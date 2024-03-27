Зимние краски Севера
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск. Центра шунгита. Дополнительные экскурсии
По прибытии поезда № 18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона, табличка «Краски Севера».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Посещение центра шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, Вы посетите шунгитовую релакс-комнату, после мы угостим Вас карельским иван-чаем.
Обед в кафе города.
Размещение в выбранной гостинице (номера категории стандарт с удобствами).
Заселение в гостиницы с 15:00.
Свободное время, отдых.
За дополнительную плату предлагаем (бронирование при оформлении тура):
В период межсезонья (при сопутствующих погодных условиях):
- Хаски треккинг. Прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору + чаепитие с выпечкой. Продолжительность с учетом трансфера с Петрозаводска — 3 часа. Дети до 6 лет не могут участвовать в треккинге (не удержать собак). Стоимость — 3900 руб. /чел.; дети от 6 до 13 лет — 3150 руб. /чел.
- Катание на квадроциклах за городом вместе с опытным инструктором. Продолжительность с учетом трансфера из Петрозаводска — 3 часа. Стоимость: 6300 руб. /чел. при посадке 2 человек на квадроцикле, 8800 руб. /чел. при посадке 1 человек на квадроцикле.
В зимний период (при достаточном покрове снега):
- Катание на собачьих упряжках в качестве пассажира или самостоятельно по зимнему лесу 2 км + обед с блюдами карельской кухни. Продолжительность с учетом трансфера из Петрозаводска — 5 часов. Стоимость: взрослый — 6500 руб. /чел., дети до 12 лет — 4800 руб. /чел.
- Катание на снегоходах зимой по подготовленной лесной трассе. Продолжительность с учетом трансфера из Петрозаводска — 3 часа. Стоимость: 4800 руб. /чел. при посадке 2 человек на снегоход, 7000 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе.
Стоимость указана на сезон осень–зима 2023.
Питание: завтрак, обед.
Свободный день или дополнительная экскурсия в горный парк «Рускеала»
Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы.
Свободный день для изучения города.
За дополнительную плату экскурсия в горный парк «Рускеала» (бронирование при оформлении тура).
Стоимость: взрослый — 3 800 руб. /чел.; школьник, пенсионер старше 60 лет — 3 600 руб. /чел.
Переезд в самый красивый уголок Карелии — Северное Приладожье, в горный парк Рускеала (расстояние 260 км, 4 часа в пути в одну сторону).
По пути остановка на смотровой площадке у водопадов Ахинкоски, где снимались кадры из фильма «А Зори здесь тихие…».
По прибытию в горный парк Рускеала — наземная экскурсия «Мраморный каньон».
Старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов.
Вы увидите уникальное творение — огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина — 109 м.
Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.
Свободное время в парке.
Питание не включено.
Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно.
Билеты на подземный маршрут, троллей, дополнительные экспозиции парка, питание — все в порядке очереди и по доступности мест.
Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка «Рускеала».
Возвращение в Петрозаводск.
Ориентировочная продолжительность экскурсии — 12 часов.
Питание: завтрак.
Гора Сампо. Марциальные Воды. Вулкан Гирвас. Заповедник Кивач
Завтрак «шведский стол» в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Выезд на загородную экскурсию «Гора Сампо — Марциальные Воды — Вулкан Гирвас — Водопад Кивач».
Посещение горы «Сампо».
Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой.
В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды» — уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра I.
Осмотр церкви Святого Апостола Петра (1721 год).
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Остановка на обед в кафе в пути за доп. плату.
Переезд в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач, музей природы и дендрарий знаменитой карельской березы.
Продолжительность экскурсии около 7 часов.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Рекомендуем покупать ж/д билеты на поезда, отправляющиеся из Петрозаводска после 18:00.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
|«Северная» 4*
|«Фрегат» 4* / «Карелия спа» 4*
|2-местный с удобствами
|22 900
|24 200
|1-местный с удобствами
|25 700
|27 700
|Доп. место
|20 200
|20 200
Расчетный час в отеле — заселение после 15:00, освобождение номеров до 12:00.
Скидка школьникам — 500 рублей.
Варианты проживания
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
Гостиница «Северная»
Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.
Варианты размещения:
- Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
- Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Отель «Карелия спа» 4
Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе тура: день 1: завтрак, обеддень 2: завтракдень 3: завтрак
- День 1: завтрак, обед
- День 2: завтрак
- День 3: завтрак
- Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансфер от/до аэропорта: легковая машина - 1 500 руб. минивен - 2 500 руб
- Легковая машина - 1 500 руб
- Минивен - 2 500 руб
- Экскурсии по желанию (бронируются при оформлении тура) в период межсезонья (при сопутствующих погодных условиях):хаски треккинг: взрослые, дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел. дети от 6 до 13 лет - 3150 руб. /чел. катание на квадроциклах: при посадке 2 человек на квадроцикле - 6 300 руб. /чел. при посадке 1 человек на квадроцикле - 8 800 руб. /чел
- Хаски треккинг: взрослые, дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел. дети от 6 до 13 лет - 3150 руб. /чел
- Взрослые, дети от 13 лет - 3 900 руб. /чел
- Дети от 6 до 13 лет - 3150 руб. /чел
- Катание на квадроциклах: при посадке 2 человек на квадроцикле - 6 300 руб. /чел. при посадке 1 человек на квадроцикле - 8 800 руб. /чел
- При посадке 2 человек на квадроцикле - 6 300 руб. /чел
- При посадке 1 человек на квадроцикле - 8 800 руб. /чел
- Экскурсии по желанию (бронируются при оформлении тура) в зимний период (при достаточном покрове снега):катание на собачьих упряжках: взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 4 800 руб. /чел. катание на снегоходах: при посадке 2 человек на снегоходе - 4 800 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе - 7 000 руб. /чел
- Катание на собачьих упряжках: взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 4 800 руб. /чел
- Взрослый - 6 500 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 4 800 руб. /чел
- Катание на снегоходах: при посадке 2 человек на снегоходе - 4 800 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе - 7 000 руб. /чел
- При посадке 2 человек на снегоходе - 4 800 руб. /чел
- При посадке 1 человек на снегоходе - 7 000 руб. /чел
- Экскурсия в горный парк «Рускеала» (бронирование при оформлении тура):взрослый - 3 800 руб. /чел. школьник, пенсионер старше 60 лет - 3 600 руб. /чел
- Взрослый - 3 800 руб. /чел
- Школьник, пенсионер старше 60 лет - 3 600 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если вы едете один (одна), вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.
Как я найду группу?
В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Табличка с названием тура. Встреча с поезда № 18 (Москва — Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше — ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд № 18 — трансфер за дополнительную плату.
Какие есть скидки?
Школьникам предоставляется скидка 500 рублей.
Какие условия трансфера от/до аэропорта?
Трансфер от/до аэропорта предоставляется за дополнительную плату:
- легковая машина — 1 500 руб.;
- минивен — 2 500 руб.
В первый день тура первый авиарейс прилетает после начала программы, поэтому, если вы прибываете самолетом в первый день тура, будет корректировка программы.
В последний день тура можем привезти вас в аэропорт около 18:30.
Если у вас будет более ранний вылет, то будет корректировка программы с перерасчетом. Перерасчет будет сделан в зависимости от времени рейса и тех объектов, которые вы пропустите.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!
Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура».
Мы очень довольны!
Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!