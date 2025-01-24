Арт-объект "Долина зайцев", храм Николая Чудотворца, гора Сампо с её легендами, курорт "Марциальные воды" и заповедник "Кивач" создадут атмосферу волшебства и гармонии. Не упустите возможность познакомиться с природой и культурой этого удивительного края
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные арт-объекты
- ⛪ Старинные церкви
- 🗻 Загадочная гора Сампо
- 💧 Целебные минеральные воды
- 🌿 Живописные заповедники
Что можно увидеть
- Долина зайцев
- Храм Николая Чудотворца
- Гора Сампо
- Курорт «Марциальные воды»
- Заповедник «Кивач»
Описание экскурсии
Долина зайцев — уникальный арт-объект недалеко от Петрозаводска. Вы рассмотрите скалу с высеченными на ней ушастыми животными.
Храм Николая Чудотворца. Николай — покровитель путешественников и мореплавателей. Считается, что после посещения церкви никакие природные катаклизмы человеку не страшны.
Гора Сампо — возвышенность, которая появилась сотни лет назад в результате схождения ледника. Легенда гласит, что здесь можно загадать желание — и оно обязательно сбудется.
Курорт «Марциальные воды», основанный в 1719 году Петром I. Вы увидите живописную церковь Святого Апостола Петра и попробуете минеральную воду из источников.
Заповедник «Кивач» — один из старейших в России. Вы полюбуетесь невероятными растениями и неповторимой красотой водопада, а ещё познакомитесь с местной фауной.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на гору Сампо — 250 ₽ за чел. (для детей и пенсионеров есть скидки), вход в заповедник «Кивач» — 320 ₽ за чел. (дети и пенсионеры проходят бесплатно)
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе. Также можно поехать на вашем автомобиле — цена будет скорректирована
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 17. Детали и цены уточняйте в переписке