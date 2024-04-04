2 день

Круиз по Авачинской бухте

Сегодня нас ждет увлекательный морской круиз!

Едем к Авачинской бухте, самой большой бухте России и второй по величине бухте мира. Здесь мы пересаживаемся на катер, чтобы отправиться в наше путешествие.

Мы будем проплывать мимо живописных берегов и знаменитых скал Три Брата по акватории Авачинской бухты.

Выйдем в открытый Тихий океан.

По пути мы также устроим рыбалку. Свежий улов приготовим тут же на корабле. Также в меню особенный деликатес – свежайший камчатский краб.

Следующий пункт нашего путешествия – мыс Кекурный и лежбище сивучей (морских львов).

По пути недалеко от бухты Русской возможно встретить косаток, которые целыми стаями приплывают в бухту. Это невероятно захватывающее и удивительное зрелище, которое наверняка вам надолго запомнится!

Еще одним интересным местом во время нашей прогулки станет остров Старичков, который относится к охраняемым заповедным территориям.

На подходе к нему вас накроет гул птичьих базаров, а на ближайших каменистых островках, если повезет, вы сможете разглядеть первых морских животных: ларгу, тюленя, сивучей.