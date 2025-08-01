Активности – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «Активности» в Петрозаводске, цены от 18 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Мини-экспедиция в Карелии: из Петрозаводска к массиву Воттоваара
3 дня
Мини-экспедиция в Карелии: из Петрозаводска к массиву Воттоваара
Преодолеть более 20 км и полюбоваться мистической карельской природой
Начало: Вокзал Петрозаводска, 9:00
1 авг в 09:00
8 авг в 09:00
18 000 за человека
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
На квадроциклах
скидка
10%
4 дня
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Сплавиться по Шуе на рафтах, прокатиться по бездорожью и погулять по озовой гряде
Начало: Петрозаводск, 09:00
28 мая в 09:00
6 июн в 08:00
7960071 640 за человека
В Карелию за новогодними приключениями: знаковые локации и интерактивные программы
На автобусе
4 дня
В Карелию за новогодними приключениями: знаковые локации и интерактивные программы
Попробовать карельские настойки, прокатиться в оленьей упряжке и заглянуть в гости к киндасовцам
Начало: Санкт-Петербург, станция метро "Площадь Восстания"...
49 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Активности»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Мини-экспедиция в Карелии: из Петрозаводска к массиву Воттоваара
  2. Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
  3. В Карелию за новогодними приключениями: знаковые локации и интерактивные программы
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Марциальные воды
  4. Остров Валаам
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Центр шунгита
  8. Онежская набережная
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит тур в Петрозаводске в феврале 2025
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