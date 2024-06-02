читать дальше наслаждаться потрясающими видами без спешки и толп туристов. Совет - брать с собой палки, очень помогают карабкаться по липкому проваливающемуся снегу. Гид Константин рассказал об истории, легендах и кино, связанных с этими местами, не утомляя лишней болтовнёй лишь бы что-то говорить; помогал забираться на сложные вершины. Не пожалела, что решилась! Рекомендую!

Экскурсия очень понравилась. Для зимнего периода по насыщенности идеально - есть возможность много ходить, время сделать фотографии да и просто