2 день

Свободный день или дополнительная экскурсия в горный парк «Рускеала»

Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы.

Свободный день для изучения города.

За дополнительную плату экскурсия в горный парк «Рускеала» (бронирование при оформлении тура).

Стоимость: взрослый — 3 800 руб. /чел.; школьник, пенсионер старше 60 лет — 3 600 руб. /чел.

Переезд в самый красивый уголок Карелии — Северное Приладожье, в горный парк Рускеала (расстояние 260 км, 4 часа в пути в одну сторону).

По пути остановка на смотровой площадке у водопадов Ахинкоски, где снимались кадры из фильма «А Зори здесь тихие…».

По прибытию в горный парк Рускеала — наземная экскурсия «Мраморный каньон».

Старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов.

Вы увидите уникальное творение — огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина — 109 м.

Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.

Свободное время в парке.

Питание не включено.

Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно.

Билеты на подземный маршрут, троллей, дополнительные экспозиции парка, питание — все в порядке очереди и по доступности мест.

Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка «Рускеала».

Возвращение в Петрозаводск.

Ориентировочная продолжительность экскурсии — 12 часов.

Питание: завтрак.