Карелийский экспресс: тур на автобусе из Петрозаводска
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде! За 4 дня вы увидите все главные достопримечательности Карелии, а также немного сверх того.
Жемчужина Карелии «Рускеала» и заповедник «Кивач», вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски — каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя!
Жемчужина Карелии «Рускеала» и заповедник «Кивач», вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски — каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя!
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номере
|19 250 ₽
|Отель «Бюджет». Одноместный номер
|27 200 ₽
|Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере
|22 750 ₽
|Отель «Оптима». Одноместный номер
|32 750 ₽
|Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере
|26 950 ₽
|Отель «Хит». Одноместный номер
|40 550 ₽
Что вас ожидает:
- Вулкан Гирвас
- Водопад и заповедник «Кивач»
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко - Петрозаводск
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Сортавала
- Валаам
- Ладожские шхеры
- Месторождению камня граната
Описание
Тур из Петрозаводска – удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде! Карелия каждый год все больше манит людей со всех уголков страны. Этот тур продуманный и гибкий; если у вас есть четыре дня и желание посетить край тысячи озер, то смело можете выбирать его. Вы увидите все главные достопримечательности Карелии: жемчужину Карелии – парк «Рускеала» и заповедник «Кивач», водопады, питомник хаски, познакомитесь с традициями и бытом жителей Карелии и сможете прокатиться на знаменитом ретропоезде – каждый путешественник найдет в этой программе что-то привлекательное для себя! Свободная программа двух дней сделает тур идеальным для любого туриста. Спокойный отдых в своем темпе, экспедиция к водопадам и добыча граната, самый большой зоопарк Карелии, а может, катание на снегоходах? Только вы решаете, что вам подходит для идеального отдыха.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вулкан Гирвас
- Водопад и заповедник «Кивач»
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко - Петрозаводск
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Сортавала
- Валаам
- Ладожские шхеры
- Месторождению камня граната
Что включено
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- Входные билеты в парк "Вотчина ТалвиУкко" и экскурсия "Северная сага", включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (2 ночи)
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
Что не входит в цену
- "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер." ," Оплачивается самостоятельно до начала тура:
- Ж/д билеты на поезд:
- 1. До Петрозаводска
- 2. Из Сортавала до нужного вам пункта
- 3. Ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
- По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение объекта «Белые мосты». Оплата на сайте oopt-rk. ru
- По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk. ru «, » Оплачивается в момент бронирования тура:
- Завтрак в первый день тура в ресторане «Паулайнер» - 700 руб. (шведский стол)
- Экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 4900 руб. /взр., 2500 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2024, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2024: 5300 руб. /взр., 2900 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 4900 руб. /взр., 2500 руб./дети до 9 лет включительно
- Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2200 руб. /взр., 1700 руб./ребенок до 9 лет включительно
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2200 руб. /чел. «, » Оплачивается самостоятельно на месте:
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
- Дети до 7 лет - бесплатно
- Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел
- Студенты (очн.) - 300 руб. /чел
- Пенсионеры - 300 руб. /чел
- Активные развлечения в горном парке "Рускеала": по ценам парка"
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Гагарина д. 1
Завершение: ж/д вокзал Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Обратите внимание, стоимость указана одинаковая для всех категорий граждан. Для детей скидки не предусмотрены
- Подселения нет. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
14 мар 2023
Единственное что не понравилось, что мы с поезда поехали сразу на экскурсиии и заселение в отель только вечером, поэтому усталость была сильная. Да и под конец в краеведческом музее сил не было вообще, поэтому вникнуть про калевалу и руны было невозможно… В Сортавала за кофе на завтрак надо было платить, хотя у нас все завтраки были оплачены. Мы удивились такому сервису… Так что не экономьте берите премиум (совет)
L
Lv111953
11 мар 2023
Тур входит в следующие категории Петрозаводска
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