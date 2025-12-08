Мы тепло встретим вас и отправимся на обзорную экскурсию по городу. Прогуляемся по набережной Онежского озера, где стоят необычные арт-объекты и памятники, сделаем фото на фоне заснеженных пейзажей.

После обеда переедем в посёлок Марциальные Воды — старейший курорт России. Здесь разместимся в уютном гостевом доме, познакомимся с местностью и попробуем целебную воду. Вечером — ужин, отдых и релакс в сауне.