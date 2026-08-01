Путешествие на Соловки: погружение в историю, прогулки на катере, лодке и пешком
Побывать в Соловецком монастыре, подняться на высшую точку архипелага и попробовать суп из мидий
Начало: Посёлок Рабочеостровск, причал рядом с г. Кемь, 12...
«Будем передвигаться на микроавтобусе, УАЗе «Буханка», моторном катере и гребных лодках»
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
94 000 ₽ за человека
Заповедная Карелия на внедорожнике, лодке и сапе: проживание в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, промчать на вездеходе к мысу Импиниеми и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж/д вокзал, 8:00-9:30
«Затем вас ждёт водная прогулка по Ладоге на экспедиционных лодках: исследуем узкие проливы и выйдем в открытое озеро»
4 сен в 08:00
5 сен в 08:00
68 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На лодке»
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