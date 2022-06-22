Дикая рыбалка на квадроциклах

Свежий карельский воздух, драйв от управления квадроциклом на бездорожье, отличная рыбалка

5
3 отзыва
Свежий карельский воздух, драйв от управления квадроциклом на бездорожье, отличная рыбалка и жаркая банька – разве не это составляющие отличного отдыха? Всего за 2 дня на природе без телефона и доступа в Интернет Вы отдохнёте лучше, чем за неделю в жарких странах.
Дикая рыбалка на квадроциклах
Дикая рыбалка на квадроциклах
Дикая рыбалка на квадроциклах
Дикая рыбалка на квадроциклах
Дикая рыбалка на квадроциклах
Дикая рыбалка на квадроциклах
Дикая рыбалка на квадроциклах
Дикая рыбалка на квадроциклах
Дикая рыбалка на квадроциклах
Дикая рыбалка на квадроциклах
Ближайшие даты:
26
июн
03
июл
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июл
17
июл
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даты

Описание

Тур проводится с 1 июня по 30 сентября в любой день под запрос.

Программа тура по дням

1 день
Cафари на квадроциклах до оз. Нёлгомозеро. Рыбалка

Встреча у поезда на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Знакомство с инструктором.

Завтрак в кафе.

Трансфер в п. Чална, 25 км.

Переодевание.

Подбор экипировки.

Инструктаж по управлению квадроциклом и технике безопасности.

Подбор снастей для рыбной ловли.

Обучение навыкам управления квадроциклом на тренировочном полигоне.

Сафари на квадроциклах по лесной трассе (примерно 2 часа): п. Чална – о. Нёлгомозеро, 30 км.

Вещи перевозит машина сопровождения.

Перекус в пути.

Прибытие на лесное озеро.

Рыбалка с берега и с лодки.

В озере водится: щука до 3 кг, окунь до 1 кг, плотва, лещ, подлещик.

Пикник у костра: уха, макароны по-флотски, чай, сладости.

Походная банька с вениками.

Ужин (копченая рыба, картофель по-деревенски, бутерброды с икрой).

Ночевка в полевых условиях.

2 день
Сафари на квадроциклах: Нёлгомозеро – п. Чална

Завтрак.

Утренняя рыбалка.

Обед в полевых условиях.

Уха из свежевыловленной рыбы.

Сафари на квадроциклах по лесной трассе: Нёлгомозеро – п. Чална, 4 часа.

Вещи перевозит машина сопровождения.

В середине пути – перекус в лесу.

Продолжение сафари.

Возвращение в Чална.

Сдача экипировки и квадроцикла.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск, 25 км.

Ужин в ресторане.

Отправление вечерними поездами.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура при группе 2-3 человека:

На двухместном квадроцикле

1 человек на квадроцикле

63 880 руб./чел.

2 человека на квадроцикле

54 800 руб./чел.
Стоимость тура при группе от 4 человек:

На двухместном квадроцикле

1 человек на квадроцикле

46 780 руб./чел.

2 человека на квадроцикле

37 700 руб./чел.
Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в полевом лагере
  • Аренда квадроцикла CFmoto CF500-A, ГСМ
  • Работа инструкторов (егеря)
  • Экипировка (водоотталкивающие штаны и куртка, резиновые сапоги, шлем, перчатки)
  • Аренда рыболовных снастей и катера
  • Питание, указанное в программе
  • Походная баня
  • Машина сопровождения
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.

2. Треккинговые непромокаемые ботинки (желательно высокие – выше косточки) или высокие кожаные берцы.

3. Кроссовки – можно будет надевать в лагерях.

4. Верхняя одежда:
– туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном, должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию;
– брюки – лучше туристические непромокаемые, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно.
– головной убор – шапочка или кепка без сеток и отверстий.

5. Нижняя одежда:
– свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами;
– пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день;
– лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы;
– нательное бельё;
– плавки, если захотите искупаться.

6. Средства личной гигиены и антимаскитные средства:
– полотенце, мыло, зубная щётка, зубная паста и прочее;
– репелленты (комары, мошка);
– аэрозольные средства фирмы «Gardex» для нанесения на открытые участки тела.

7. Личные вещи:
– солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
– небольшой фонарик;
– небольшой перочинный ножик;
– зажигалка;
– индивидуальная аптечка;
– небольшой полиуретановый коврик для сидения;
– личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку);
– сотовый телефон;
– наручные часы.

8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.

9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

10. Можно взять фотоаппарат.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.

Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.

Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.

Необходимо осматривать одежду каждые два часа.

Каковы правила управления квадроциклом?

1. К управлению квадроциклом допускаются лица старше 18 лет.

2. Катание на квадроцикле в состоянии алкогольного опьянения запрещено!

3. При катании на квадроцикле обязательно использовать защитную экипировку: шлем; перчатки; сапоги или ботинки; куртка с длинным рукавом; брюки (не рекомендуется ездить на квадроциклах в шортах и/или в рубашках, майках с коротким рукавом).

4. Правильная посадка на квадроцикле:
– водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе…) на квадроцикле крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
– пассажир сидит на квадроцикле, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.

5. Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других квадроциклов и т. д.).

6. Если квадроцикл накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от крена сторону с целью сбалансировать движущийся квадроцикл. Категорически запрещается восстанавливать равновесие квадроцикла с помощью ног, т. к. это может привести к травме.

7. При движении с пассажиром маневренность квадроцикла падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.

8. Если квадроцикл застрял необходимо дождаться инструктора.

9. Если квадроцикл неисправен, остановитесь и дождитесь инструктора.

10. Запомните основные сигналы рукой. Сигналы подаются водителем первого квадроцикла, далее передаются по цепочке:
– левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
– правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
– остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
Всегда дублируйте сигналы головного квадроцикла.

11. При пересечении дорог, полностью остановите квадроцикл и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.

10. Дистанция при движении – 40-50 м.

11. При движении держитесь накатанного следа. Двигаться следует только по подготовленной трассе за головным квадроциклом

12. Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 40 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди квадроцикл. Не торопитесь, Вас подождут.

13. Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло/запотело стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами квадроциклов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.

Предоставляются ли скидка для детей на участие в туре?

Стоимость на детей на джип-турах и турах на квадроциклах зависит рассматриваются в частном порядке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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