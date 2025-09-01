От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
Прокатиться на ретропоезде, посетить дом из фильма «Любовь и голуби» и увидеть древние петроглифы
Начало: Петрозаводск, 9:00 или по договорённости
1 сен в 09:00
8 сен в 09:00
117 645 ₽ за всё до 4 чел.
Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
Посетить главные места края, погрузиться в прошлое, полюбоваться водопадами и Ладожским озером
Начало: Петрозаводск, 9:00
2 сен в 09:00
5 сен в 09:00
52 900 ₽ за всё до 4 чел.
Уик-энд в Карелии: «Рускеала», водопады и шхеры с ночёвкой в глэмпинге на берегу Ладоги
Прокатиться на катере меж островов, погулять по Петрозаводску и полюбоваться панорамой с горы
Начало: Петрозаводск, 9:00
5 сен в 08:00
9 сен в 08:00
41 500 ₽ за человека
