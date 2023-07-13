Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии — природе. За четыре дня вы сможете насытиться знаменитой карельской флорой и фауной, большая часть которой являются уникальной, превознестись над наскучившей городской рутиной и наполнить себя новыми впечатлениями и эмоциями. В финальный день лучшим решением будет выбрать приключение, которое вы давно хотели попробовать. В памяти вашего телефона точно останется множество фотографий, которые будут поднимать настроение в любое время.

Описание

Если вы думаете в какое время лучше всего ехать в Карелию, то правильный ответ в любое. Главная достопримечательность края тысячи озер это природа и она по-разному переливается своими гранями каждый сезон. Вы можете увидеть мощь незамерзающих водопадов, восхититься невероятной подсветкой горного парка, собственноручно найти и увезти драгоценный камень, изучить главные достопримечательности Карелии. А благодаря возможности выбрать экскурсии на свой вкус, можно составить путешествие идеально подходящее под вас. Не хватает адреналина? Вас развлечет катание на собачьих упряжках. Хотите больше узнать о быте и вкусах жителей Карелии? Для вас индивидуальные мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Хочется тишины и спокойствия? Выбирайте свободный день и проведите время в свое удовольствие. Подарите себе незабываемые эмоции! ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: - Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; - Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.