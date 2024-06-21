Вы полюбуетесь живописными берегами Ладоги, увидите несколько водопадов, включая самый высокий
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо иметь удобную устойчивую обувь (например, кроссовки) и одежду по погоде.
Проживание. В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу. 2-, 3- и 4-местные номера.
Питание. В стоимость включены завтраки по меню и пикник. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми с 7 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с Петрозаводском, Северное Приладожье, пикник и размещение в глэмпинге
Встречаемся, знакомимся и идём прогуляться по Петрозаводску. После прогулки и завтрака едем в Северное Приладожье, одну из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр. Будем проезжать через тайгу — в любой момент сможем остановиться, чтобы отдохнуть у воды среди хвойных деревьев.
По прибытии на берег Ладоги разместимся в глэмпинге и отправимся на авто-пешеходную экскурсию по заповедным территориям. Совершим небольшой поход с пикником на скалах, полюбуемся каменными островами и водопадами. Всего вас ждут 5 локаций. Гулять будем без суеты, чтобы вы смогли насладиться природой, отдохнуть вдали от людей и вдоволь пофотографировать.
Озовая гряда
Сегодня будем исследовать озовую гряду, скрытую в глубине соснового леса. Россыпь гранитных валунов и впадины между ними образовали здесь систему кристально чистых озёр. Погуляем в этом необычном месте, отдохнём, поплаваем и по желанию устроим пикник.
По пути к гряде проедем лесные озёра — сможем остановиться возле них и устроить привал. На обратном пути, если останется время, обязательно остановимся где-нибудь ещё.
Автосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерам
После завтрака вас ждёт настоящее приключение — проедем по бездорожью густых лесов до самого высокого водопада Карелии — Белые мосты (Юканкоски). Зарядившись его энергией, пообедаем в кафе на берегу залива Ладоги, а затем покорим одну из самых высоких точек Приладожья — мистическую гору Лешего. Её высота всего 113 метров, но панорамный вид на бескрайние леса и озёра, открывающийся с вершины, завораживает.
В завершении нашего путешествия прокатимся на катере по проливам между островов — легендарным Ладожским шхерам. На одном из островов сойдём на берег, чтобы устроить привал, прогуляться и побыть наедине с природой. Во второй половине дня — возвращение в Петрозаводск.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Помощь в покупке ж. - д. и авиабилетов
- Трансфер от ж. - д. вокзала, аэропорта Петрозаводска (или Сортавала)
- Сопровождение гидом и экскурсии
- Трансфер по бездорожью
- Водная прогулка по Ладожским шхерам
- Входные билеты по программе
- Проживание
- Завтраки по меню
- Пикник от гида
- Аренда сапов
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Петрозаводска или г. Сортавала и обратно
- Обеды, ужины
- Дополнительные развлечения и сувениры
- Дополнительные услуги (по желанию): баня, квадроциклы
- Проведение тура возможно в любые даты сезона при бронировании 2 и более мест