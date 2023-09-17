Небольшой, но насыщенный тур, включающий в себя посещение красивейших достопримечательностей: этнокультурного памятника северного деревянного зодчества — остров Кижи, красивейшего техноприродного объекта — мраморный каньон Рускеала, водопада Кивач, а также первого российского курорта Марциальные воды.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск и остров Кижи
08:00 Встреча на ЖД вокзале Петрозаводска, завтрак.
08:30 Трансфер на речной вокзал Петрозаводска.
09:30–17:00 Экскурсия на остров Кижи;
17:00–19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Заселение в гостиницу.
Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 06:50 до 08:00.
Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале в 08:00 с большой красной табличкой.
Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.
Завтрак (шведский стол) нашей группы продлится с 08:05 до 08:30.
Трансфер на речной вокзал Петрозаводска после завтрака, откуда мы отправимся на посещение жемчужины Карелии — остров Кижи.
На речном вокзале Петрозаводска наш экскурсовод посадит Вас в комету — быстроходное судно, которое сопроводит нас на прекрасный остров в Онежском озере, на котором собраны шедевры северного деревянного зодчества.
Кижи — это уникальный музей под открытым небом, памятник ЮНЕСКО и очень приятное место в первую очередь для души.
Путь до острова Кижи занимает 1,5 часа.
По прибытию на остров Кижи, Вас встретит экскурсовод-сотрудник музея Кижи.
Обзорная экскурсия по острову занимает 1,5 часа.
Во время нее Вы увидите шедевры Русского Севера: Спасо-Преображенский храм, Покровская церковь, колокольня шатрового типа.
В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).
Время для самостоятельной прогулки по острову и покупки сувениров.
Нагулявшись по острову, приглашаем на посадку к комете, для возвращения в Петрозаводск.
Полтора часа в пути и мы прибываем в Петрозаводск.
После Кижей мы отправляемся на увлекательную пешеходно-автобусную экскурсию по Петрозаводску — столице Карелии.
Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь, посетим главную достопримечательность — Онежскую набережную.
Свободное время.
Можно прогуляться по набережной в отель, или продолжить прогулки по городу, посетив пару отличных ресторанчиков. Приятного вечера!
Мраморный каньон Рускеала
07:00–07:30 Завтрак в ресторанах гостиниц.
09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.
Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5–4 часа.
В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.
Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».
По желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.
Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).
Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона. Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.
После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.
Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с «тарзанки» (доступна в летний период).
В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.
Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.
Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.
Прибытие в Петрозаводск к 21:00.
Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.
Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, сдача ключей на ресепшен.
09:00 Отправление на экскурсию.
Сегодня мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска:
- живописную гору Сампо;
- первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I;
- древний вулкан Гирвас;
- знаменитый водопад Кивач.
Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров. На её склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами. Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.
Впереди нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.
Необычное название местечко получило с легкой руки помощника Петра I.
Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей — мы увидим с Вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды.
Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас.
Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС.
Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.
Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами. Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный – Кивач.
Кивач — обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию.
Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы.
Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил.
А потом – возвращение в Петрозаводск.
Прибытие в Петрозаводск к 17:00.
Далее гости отправляются на поезд или на прогулку по городу — есть время купить сувениры или покушать в ресторане карельской национальной кухни.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
На тур действует акция: при бронировании более чем за 3 месяца до тура — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.
Стоимость тура на 1 человека — 25 900 руб.
Доплата за одноместное размещение — 5 000 руб.
Скидка за размещение на доп. месте — 1 600 руб.
Скидки:
- для детей до 14 лет — 1 950 руб. /чел.;
- для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 550 руб. /чел.
- для групп от 5 человек действует скидка7% (важно, чтобы в одном заказе было минимум 5 человек, скидка не применяется, если одна компания забронировала 2 отдельных заказа).
Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Северная
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
При выборе тура с размещением в гостинице 4* Вы получите завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум – в 5 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии).
Прионежский
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Онежский замок
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Саквояж
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Cosmos
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Бутик-отель 13 стульев
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Питер Инн
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (3 завтрака)
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Метеор на Кижи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Вход на экотропу у рускеальских водопадов
- Прокат на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), полет через каньон на канатной дороге, прыжок с «тарзанки» (доступен в летний период)
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.
Официальное сообщение горного парка: «По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.»
Какие есть особенности тура?
Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.
Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.