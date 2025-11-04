Групповая
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 08:45
11 дек в 08:45
1350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВсё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Петрозаводск - город, названный в честь Петра I. Парк скульптур, история Александровского завода и барельефы Петровской слободы ждут вас
Начало: У ротонды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
Забраться на гору Сампо, побывать на первом в России курорте и попробовать калитки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Квест
до 7 чел.
Квест-экскурсия по Петровской слободе
Погрузитесь в историю Петрозаводска с квестом без гида. В комфортном темпе исследуйте центр города, решая увлекательные задачи с помощью чат-бота
Начало: На пл. Кирова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1530 ₽
1800 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Посетить замок "Кархумяки", полюбоваться Кивачом и пройтись по местам фильма "Любовь и голуби"
Сегодня в 10:00
11 дек в 09:00
18 050 ₽
18 999 ₽ за всё до 4 чел.
- ДДарья4 ноября 2025Побывали с семьёй на ноябрьские праздники в Петрозаводске. От данного агента брали 2 экскурсии: обзорную по городу и в Рускеалу.
- ЛЛюдмила4 ноября 2025Очень хорошая обзорная экскурсия: недолгая, но со всеми главными достопримечательностями города познакомили. У нас была гид Елена - прекрасно знает
- ЛЛидия3 ноября 2025Нормальная экскурсия
- ООльга11 октября 2025Спасибо за столь интересную экскурсию. Всё доступно и понятно.
- ННиколай8 октября 2025Замечательная экскурсия. Удобный формат. Расказ экскурсовода Елены - великолепен. На все дополнительные вопросы отвечалала. Все заявленное посетили. Где встретились, там и разошлись. Водитель Дмитрий приветлив. По окончании можно было еще побеседовать с экскурсоводом.
- ООльга23 сентября 2025Хочу поблагодарить нашего гида Елену за любовь и неравнодушие к своему городу и интересную экскурсию. Не омрачило даже опоздание автобуса.
- ЮЮлия22 сентября 2025Хороший экскурсовод Ирина. Интересно рассказывала, с воодушевлением и юмором.
немного напрягали организационные моменты:
1. порой очень тихо говорила, вроде есть микрофон и
- ИИгорь21 сентября 2025Хорошая экскурсия, несмотря на моросящий дождь, всё прошло великолепно. Материал отложился в голове. Проходила экскурсия на автобусе, с небольшими пешими передвижениями. Большое спасибо Ирине, и водителю Дмитрию.
- ААндрей17 сентября 2025Экскурсия будет интересна тем, кто уже интересовался городом, знает его историю. К экскурсоводу претензий нет, рассказывает интересно. Но, честно говоря, смотреть в городе особо нечего.
- ЮЮлия17 сентября 2025Очень интересная, содержательная экскурсия. Живой и захватывающий рассказ экскурсовода Елены. Рекомендую!
- ВВера14 сентября 2025Очень понравилась экскурсия по городу. Елена прекрасный экскурсовод, знающий очень хорошо историю города, даты, фамилии. Очень грамотно рассказывала, владеет огромным багажом знаний. Слушать ее одно удовольствие. Всем рекомендую
- ММария29 августа 2025Гид Елена очень одушевленно и интересно провела экскурсию, заинтересовала историей города. Мне очень понравилось!
- ППавел25 августа 2025Шикарная Экскурсия по городу. Очень много информации по основанию и развитию Петрозаводска и Карелии. Елена очень подробно и с душой
- УУльяна23 августа 2025Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод Елена столько полезной и интересной информации рассказала. Видно, что она душой болеет за свой город
- ЮЮскова5 августа 2025Экскурсия интересная и познавательная. Экскурсовод Лада артистично преподнесла информацию, ответила на все вопросы. Когда это происходило во время движения по
- ННаталья2 августа 2025Очень понравился гид Елена, которая рассказала все подробно, интересно красочно, со стихами и добавлением местного языка. Получили большое удовольствие. Рекомендуем очень.
- ЗЗиннур1 августа 2025Экскурсоводу было тяжело, как будто три смены до этого отработала, но рассказала про Петрозаводск как могла подробно
- ДДмитрий31 июля 2025Все понравилось!
- ЛЛариса30 июля 2025Гид Елена превзошла все ожидания, мы слушали и смотрели не останавливаясь. Спасибо огромное гиду Елене и водителю автобуса Александру.
- ЕЕкатерина16 июля 2025Очень интересная экскурсия. Знающий экскурсовод! Всём очень понравилось, и взрослым и детям.
