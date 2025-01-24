Вас ждёт увлекательное путешествие по Карелии, где каждый объект имеет свою историю и уникальность. Арт-объект "Долина зайцев", храм Николая Чудотворца, гора Сампо с её легендами, курорт "Марциальные воды" и заповедник "Кивач" создадут атмосферу волшебства и гармонии. Не упустите возможность познакомиться с природой и культурой этого удивительного края

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Петрозаводске

Любовь Ваш гид в Петрозаводске

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Долина зайцев — уникальный арт-объект недалеко от Петрозаводска. Вы рассмотрите скалу с высеченными на ней ушастыми животными.

Храм Николая Чудотворца. Николай — покровитель путешественников и мореплавателей. Считается, что после посещения церкви никакие природные катаклизмы человеку не страшны.

Гора Сампо — возвышенность, которая появилась сотни лет назад в результате схождения ледника. Легенда гласит, что здесь можно загадать желание — и оно обязательно сбудется.

Курорт «Марциальные воды», основанный в 1719 году Петром I. Вы увидите живописную церковь Святого Апостола Петра и попробуете минеральную воду из источников.

Заповедник «Кивач» — один из старейших в России. Вы полюбуетесь невероятными растениями и неповторимой красотой водопада, а ещё познакомитесь с местной фауной.

Организационные детали