3 дня
Мини-экспедиция в Карелии: из Петрозаводска к массиву Воттоваара
Преодолеть более 20 км и полюбоваться мистической карельской природой
Начало: Вокзал Петрозаводска, 9:00
1 авг в 09:00
8 авг в 09:00
18 000₽ за человека
скидка
10%
4 дня
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Сплавиться по Шуе на рафтах, прокатиться по бездорожью и погулять по озовой гряде
Начало: Петрозаводск, 09:00
28 мая в 09:00
6 июн в 08:00
7960071 640₽ за человека
4 дня
В Карелию за новогодними приключениями: знаковые локации и интерактивные программы
Попробовать карельские настойки, прокатиться в оленьей упряжке и заглянуть в гости к киндасовцам
Начало: Санкт-Петербург, станция метро "Площадь Восстания"...
49 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Активности»
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