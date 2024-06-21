Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии

Сплавиться по Шуе на рафтах, прокатиться по бездорожью и погулять по озовой гряде
Приглашаем попробовать разнообразные виды активного отдыха среди первозданной природы Южной Карелии и пожить в уютном глэмпинге на берегу Ладоги. Мы прокатимся на катере по крупнейшему озеру Европы с остановками на
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необитаемых островах. Вы научитесь управлять квадроциклом и поучаствуете в рафтинге под руководством опытного инструктора.

Вас также ждут пикники в безлюдных местах, чарующие пейзажи с чистейшими озёрами и пешие прогулки по скалам и хвойному лесу, посещение самого высокого в республике водопада и наследия ледникового периода — озовой гряды. Вы сможете насладиться видами, перезагрузиться и отведать лучшие блюда северной кухни.

Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо иметь удобную устойчивую обувь (например, кроссовки) и одежду по погоде.

Проживание. 2 ночи в загородном комплексе среди хвойного леса на берегу Ладожского озера — домики с панорамным видом на карельскую природу.
1 ночь в отеле г. Петрозаводск. Размещение 2-, 3- и 4-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки и пикник. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Тур пройдёт в спокойном темпе, без спешки и строгого тайминга на каждой локации, будет время для прогулок и единения с природой.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Петрозаводском, переезд в Северное Приладожье, мини-поход с пикником

Встречаемся, знакомимся и идём прогуляться по Петрозаводску. После прогулки и завтрака едем в Северное Приладожье, одну из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр.

По прибытии на берег Ладоги разместимся в глэмпинге, пообедаем и отправимся на авто-пешеходную экскурсию по заповедным территориям. Совершим небольшой поход, полюбуемся каменными островами и водопадами. По лесным тропам дойдём до гранитного мыса, с которого открываются завораживающие виды на бескрайнюю Ладогу. На берегу устроим привал: будем пить чай с карельскими ягодами, общаться и наслаждаться природой.

Знакомство с Петрозаводском, переезд в Северное Приладожье, мини-поход с пикникомЗнакомство с Петрозаводском, переезд в Северное Приладожье, мини-поход с пикникомЗнакомство с Петрозаводском, переезд в Северное Приладожье, мини-поход с пикникомЗнакомство с Петрозаводском, переезд в Северное Приладожье, мини-поход с пикникомЗнакомство с Петрозаводском, переезд в Северное Приладожье, мини-поход с пикникомЗнакомство с Петрозаводском, переезд в Северное Приладожье, мини-поход с пикникомЗнакомство с Петрозаводском, переезд в Северное Приладожье, мини-поход с пикникомЗнакомство с Петрозаводском, переезд в Северное Приладожье, мини-поход с пикникомЗнакомство с Петрозаводском, переезд в Северное Приладожье, мини-поход с пикником
2 день

Автосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерам

После завтрака вас ждёт настоящее приключение — проедем по бездорожью густых лесов до самого высокого водопада Карелии — Белые мосты (Юканкоски). Зарядившись его энергией, пообедаем в кафе на берегу ладожского залива, а затем покорим одну из самых высоких точек Приладожья — мистическую гору Лешего. Её высота всего 113 метров, но панорамный вид на бескрайние леса и озёра, открывающийся с вершины, впечатляет.

В завершении дня прокатимся на катере по проливам между островов — легендарным Ладожским шхерам. На одном из островов сойдём на берег, чтобы прогуляться и побыть наедине с природой.

Автосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерамАвтосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерамАвтосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерамАвтосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерамАвтосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерамАвтосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерам
3 день

Отдых и прогулки на озовой гряде, езда на квадроциклах, возвращение в Петрозаводск

Сегодня будем исследовать озовую гряду, скрытую в глубине соснового леса. Россыпь гранитных валунов и впадины между ними образовали здесь систему кристально чистых озёр. Погуляем в этом необычном месте, отдохнём, поплаваем и по желанию устроим пикник. По пути к гряде проедем лесные озёра — сможем остановиться возле них и устроить привал.

Вечером приготовьтесь к ярким эмоциям и адреналину: под руководством опытного инструктора будем осваивать навыки вождения квадроциклов. Прокатимся по пересечённой местности среди ручьёв и небольших болот. Вы сможете попробовать себя как в роли водителя, так и в роли пассажира (рассадка по 2 человека). Для бывалых драйверов будет возможность усложнить маршрут. После насыщенного дня вернёмся в Петрозаводск и разместимся в отеле.

Отдых и прогулки на озовой гряде, езда на квадроциклах, возвращение в ПетрозаводскОтдых и прогулки на озовой гряде, езда на квадроциклах, возвращение в ПетрозаводскОтдых и прогулки на озовой гряде, езда на квадроциклах, возвращение в ПетрозаводскОтдых и прогулки на озовой гряде, езда на квадроциклах, возвращение в ПетрозаводскОтдых и прогулки на озовой гряде, езда на квадроциклах, возвращение в ПетрозаводскОтдых и прогулки на озовой гряде, езда на квадроциклах, возвращение в Петрозаводск
4 день

Сплав на рафтах по Шуе

В этот день вас ждёт ещё одно водное приключение — сплав на рафтах по реке Шуя. Рафтинг не требует специальной подготовки, справятся даже новички. (Рекомендуем взять с собой сменные обувь и одежду.) В течение 2 часов под чутким руководством инструктора вы пройдёте три небольших порога. Затем вернёмся на базу и подкрепимся походной едой и горячими напитками у костра.

После вернёмся в Петрозаводск и попрощаемся.

Сплав на рафтах по ШуеСплав на рафтах по ШуеСплав на рафтах по ШуеСплав на рафтах по ШуеСплав на рафтах по Шуе

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет68 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по прибытии и отправлении
  • Трансферы по программе тура
  • Сопровождение гидом
  • Проживание
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам
  • Сплав на рафтах по реке Шуя
  • Входные билеты на маршруте
  • Завтраки и пикник
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города до Петрозаводска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные услуги и развлечения
  • Проведение тура возможно в любые даты сезона при бронировании 2 и более мест
  • Внимание: стоимость тура со стартом 25 июня, 5 июля, 28 июля, 12 августа, 3 и 12 сентября составляет 64 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 09:00
Завершение: Петрозаводск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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