Карелии зимний узор. Индивидуальный тур «всё включено»
Увидеть главные места и побывать в старинной деревне, познакомиться с культурой и погреться в сауне
Морозные утра и искрящийся снег под ногами, аромат хвои и согревающий чай, знакомство со знаменитыми достопримечательностями и развлекательные программы — всё это ждёт вас в нашей зимней сказке.
будем открывать для вас Карелию: мраморный каньон парка «Рускеала», водопад Кивач, панорамы с вершины горы Сампо, древнюю деревню Кинерма.
Вы побываете в гостях у карельских Деда Мороза и Снегурочки, посмотрите на пушистых хаски и северных оленей.
Погуляете вдоль Онежского озера, попробуете целебную марциальную воду, а в шунгитовой комнате сможете восстановить энергию.
Вас также ждут таинственная Долина Зайцев и знакомство с бытом, культурой и кухней карело-финского народа.
Мы продумали всё до мелочей — от трансфера до праздничного ужина — чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом. Создали этот тур как для своих друзей, чтобы показать вам наш край таким, каким любим его сами. А остановимся в семейном гостевом доме, где в вашем распоряжении будет настоящая финская сауна.
Описание тура
Организационные детали
Тур рассчитан на небольшие семейные или дружеские компании. Всё включено — от трансфера до праздничного ужина. Программа гибкая: можно добавить остановки, фотопаузы или изменить темп по желанию группы.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Онежской набережной и Марциальным Водам
Мы тепло встретим вас и отправимся на обзорную экскурсию по городу. Прогуляемся по набережной Онежского озера, где стоят необычные арт-объекты и памятники, сделаем фото на фоне заснеженных пейзажей.
После обеда переедем в посёлок Марциальные Воды — старейший курорт России. Здесь разместимся в уютном гостевом доме, познакомимся с местностью и попробуем целебную воду. Вечером — ужин, отдых и релакс в сауне.
2 день
Водопад Кивач, Дом шунгита, Долина Зайцев, гора Сампо
Позавтракав, отправимся к знаменитому водопаду Кивач — одному из самых мощных и красивых в России. Он особенно впечатляет зимой, когда вода и лёд создают фантастические формы.
Затем посетим Дом шунгита: вы узнаете о свойствах этого уникального минерала, рассмотрите природные образцы и побываете в шунгитовой комнате, помогающей восстановить энергию и внутреннее равновесие.
После направимся в Долину Зайцев, окутанную легендами, а завершим поездкой на гору Сампо, где, по древним карело-финским преданиям, находится источник силы. Вечером — ужин и весёлое караоке в гостевом доме.
3 день
Парк «Рускеала»
Сегодня отправимся в парк «Рускеала», одно из самых узнаваемых мест Карелии. Зимой он превращается в настоящий ледяной дворец под открытым небом: сверкающие стены, хрустальные сталактиты и мерцающие отражения на воде создают волшебную атмосферу.
Мы пройдём по смотровым площадкам, сделаем яркие фотографии и согреемся горячим чаем. На обратном пути остановимся в живописном месте для короткой прогулки. Вечером — ужин и отдых в гостевом доме.
4 день
Вотчина Талви Укко, питомник хаски и ферма северных оленей
Этот день будет наполнен чудесами! Мы отправимся в Вотчину Талви Укко, где живёт карельский Дед Мороз. Нас ждут праздничные развлечения, игры на свежем воздухе, мастер-классы и сюрпризы для детей и взрослых.
После посетим питомник хаски и ферму северных оленей: покатаемся в упряжках, погладим пушистых собак и сделаем фото на память. Вечером вернёмся в наш дом, поужинаем и поделимся впечатлениями у камина.
5 день
Кинерма, Петрозаводск, завершение тура
После завтрака отправимся в Кинерму — старинную карельскую деревню, включённую в список самых красивых в России. Здесь вы увидите традиционные деревянные дома, узнаете о быте и культуре карело-финского народа, попробуете блюда местной кухни и почувствуете душевную атмосферу северного уюта.
Затем — возвращение в Петрозаводск, время на покупку сувениров и прощальный чай. Вечером — отправление домой поездом или самолётом с ощущением тёплого северного чуда и воспоминаниями о зимней сказке Карелии.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание и напитки
Трансфер по маршруту
Все экскурсии по программе
Сауна
Праздничный ужин
Что не входит в цену
Проезд до Петрозаводска и обратно ж/д или авиабилеты
По желанию помощь в бронировании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 8:00 (возможна встреча в любое удобное время по договорённости)
Завершение: Петрозаводск, 17:00 (возможна корректировка времени по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Людмила — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 2865 туристов
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, вместе с командой гидов провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Наши рассказы и беседы о малой родине совсем не похожи на привычную экскурсионную классику.