Водопады Ахинкоски – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «Водопады Ахинкоски» в Петрозаводске, цены от 41 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
На машине
5 дней
4 отзыва
От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
Прокатиться на ретропоезде, посетить дом из фильма «Любовь и голуби» и увидеть древние петроглифы
Начало: Петрозаводск, 9:00 или по договорённости
1 сен в 09:00
8 сен в 09:00
117 645 ₽ за всё до 4 чел.
Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
На машине
3 дня
2 отзыва
Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
Посетить главные места края, погрузиться в прошлое, полюбоваться водопадами и Ладожским озером
Начало: Петрозаводск, 9:00
2 сен в 09:00
5 сен в 09:00
52 900 ₽ за всё до 4 чел.
Уик-энд в Карелии: «Рускеала», водопады и шхеры с ночёвкой в глэмпинге на берегу Ладоги
На машине
На катере
2 дня
Уик-энд в Карелии: «Рускеала», водопады и шхеры с ночёвкой в глэмпинге на берегу Ладоги
Прокатиться на катере меж островов, погулять по Петрозаводску и полюбоваться панорамой с горы
Начало: Петрозаводск, 9:00
5 сен в 08:00
9 сен в 08:00
41 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Водопады Ахинкоски»

Сколько стоит тур в Петрозаводске в августе 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Водопады Ахинкоски" можно забронировать 3 тура от 41 500 до 117 645. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2025 год по теме «Водопады Ахинкоски», 6 ⭐ отзывов, цены от 41500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь