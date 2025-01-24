Путешествие по волшебной Карелии

Откройте для себя магию Карелии, посетив старинные церкви, арт-объекты и природные заповедники в индивидуальной экскурсии
Вас ждёт увлекательное путешествие по Карелии, где каждый объект имеет свою историю и уникальность.

Арт-объект "Долина зайцев", храм Николая Чудотворца, гора Сампо с её легендами, курорт "Марциальные воды" и заповедник "Кивач" создадут атмосферу волшебства и гармонии. Не упустите возможность познакомиться с природой и культурой этого удивительного края
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные арт-объекты
  • ⛪ Старинные церкви
  • 🗻 Загадочная гора Сампо
  • 💧 Целебные минеральные воды
  • 🌿 Живописные заповедники
Путешествие по волшебной Карелии
Путешествие по волшебной Карелии
Путешествие по волшебной Карелии
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Долина зайцев
  • Храм Николая Чудотворца
  • Гора Сампо
  • Курорт «Марциальные воды»
  • Заповедник «Кивач»

Описание экскурсии

Долина зайцев — уникальный арт-объект недалеко от Петрозаводска. Вы рассмотрите скалу с высеченными на ней ушастыми животными.

Храм Николая Чудотворца. Николай — покровитель путешественников и мореплавателей. Считается, что после посещения церкви никакие природные катаклизмы человеку не страшны.

Гора Сампо — возвышенность, которая появилась сотни лет назад в результате схождения ледника. Легенда гласит, что здесь можно загадать желание — и оно обязательно сбудется.

Курорт «Марциальные воды», основанный в 1719 году Петром I. Вы увидите живописную церковь Святого Апостола Петра и попробуете минеральную воду из источников.

Заповедник «Кивач» — один из старейших в России. Вы полюбуетесь невероятными растениями и неповторимой красотой водопада, а ещё познакомитесь с местной фауной.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход на гору Сампо — 250 ₽ за чел. (для детей и пенсионеров есть скидки), вход в заповедник «Кивач» — 320 ₽ за чел. (дети и пенсионеры проходят бесплатно)
  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе. Также можно поехать на вашем автомобиле — цена будет скорректирована
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 17. Детали и цены уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
24 янв 2025
23.01.2025 были с друзьями в Карелии. Так получилось, что за несколько часов, вечером, пришлось искать экскурсию по золотому кольцу Карелии и именно Любовь пришла к нам на помощь. Спасибо огромное
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за прекрасно проведенное время и за то, что вошли в нашу ситуацию: передвинули время экскурсии и даже немного сократили. Чтобы мы смогли все успеть. Много очень интересной информации и красивые, волшебные места. Если снова приедем в Карелию, снова отправимся на экскурсию вместе)

Афраа
29 дек 2024
Все было прекрасно, гид Любовь отлично все рассказывает, показала интересные места и было время погулять и сфотографировать
Анна
12 ноя 2024
Выражаем благодарность Любови от всей нашей большой семьи (3 взрослых+3 детей). Отличный маршрут, прекрасная подача материала, начиная от отеля и до последних минут экскурсии! Были учтены все наши пожелания. Спасибо, что дополнили маршрут - это позволило нам попасть еще в питомник хаски и оленям. Дети в восторге! И взрослые тоже!)))
Rinat
9 ноя 2024
Интересная экскурсия. Посмотрели большой количество достопримечательных мест Карелии.
Интересная экскурсия. Посмотрели большой количество достопримечательных мест Карелии.Интересная экскурсия. Посмотрели большой количество достопримечательных мест Карелии.Интересная экскурсия. Посмотрели большой количество достопримечательных мест Карелии.Интересная экскурсия. Посмотрели большой количество достопримечательных мест Карелии.Интересная экскурсия. Посмотрели большой количество достопримечательных мест Карелии.
А
6 ноя 2024
Экскурсия нам очень понравилась! Было очень приятно посетить этот маршрут с замечательным гидом Любовью. Экскурсия прошла увлекательно и при этом было очень уютно!) Мы узнали много нового и получили большое удовольствие! Большое спасибо!
Экскурсия нам очень понравилась! Было очень приятно посетить этот маршрут с замечательным гидом Любовью. Экскурсия прошлаЭкскурсия нам очень понравилась! Было очень приятно посетить этот маршрут с замечательным гидом Любовью. Экскурсия прошлаЭкскурсия нам очень понравилась! Было очень приятно посетить этот маршрут с замечательным гидом Любовью. Экскурсия прошлаЭкскурсия нам очень понравилась! Было очень приятно посетить этот маршрут с замечательным гидом Любовью. Экскурсия прошла
Анна
24 сен 2024
Программа организована отлично. Удобный микроавтобус. Не утомительные переезды. И конечно сопровождение гида Любови. Материал подан очень интересно, чувствуется отличное знание истории и огромный опыт экскурсовода. Непринужденное, дружеское общение. Было ощущение,что мы приехали в гости к друзьм. 6 часов пролетели незаметно, мы совсем не устали. И в тоже время программа очень насыщенная. Очень рекомендую.
Программа организована отлично. Удобный микроавтобус. Не утомительные переезды. И конечно сопровождение гида Любови. Материал подан оченьПрограмма организована отлично. Удобный микроавтобус. Не утомительные переезды. И конечно сопровождение гида Любови. Материал подан очень

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