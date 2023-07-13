Встреча с хаски и северными оленями: тур по Карелии из Петрозаводска
Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии — природе.
За четыре дня вы сможете насытиться знаменитой карельской флорой и фауной, большая часть которой являются уникальной, превознестись над наскучившей городской рутиной и наполнить себя новыми впечатлениями и эмоциями. В финальный день лучшим решением будет выбрать приключение, которое вы давно хотели попробовать.
В памяти вашего телефона точно останется множество фотографий, которые будут поднимать настроение в любое время.
За четыре дня вы сможете насытиться знаменитой карельской флорой и фауной, большая часть которой являются уникальной, превознестись над наскучившей городской рутиной и наполнить себя новыми впечатлениями и эмоциями. В финальный день лучшим решением будет выбрать приключение, которое вы давно хотели попробовать.
В памяти вашего телефона точно останется множество фотографий, которые будут поднимать настроение в любое время.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
3
июн
июн
10
июн
июн
17
июн
июн
24
июн
июн
1
июл
июл
8
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номере
|16 750 ₽
|Отель «Бюджет». Одноместный номер
|23 200 ₽
|Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере
|25 450 ₽
|Отель «Хит». Одноместный номер
|37 950 ₽
|Отель «Оптима». Одноместный номер
|28 000 ₽
|Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере
|19 950 ₽
Что вас ожидает:
- Петрозаводск
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Город Сортавала: трассовая экскурсия
- Гора Сампо
- Марциальные Воды
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Остров Кижи
Описание
Если вы думаете в какое время лучше всего ехать в Карелию, то правильный ответ в любое. Главная достопримечательность края тысячи озер это природа и она по-разному переливается своими гранями каждый сезон. Вы можете увидеть мощь незамерзающих водопадов, восхититься невероятной подсветкой горного парка, собственноручно найти и увезти драгоценный камень, изучить главные достопримечательности Карелии. А благодаря возможности выбрать экскурсии на свой вкус, можно составить путешествие идеально подходящее под вас. Не хватает адреналина? Вас развлечет катание на собачьих упряжках. Хотите больше узнать о быте и вкусах жителей Карелии? Для вас индивидуальные мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Хочется тишины и спокойствия? Выбирайте свободный день и проведите время в свое удовольствие. Подарите себе незабываемые эмоции! ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: - Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; - Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петрозаводск
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Город Сортавала: трассовая экскурсия
- Гора Сампо
- Марциальные Воды
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Остров Кижи
Что включено
- Входные билеты в горный парк Рускеала
- Экскурсия / «Мраморный каньон/» по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- Входные билеты в заповедник / «Кивач/»
- Экскурсия по бальнеологическому курорту Марциальные воды
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Завтраки в отеле (кроме категории отелей / «Стандарт/»)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- Посещение питомника ездовых собак хаски с экскурсией
- Посещение саамского чума
- Мастер-класс по изготовлению традиционного блюда - калитки, чаепитие с изделиями
- Мастер-класс по национальным танцам
- Экскурсия и входной билет по экотропе «Гора Сампо»
Что не входит в цену
- "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", " Сплав по реке Шуя: 2900 руб. /взр., 2500 руб./дети до 13 лет включительно
- Минимальный возраст детей - 5 полных лет. «, » Оплачивается самостоятельно на месте:
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 500-700 руб. /чел
- Экологическая тропа у водопадов
- Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
- Дети до 7 лет - бесплатно
- Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел
- Студенты (очн.) - 300 руб. /чел
- Пенсионеры - 300 руб. /чел
- «, » Оплачивается самостоятельно до начала тура:
- Ж/д билеты ", "Экскурсия на о. Кижи на "Метеоре": 5900 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 5400 руб./чел. 3550 руб. / дети от 2 до 17 лет (Стоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации) ", " Джип-мастер-класс Тур Святозеро-Маньга: 9500 руб. /чел. (группа 3 человека) 12900 руб/чел. (группа 2 человека)
- Минимальный возраст детей - 6 полных лет. «, » Прогулка на каноэ по озеру Белое: 9900 руб. /чел. (мин. группа 2 человек)
- Минимальный возраст детей - 5 полных лет. «, » Трекинг с собаками хаски: 6750 руб. /чел., 3750 дети до 13 лет
- Мин. группа 2 человек
- Минимальный возраст детей - 6 полных лет. «, » Катание на квадроциклах: 15500 руб. - один человек на квадроцикле, 10500 руб. - стоимость за человека при условии два человека на одном квадроцикле
- Мин. группа 2 человека
- Ограничение для детей по росту: строго выше 150 см!
Место начала и завершения?
пл. Гагарина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лидия
13 июля 2023
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