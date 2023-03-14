Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде! За 4 дня вы увидите все главные достопримечательности Карелии, а также немного сверх того. Жемчужина Карелии «Рускеала» и заповедник «Кивач», вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски — каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя!

Описание

Тур из Петрозаводска – удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде! Карелия каждый год все больше манит людей со всех уголков страны. Этот тур продуманный и гибкий; если у вас есть четыре дня и желание посетить край тысячи озер, то смело можете выбирать его. Вы увидите все главные достопримечательности Карелии: жемчужину Карелии – парк «Рускеала» и заповедник «Кивач», водопады, питомник хаски, познакомитесь с традициями и бытом жителей Карелии и сможете прокатиться на знаменитом ретропоезде – каждый путешественник найдет в этой программе что-то привлекательное для себя! Свободная программа двух дней сделает тур идеальным для любого туриста. Спокойный отдых в своем темпе, экспедиция к водопадам и добыча граната, самый большой зоопарк Карелии, а может, катание на снегоходах? Только вы решаете, что вам подходит для идеального отдыха.