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Авторский тур
3 дня
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
«Вас ждут панорамные виды на таежные просторы Карелии из кабины вертолета»
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 399 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
«В первой половине дня мы совершим уникальную воздушную прогулку на легендарном вертолёте МИ-8»
69 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей27 сентября 2023Добрый день. Все было супер 👍
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ЕЕлена28 февраля 2023Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На вертолёте»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "На вертолёте" можно забронировать 4 тура от 69 000 до 399 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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