Туры на вертолёте в Петрозаводске

Найдено 4 тура в категории «На вертолёте» в Петрозаводске, цены от 69 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP-тур. Пролетая над Карелией
🚁 На вертолёте
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
«Вас ждут панорамные виды на таежные просторы Карелии из кабины вертолета»
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 399 000 за человека
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
5 дней
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
«В первой половине дня мы совершим уникальную воздушную прогулку на легендарном вертолёте МИ-8»
69 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    27 сентября 2023
    VIP-тур. Пролетая над Карелией
    Добрый день. Все было супер 👍
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    VIP-тур. Пролетая над Карелией
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    VIP-тур. Пролетая над Карелией
    Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На вертолёте»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. VIP-тур. Пролетая над Карелией
  2. Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На вертолёте" можно забронировать 4 тура от 69 000 до 399 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2024 год на вертолёте, 3 ⭐ отзыва, цены от 69000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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