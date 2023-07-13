ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Групповой тур в Петрозаводске

Встреча с хаски и северными оленями: тур по Карелии из Петрозаводска

5
1 оценка
Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии — природе.

За четыре дня вы сможете насытиться знаменитой карельской флорой и фауной, большая часть которой являются уникальной, превознестись над наскучившей городской рутиной и наполнить себя новыми впечатлениями и эмоциями. В финальный день лучшим решением будет выбрать приключение, которое вы давно хотели попробовать.

В памяти вашего телефона точно останется множество фотографий, которые будут поднимать настроение в любое время.
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Ближайшие даты:
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июн
17
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июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номере16 750 ₽
Отель «Бюджет». Одноместный номер23 200 ₽
Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере25 450 ₽
Отель «Хит». Одноместный номер37 950 ₽
Отель «Оптима». Одноместный номер28 000 ₽
Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере19 950 ₽

Что вас ожидает:

  • Петрозаводск
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Город Сортавала: трассовая экскурсия
  • Гора Сампо
  • Марциальные Воды
  • Вулкан Гирвас
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Остров Кижи

Описание

Если вы думаете в какое время лучше всего ехать в Карелию, то правильный ответ в любое. Главная достопримечательность края тысячи озер это природа и она по-разному переливается своими гранями каждый сезон. Вы можете увидеть мощь незамерзающих водопадов, восхититься невероятной подсветкой горного парка, собственноручно найти и увезти драгоценный камень, изучить главные достопримечательности Карелии. А благодаря возможности выбрать экскурсии на свой вкус, можно составить путешествие идеально подходящее под вас. Не хватает адреналина? Вас развлечет катание на собачьих упряжках. Хотите больше узнать о быте и вкусах жителей Карелии? Для вас индивидуальные мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Хочется тишины и спокойствия? Выбирайте свободный день и проведите время в свое удовольствие. Подарите себе незабываемые эмоции! ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: - Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; - Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петрозаводск
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Город Сортавала: трассовая экскурсия
  • Гора Сампо
  • Марциальные Воды
  • Вулкан Гирвас
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Остров Кижи
Что включено
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Экскурсия / «Мраморный каньон/» по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Входные билеты в заповедник / «Кивач/»
  • Экскурсия по бальнеологическому курорту Марциальные воды
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Завтраки в отеле (кроме категории отелей / «Стандарт/»)
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
  • Посещение питомника ездовых собак хаски с экскурсией
  • Посещение саамского чума
  • Мастер-класс по изготовлению традиционного блюда - калитки, чаепитие с изделиями
  • Мастер-класс по национальным танцам
  • Экскурсия и входной билет по экотропе «Гора Сампо»
Что не входит в цену
  • "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", " Сплав по реке Шуя: 2900 руб. /взр., 2500 руб./дети до 13 лет включительно
  • Минимальный возраст детей - 5 полных лет. «, » Оплачивается самостоятельно на месте:
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 500-700 руб. /чел
  • Экологическая тропа у водопадов
  • Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
  • Дети до 7 лет - бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел
  • Студенты (очн.) - 300 руб. /чел
  • Пенсионеры - 300 руб. /чел
  • «, » Оплачивается самостоятельно до начала тура:
  • Ж/д билеты ", "Экскурсия на о. Кижи на "Метеоре": 5900 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 5400 руб./чел. 3550 руб. / дети от 2 до 17 лет (Стоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации) ", " Джип-мастер-класс Тур Святозеро-Маньга: 9500 руб. /чел. (группа 3 человека) 12900 руб/чел. (группа 2 человека)
  • Минимальный возраст детей - 6 полных лет. «, » Прогулка на каноэ по озеру Белое: 9900 руб. /чел. (мин. группа 2 человек)
  • Минимальный возраст детей - 5 полных лет. «, » Трекинг с собаками хаски: 6750 руб. /чел., 3750 дети до 13 лет
  • Мин. группа 2 человек
  • Минимальный возраст детей - 6 полных лет. «, » Катание на квадроциклах: 15500 руб. - один человек на квадроцикле, 10500 руб. - стоимость за человека при условии два человека на одном квадроцикле
  • Мин. группа 2 человека
  • Ограничение для детей по росту: строго выше 150 см!
Место начала и завершения?
пл. Гагарина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 июля 2023

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиНеобычныеПрирода и пейзажиКарелияВыездныеКижиРускеалаПопулярные местаВсе туры3-дневные турыВстреча с хаскиЖивотныеЗолотое кольцо КарелииОнежская набережнаяКруглая ПлощадьКивачМарциальные воды4-дневные туры

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