При желании прокатитесь на джипах в горы или отправитесь на вертолёте наблюдать за рыбалкой медведей. И, конечно, успеете как следует отдохнуть и расслабиться на термальных источниках. Полная перезагрузка обеспечена!
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Халактырский пляж, крабовая вечеринка
Добро пожаловать на Камчатку!
Встречаемся и знакомимся с группой и гидом.
Сегодня мы поедем на берег Тихого океана, погуляем по Халактырскому пляжу с черным вулканическим песком и устроим крабовую вечеринку.
Также познакомимся с Петропавловском-Камчатским и посетим памятник «Здесь начинается Россия».
Размещение в отеле в Петропавловске-Камчатском.
Вечером соберемся на приветственный ужин.
Круиз по Авачинской бухте
Сегодня нас ждет увлекательный морской круиз!
Едем к Авачинской бухте, самой большой бухте России и второй по величине бухте мира. Здесь мы пересаживаемся на катер, чтобы отправиться в наше путешествие.
Мы будем проплывать мимо живописных берегов и знаменитых скал Три Брата по акватории Авачинской бухты.
Выйдем в открытый Тихий океан.
По пути мы также устроим рыбалку. Свежий улов приготовим тут же на корабле. Также в меню особенный деликатес – свежайший камчатский краб.
Следующий пункт нашего путешествия – мыс Кекурный и лежбище сивучей (морских львов).
По пути недалеко от бухты Русской возможно встретить косаток, которые целыми стаями приплывают в бухту. Это невероятно захватывающее и удивительное зрелище, которое наверняка вам надолго запомнится!
Еще одним интересным местом во время нашей прогулки станет остров Старичков, который относится к охраняемым заповедным территориям.
На подходе к нему вас накроет гул птичьих базаров, а на ближайших каменистых островках, если повезет, вы сможете разглядеть первых морских животных: ларгу, тюленя, сивучей.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Свободный день.
Сегодня можно отправиться на одну из экскурсий, которую вы сами выбираете (не входит в стоимость тура и оплачивается дополнительно).
Вертолетная экскурсия на ваш выбор:
- Знаменитая Долина гейзеров – одно из семи чудес России! С высоты вы сможете увидеть два действующих вулкана, со смотровых площадок понаблюдать за извержениями гейзеров и отдохнуть в горячих источниках.
- Курильское озеро, где можно наблюдать бурых медведей. Они приходят сюда на охоту за лососевыми рыбами.
Еще один прекрасный вариант – джип-тур на уникальный горный массив Вачкажец с горными цирками, озерами, водопадами.
Вечером возвращение в город.
Восхождение на вулкан Горелый
После завтрака мы переезжаем в район Паратунка, в отель «Лагуна».
Здесь прекрасные бассейны с термальной водой и спа-комплекс, которые вы можете посетить после экскурсий.
Сегодня совершим восхождение на один из самых живописных вулканов полуострова Камчатка, Горелый!
По пути сделаем несколько остановок, в том числе и на Вилючинском перевале.
Увидим шлаковые поля, застывшие лавы, обугленные раскаленными газами и вулканические бомбы.
На вершине нас ждет захватывающий вид на голубое кратерное озеро, которое является визитной карточкой этого вулкана!
По пути нас ждет вкусный пикник на природе.
Возвращение на базу отдыха, свободное время.
Восхождение на вулкан Мутновский
Мутновский – один из самых впечатляющих и запоминающихся вулканов Камчатки. Это большой массив с мощными проявлениями вулканической активности: фумаролами, грязевыми котлами и пульсирующими источниками.
Наше восхождение будет сопровождаться специфическими запахами серы и клубами парящего дыма. На вершине мы увидим массивные ледники, тающие под клубами горячего пара.
У вас будет ощущение, что вы на какой-то другой планете – настолько необычно выглядят пейзажи вокруг!
На обратной дороге вы также увидите большие поля с застывшей лавой!
Вечером возвращение в отель, отдых.
В случае, если будет невозможно попасть на Мутновский вулкан, мы поедем к Дачным термальным источникам. По-другому это место называют «Малой долиной гейзеров». Вы пройдете по фумарольной долине, которую называют одним из чудес камчатской природы.
У пара, бьющего из недр земли, такая высокая температура, что на нем можно приготовить яичницу!
Желающие также смогут понежиться в горячих источниках.
Сплав по реке Быстрая
Сегодня у нас есть возможность увидеть Камчатку с другой стороны.
Сплав представляет собой спуск по спокойным участкам реки Быстрой. Это типичная горная река, самая крупная на западном побережье полуострова.
В нашем распоряжении будут надувные весельные рафты, управляемые опытными гидами-инструкторами.
Остается лишь наслаждаться новыми пейзажными ландшафтами, наблюдать за птицами и зверями. Если повезет, то на берегу реки можно увидеть и медведя.
Также у вас будет возможность поучаствовать в рыбалке, здесь она проходит по принципу поймал-отпустил.
В конце сплава нас ждет вкусный пикник с рыбными деликатесами и икрой.
После насыщенного дня возвращаемся на базу отдыха.
Окончание программы тура
После завтрака нас ждет трансфер в аэропорт.
При желании можно заехать на рыбный рынок за камчатскими гостинцами для себя и друзей.
Желаем вам новых интересных путешествий и до новых встреч!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в двухместных номерах категории «Стандарт» в Петропавловске-Камчатском и в спа-отеле «Лагуна» в п. Паратунка.
Объекты размещения могут быть заменены на равноценные.
Возможно одноместное размещение, доплата – 38 000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Арсеньев» или аналогичный
Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном, мебелью для хранения вещей, рабочим столом и ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. Полотенца и тапочки предоставляются.
По утрам в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Лагуна»
Отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, терраса для загара с бассейном, ресторан и бар. В распоряжении гостей гидромассажная ванна.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: отель в г. Петропавловск-Камчатский (2-местный номер стандарт) - 3 ночи с 22 по 25 августа отель «Лагуна Камчатка» в курортном районе Паратунка (на территории отеля большой бассейн с термальной водой и спа-комплекс)
- Отель в г. Петропавловск-Камчатский (2-местный номер стандарт) - 3 ночи с 22 по 25 августа
- Отель «Лагуна Камчатка» в курортном районе Паратунка (на территории отеля большой бассейн с термальной водой и спа-комплекс)
- Завтраки в отелях, комплексные обеды во все дни программы (кроме свободного дня), приветственный ужин, крабовая вечеринка на берегу Тихого океана, дальневосточные деликатесы, уха на яхте
- Экскурсии и активности: поездка на Тихий океан и Халактырский пляжморская прогулка в бухту Русская, наблюдение за косаткамивосхождение на вулкан Горелыйвосхождение на вулкан Мутновский или посещение Малой долины гейзеровприветственная крабовая вечеринкасплав по реке Быстрая и рыбалка
- Поездка на Тихий океан и Халактырский пляж
- Морская прогулка в бухту Русская, наблюдение за косатками
- Восхождение на вулкан Горелый
- Восхождение на вулкан Мутновский или посещение Малой долины гейзеров
- Приветственная крабовая вечеринка
- Сплав по реке Быстрая и рыбалка
- Сопровождение опытных гидов
- Трансферы на всем протяжении маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
- Экскурсия на вертолете (Долина Гейзеров или Курильское озеро) - около 50 000 руб. на человека, по желанию
- Экскурсия на горный массив Вачкажец, по желанию
- Доплата за одноместное размещение - 38000 руб
- Ужины (кроме указанных в программе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
Для походов и восхождений более всего подойдут непромокаемые трекинговые ботинки (лучше со стельками и/или со специальной водоотталкивающей пропиткой). Ботинки должны быть хорошо разношены и удобны.
Верхняя одежда:
• Непромокаемая ветрозащитная куртка с капюшоном, теплые штаны;
• теплый головной убор и перчатки;
• теплый свитер и нательное белье (желательно термобелье).
Рюкзак:
• Для однодневных путешествий вам понадобится небольшой рюкзак для бутылки воды, запасной одежды и личных вещей.
Личные вещи:
• солнцезащитные очки;
• гигиеническая губная помада;
• средство для защиты от солнечных ожогов;
• рукавицы или перчатки для трекинга и восхождений;
• емкость для питья (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
• панама или кепка + спортивная шапка;
• купальные принадлежности;
• фонарик с запасными батарейками;
• средство от насекомых;
• фото и/или видеоаппаратура;
• остальные вещи на усмотрение туриста.
Документы:
• Паспорт;
• авиабилет;
• страховой полис;
• свидетельство о рождении, если с вами летит ребенок.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
• Препараты от укачивания в транспорте и на воде;
• болеутоляющие средства;
• средства от сердечно-сосудистых заболеваний;
• желудочные средства;
• перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
• средства для защиты от насекомых);
• солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Меры личной безопасности на время тура
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придется полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора/агента об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.