С собой необходимо иметь удобную устойчивую обувь (например, кроссовки) и одежду по погоде.

Проживание. 2 ночи в загородном комплексе среди хвойного леса на берегу Ладожского озера — домики с панорамным видом на карельскую природу.

1 ночь в отеле г. Петрозаводск. Размещение 2-, 3- и 4-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки и пикник. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Тур пройдёт в спокойном темпе, без спешки и строгого тайминга на каждой локации, будет время для прогулок и единения с природой.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.