1 день

Петрозаводск и остров Кижи

08:00 Встреча на ЖД вокзале Петрозаводска, завтрак.

08:30 Трансфер на речной вокзал Петрозаводска.

09:30–17:00 Экскурсия на остров Кижи;

17:00–19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Заселение в гостиницу.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 06:50 до 08:00.

Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале в 08:00 с большой красной табличкой.

Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.

Завтрак (шведский стол) нашей группы продлится с 08:05 до 08:30.

Трансфер на речной вокзал Петрозаводска после завтрака, откуда мы отправимся на посещение жемчужины Карелии — остров Кижи.

На речном вокзале Петрозаводска наш экскурсовод посадит Вас в комету — быстроходное судно, которое сопроводит нас на прекрасный остров в Онежском озере, на котором собраны шедевры северного деревянного зодчества.

Кижи — это уникальный музей под открытым небом, памятник ЮНЕСКО и очень приятное место в первую очередь для души.

Путь до острова Кижи занимает 1,5 часа.

По прибытию на остров Кижи, Вас встретит экскурсовод-сотрудник музея Кижи.

Обзорная экскурсия по острову занимает 1,5 часа.

Во время нее Вы увидите шедевры Русского Севера: Спасо-Преображенский храм, Покровская церковь, колокольня шатрового типа.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).

Время для самостоятельной прогулки по острову и покупки сувениров.

Нагулявшись по острову, приглашаем на посадку к комете, для возвращения в Петрозаводск.

Полтора часа в пути и мы прибываем в Петрозаводск.

После Кижей мы отправляемся на увлекательную пешеходно-автобусную экскурсию по Петрозаводску — столице Карелии.

Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь, посетим главную достопримечательность — Онежскую набережную.

Свободное время.

Можно прогуляться по набережной в отель, или продолжить прогулки по городу, посетив пару отличных ресторанчиков. Приятного вечера!