Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо иметь удобную устойчивую обувь (например, кроссовки) и одежду по погоде.
Проживание. 2 ночи в загородном комплексе среди хвойного леса на берегу Ладожского озера — домики с панорамным видом на карельскую природу.
1 ночь в отеле г. Петрозаводск. Размещение 2-, 3- и 4-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки и пикник. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Уровень сложности. Тур пройдёт в спокойном темпе, без спешки и строгого тайминга на каждой локации, будет время для прогулок и единения с природой.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с Петрозаводском, переезд в Северное Приладожье, мини-поход с пикником
Встречаемся, знакомимся и идём прогуляться по Петрозаводску. После прогулки и завтрака едем в Северное Приладожье, одну из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр.
По прибытии на берег Ладоги разместимся в глэмпинге, пообедаем и отправимся на авто-пешеходную экскурсию по заповедным территориям. Совершим небольшой поход, полюбуемся каменными островами и водопадами. По лесным тропам дойдём до гранитного мыса, с которого открываются завораживающие виды на бескрайнюю Ладогу. На берегу устроим привал: будем пить чай с карельскими ягодами, общаться и наслаждаться природой.
Автосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерам
После завтрака вас ждёт настоящее приключение — проедем по бездорожью густых лесов до самого высокого водопада Карелии — Белые мосты (Юканкоски). Зарядившись его энергией, пообедаем в кафе на берегу ладожского залива, а затем покорим одну из самых высоких точек Приладожья — мистическую гору Лешего. Её высота всего 113 метров, но панорамный вид на бескрайние леса и озёра, открывающийся с вершины, впечатляет.
В завершении дня прокатимся на катере по проливам между островов — легендарным Ладожским шхерам. На одном из островов сойдём на берег, чтобы прогуляться и побыть наедине с природой.
Отдых и прогулки на озовой гряде, езда на квадроциклах, возвращение в Петрозаводск
Сегодня будем исследовать озовую гряду, скрытую в глубине соснового леса. Россыпь гранитных валунов и впадины между ними образовали здесь систему кристально чистых озёр. Погуляем в этом необычном месте, отдохнём, поплаваем и по желанию устроим пикник. По пути к гряде проедем лесные озёра — сможем остановиться возле них и устроить привал.
Вечером приготовьтесь к ярким эмоциям и адреналину: под руководством опытного инструктора будем осваивать навыки вождения квадроциклов. Прокатимся по пересечённой местности среди ручьёв и небольших болот. Вы сможете попробовать себя как в роли водителя, так и в роли пассажира (рассадка по 2 человека). Для бывалых драйверов будет возможность усложнить маршрут. После насыщенного дня вернёмся в Петрозаводск и разместимся в отеле.
Сплав на рафтах по Шуе
В этот день вас ждёт ещё одно водное приключение — сплав на рафтах по реке Шуя. Рафтинг не требует специальной подготовки, справятся даже новички. (Рекомендуем взять с собой сменные обувь и одежду.) В течение 2 часов под чутким руководством инструктора вы пройдёте три небольших порога. Затем вернёмся на базу и подкрепимся походной едой и горячими напитками у костра.
После вернёмся в Петрозаводск и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|68 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по прибытии и отправлении
- Трансферы по программе тура
- Сопровождение гидом
- Проживание
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам
- Сплав на рафтах по реке Шуя
- Входные билеты на маршруте
- Завтраки и пикник
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города до Петрозаводска и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные услуги и развлечения
- Проведение тура возможно в любые даты сезона при бронировании 2 и более мест
- Внимание: стоимость тура со стартом 25 июня, 5 июля, 28 июля, 12 августа, 3 и 12 сентября составляет 64 200 руб