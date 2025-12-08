Мои заказы

Карелии зимний узор. Индивидуальный тур «всё включено»

Увидеть главные места и побывать в старинной деревне, познакомиться с культурой и погреться в сауне
Морозные утра и искрящийся снег под ногами, аромат хвои и согревающий чай, знакомство со знаменитыми достопримечательностями и развлекательные программы — всё это ждёт вас в нашей зимней сказке.

Каждый день мы
читать дальше

будем открывать для вас Карелию: мраморный каньон парка «Рускеала», водопад Кивач, панорамы с вершины горы Сампо, древнюю деревню Кинерма.

Вы побываете в гостях у карельских Деда Мороза и Снегурочки, посмотрите на пушистых хаски и северных оленей.

Погуляете вдоль Онежского озера, попробуете целебную марциальную воду, а в шунгитовой комнате сможете восстановить энергию.

Вас также ждут таинственная Долина Зайцев и знакомство с бытом, культурой и кухней карело-финского народа.

Мы продумали всё до мелочей — от трансфера до праздничного ужина — чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом. Создали этот тур как для своих друзей, чтобы показать вам наш край таким, каким любим его сами. А остановимся в семейном гостевом доме, где в вашем распоряжении будет настоящая финская сауна.

Карелии зимний узор. Индивидуальный тур «всё включено»
Карелии зимний узор. Индивидуальный тур «всё включено»
Карелии зимний узор. Индивидуальный тур «всё включено»

Описание тура

Организационные детали

Тур рассчитан на небольшие семейные или дружеские компании. Всё включено — от трансфера до праздничного ужина. Программа гибкая: можно добавить остановки, фотопаузы или изменить темп по желанию группы.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Онежской набережной и Марциальным Водам

Мы тепло встретим вас и отправимся на обзорную экскурсию по городу. Прогуляемся по набережной Онежского озера, где стоят необычные арт-объекты и памятники, сделаем фото на фоне заснеженных пейзажей.

После обеда переедем в посёлок Марциальные Воды — старейший курорт России. Здесь разместимся в уютном гостевом доме, познакомимся с местностью и попробуем целебную воду. Вечером — ужин, отдых и релакс в сауне.

Прогулка по Онежской набережной и Марциальным ВодамПрогулка по Онежской набережной и Марциальным ВодамПрогулка по Онежской набережной и Марциальным ВодамПрогулка по Онежской набережной и Марциальным Водам
2 день

Водопад Кивач, Дом шунгита, Долина Зайцев, гора Сампо

Позавтракав, отправимся к знаменитому водопаду Кивач — одному из самых мощных и красивых в России. Он особенно впечатляет зимой, когда вода и лёд создают фантастические формы.

Затем посетим Дом шунгита: вы узнаете о свойствах этого уникального минерала, рассмотрите природные образцы и побываете в шунгитовой комнате, помогающей восстановить энергию и внутреннее равновесие.

После направимся в Долину Зайцев, окутанную легендами, а завершим поездкой на гору Сампо, где, по древним карело-финским преданиям, находится источник силы. Вечером — ужин и весёлое караоке в гостевом доме.

Водопад Кивач, Дом шунгита, Долина Зайцев, гора СампоВодопад Кивач, Дом шунгита, Долина Зайцев, гора СампоВодопад Кивач, Дом шунгита, Долина Зайцев, гора СампоВодопад Кивач, Дом шунгита, Долина Зайцев, гора СампоВодопад Кивач, Дом шунгита, Долина Зайцев, гора СампоВодопад Кивач, Дом шунгита, Долина Зайцев, гора Сампо
3 день

Парк «Рускеала»

Сегодня отправимся в парк «Рускеала», одно из самых узнаваемых мест Карелии. Зимой он превращается в настоящий ледяной дворец под открытым небом: сверкающие стены, хрустальные сталактиты и мерцающие отражения на воде создают волшебную атмосферу.

Мы пройдём по смотровым площадкам, сделаем яркие фотографии и согреемся горячим чаем. На обратном пути остановимся в живописном месте для короткой прогулки. Вечером — ужин и отдых в гостевом доме.

Парк «Рускеала»Парк «Рускеала»Парк «Рускеала»Парк «Рускеала»
4 день

Вотчина Талви Укко, питомник хаски и ферма северных оленей

Этот день будет наполнен чудесами! Мы отправимся в Вотчину Талви Укко, где живёт карельский Дед Мороз. Нас ждут праздничные развлечения, игры на свежем воздухе, мастер-классы и сюрпризы для детей и взрослых.

После посетим питомник хаски и ферму северных оленей: покатаемся в упряжках, погладим пушистых собак и сделаем фото на память. Вечером вернёмся в наш дом, поужинаем и поделимся впечатлениями у камина.

Вотчина Талви Укко, питомник хаски и ферма северных оленейВотчина Талви Укко, питомник хаски и ферма северных оленейВотчина Талви Укко, питомник хаски и ферма северных оленейВотчина Талви Укко, питомник хаски и ферма северных оленейВотчина Талви Укко, питомник хаски и ферма северных оленейВотчина Талви Укко, питомник хаски и ферма северных оленей
5 день

Кинерма, Петрозаводск, завершение тура

После завтрака отправимся в Кинерму — старинную карельскую деревню, включённую в список самых красивых в России. Здесь вы увидите традиционные деревянные дома, узнаете о быте и культуре карело-финского народа, попробуете блюда местной кухни и почувствуете душевную атмосферу северного уюта.

Затем — возвращение в Петрозаводск, время на покупку сувениров и прощальный чай. Вечером — отправление домой поездом или самолётом с ощущением тёплого северного чуда и воспоминаниями о зимней сказке Карелии.

Кинерма, Петрозаводск, завершение тураКинерма, Петрозаводск, завершение тураКинерма, Петрозаводск, завершение тураКинерма, Петрозаводск, завершение тураКинерма, Петрозаводск, завершение тураКинерма, Петрозаводск, завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание и напитки
  • Трансфер по маршруту
  • Все экскурсии по программе
  • Сауна
  • Праздничный ужин
Что не входит в цену
  • Проезд до Петрозаводска и обратно ж/д или авиабилеты
  • По желанию помощь в бронировании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 8:00 (возможна встреча в любое удобное время по договорённости)
Завершение: Петрозаводск, 17:00 (возможна корректировка времени по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 2865 туристов
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, вместе с командой гидов провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Наши рассказы и беседы о малой родине совсем не похожи на привычную экскурсионную классику.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Карелии снежный узор: топовые места, зимние активности и прогулки на природе
На машине
На снегоходах
4 дня
-
10%
1 отзыв
Карелии снежный узор: топовые места, зимние активности и прогулки на природе
Отдохнуть в глэмпинге на Ладоге, прокатиться на снегоходах и побывать на мраморном каньоне
Начало: Петрозаводск, 9:00
12 дек в 08:00
15 дек в 08:00
68 850 ₽76 500 ₽ за человека
Жемчужное ожерелье зимней Карелии
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Жемчужное ожерелье зимней Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
21 янв в 10:00
28 янв в 10:00
от 59 500 ₽ за человека
Очарование зимней Карелии
На автобусе
3 дня
-
5%
3 отзыва
Очарование зимней Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 28 405 ₽29 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска