркие и сочные впечатления остались от увиденного в путешествии!!! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Из аэропорта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2024
Сейчас в Перми в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 20 900 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2024 год по теме «Из аэропорта», 11 ⭐ отзывов, цены от 20900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь