Знакомство с Карелией

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Скидка при бронировании более чем за 3 месяца до тура — 5%, цена указана без скидки.

Небольшой, но насыщенный тур, включающий в себя посещение красивейших достопримечательностей: этнокультурного памятника северного деревянного зодчества — остров Кижи, красивейшего техноприродного объекта — мраморный каньон Рускеала, водопада Кивач, а также первого российского курорта Марциальные воды.
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Знакомство с Карелией
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Петрозаводск
Петрозаводск
Познакомимся с удивительным городом – столицей Карелии и младшим братом Санкт-Петербурга
Остров Кижи
Остров Кижи
Увидим шедевры Русского Севера: Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь
Рускеала
Рускеала
Восхитимся красотой и величием самого большого мраморного каньона Европы
Марциальные воды
Марциальные воды
Посетим первый российский курорт и отведаем марциальной воды
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск и остров Кижи

08:00 Встреча на ЖД вокзале Петрозаводска, завтрак.

08:30 Трансфер на речной вокзал Петрозаводска.

09:30–17:00 Экскурсия на остров Кижи;

17:00–19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Заселение в гостиницу.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 06:50 до 08:00.

Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале в 08:00 с большой красной табличкой.

Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.

Завтрак (шведский стол) нашей группы продлится с 08:05 до 08:30.

Трансфер на речной вокзал Петрозаводска после завтрака, откуда мы отправимся на посещение жемчужины Карелии — остров Кижи.

На речном вокзале Петрозаводска наш экскурсовод посадит Вас в комету — быстроходное судно, которое сопроводит нас на прекрасный остров в Онежском озере, на котором собраны шедевры северного деревянного зодчества.

Кижи — это уникальный музей под открытым небом, памятник ЮНЕСКО и очень приятное место в первую очередь для души.

Путь до острова Кижи занимает 1,5 часа.

По прибытию на остров Кижи, Вас встретит экскурсовод-сотрудник музея Кижи.

Обзорная экскурсия по острову занимает 1,5 часа.

Во время нее Вы увидите шедевры Русского Севера: Спасо-Преображенский храм, Покровская церковь, колокольня шатрового типа.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).

Время для самостоятельной прогулки по острову и покупки сувениров.

Нагулявшись по острову, приглашаем на посадку к комете, для возвращения в Петрозаводск.

Полтора часа в пути и мы прибываем в Петрозаводск.

После Кижей мы отправляемся на увлекательную пешеходно-автобусную экскурсию по Петрозаводску — столице Карелии.

Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь, посетим главную достопримечательность — Онежскую набережную.

Свободное время.

Можно прогуляться по набережной в отель, или продолжить прогулки по городу, посетив пару отличных ресторанчиков. Приятного вечера!

Петрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров Кижи
2 день

Мраморный каньон Рускеала

07:00–07:30 Завтрак в ресторанах гостиниц.

09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.

Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5–4 часа.

В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.

Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».

По желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.

Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).

Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона. Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.

После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.

Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с «тарзанки» (доступна в летний период).

В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.

Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.

Прибытие в Петрозаводск к 21:00.

Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.

Мраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон Рускеала
3 день

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, сдача ключей на ресепшен.

09:00 Отправление на экскурсию.

Сегодня мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска:

  • живописную гору Сампо;
  • первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I;
  • древний вулкан Гирвас;
  • знаменитый водопад Кивач.

Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров. На её склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами. Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.

Впереди нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.

Необычное название местечко получило с легкой руки помощника Петра I.

Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей — мы увидим с Вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды.

Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас.

Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС.

Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.

Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами. Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный – Кивач.

Кивач — обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию.

Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы.

Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил.

А потом – возвращение в Петрозаводск.

Прибытие в Петрозаводск к 17:00.

Далее гости отправляются на поезд или на прогулку по городу — есть время купить сувениры или покушать в ресторане карельской национальной кухни.

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

На тур действует акция: при бронировании более чем за 3 месяца до тура — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.

Стоимость тура на 1 человека — 25 900 руб.
Доплата за одноместное размещение — 5 000 руб.
Скидка за размещение на доп. месте — 1 600 руб.

Скидки:

  • для детей до 14 лет — 1 950 руб. /чел.;
  • для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 550 руб. /чел.
  • для групп от 5 человек действует скидка7% (важно, чтобы в одном заказе было минимум 5 человек, скидка не применяется, если одна компания забронировала 2 отдельных заказа).

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Северная

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

При выборе тура с размещением в гостинице 4* Вы получите завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум в 5 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии).

СевернаяСевернаяСевернаяСеверная

Прионежский

2 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

ПрионежскийПрионежскийПрионежскийПрионежский

Онежский замок

2 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Онежский замокОнежский замокОнежский замокОнежский замок

Саквояж

2 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

СаквояжСаквояжСаквояжСаквояж

Cosmos

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

CosmosCosmosCosmosCosmos

Бутик-отель 13 стульев

2 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.

Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.

Бутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульев

Питер Инн

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Питер ИннПитер ИннПитер ИннПитер Инн

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Метеор на Кижи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Вход на экотропу у рускеальских водопадов
  • Прокат на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), полет через каньон на канатной дороге, прыжок с «тарзанки» (доступен в летний период)
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.

Официальное сообщение горного парка: «По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.»

Какие есть особенности тура?

Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.

Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
17 сен 2023
Тур замечательный, гиды крайне организованные, везде встретили, без накладок, интересно рассказывают. гостиница так же понравилась, чисто и уютно, завтраки довольно разнообразные. экскурсии, несмотря на то, что занимают весь день, не выматывают, наоборот, заряжают: потрясающая природа, неповторимые сооружения, свободное время в конце каждой экскурсии, чтобы все подробнее рассмотреть радуют душу:)
Тур замечательный, гиды крайне организованные, везде встретили, без накладок, интересно рассказывают. гостиница так же понравилась, чистоТур замечательный, гиды крайне организованные, везде встретили, без накладок, интересно рассказывают. гостиница так же понравилась, чистоТур замечательный, гиды крайне организованные, везде встретили, без накладок, интересно рассказывают. гостиница так же понравилась, чистоТур замечательный, гиды крайне организованные, везде встретили, без накладок, интересно рассказывают. гостиница так же понравилась, чистоТур замечательный, гиды крайне организованные, везде встретили, без накладок, интересно рассказывают. гостиница так же понравилась, чисто
Н
11 сен 2023
Добрый вечер, всё было отлично организовано, прекрасные экскурсии и экскурсоводы увлеченно рассказывающие и достаточно эрудированны, отвечают на вопросы,дают много информации, короче всё отлично
М
3 сен 2023
Давно хотела побывать в Карелии. Очень понравился тур, за 3 дня масса приятных впечатлений. Гиды все очень хорошие, много интересной информации получили.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиРускеалаПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаВодопад КивачВсе туры3-дневные турыМарциальные водыПетрозаводскОбзорныеКарелияНа автобусе

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