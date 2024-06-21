Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере

Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Мы отправимся в Северное Приладожье, где вас ждут неспешные прогулки по лесным тропинкам, горам и скалам, известным только местным жителям.

Вы полюбуетесь живописными берегами Ладоги, увидите несколько водопадов, включая самый высокий
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в республике — Юканкоски. Мы прокатимся на катере по Ладожским шхерам и утроим пикник на одном из островов.

А изюминкой тура станет посещение озовой гряды времён ледникового периода с кристально чистыми озёрами — тут желающие смогут поплавать на сапах.

Вечернее время будет в вашем распоряжении: можно отдохнуть на территории загородного комплекса, пообщаться за барбекю, попариться в бане.

Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо иметь удобную устойчивую обувь (например, кроссовки) и одежду по погоде.

Проживание. В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу. 2-, 3- и 4-местные номера.

Питание. В стоимость включены завтраки по меню и пикник. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Петрозаводском, Северное Приладожье, пикник и размещение в глэмпинге

Встречаемся, знакомимся и идём прогуляться по Петрозаводску. После прогулки и завтрака едем в Северное Приладожье, одну из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр. Будем проезжать через тайгу — в любой момент сможем остановиться, чтобы отдохнуть у воды среди хвойных деревьев.

По прибытии на берег Ладоги разместимся в глэмпинге и отправимся на авто-пешеходную экскурсию по заповедным территориям. Совершим небольшой поход с пикником на скалах, полюбуемся каменными островами и водопадами. Всего вас ждут 5 локаций. Гулять будем без суеты, чтобы вы смогли насладиться природой, отдохнуть вдали от людей и вдоволь пофотографировать.

Знакомство с Петрозаводском, Северное Приладожье, пикник и размещение в глэмпингеЗнакомство с Петрозаводском, Северное Приладожье, пикник и размещение в глэмпингеЗнакомство с Петрозаводском, Северное Приладожье, пикник и размещение в глэмпингеЗнакомство с Петрозаводском, Северное Приладожье, пикник и размещение в глэмпингеЗнакомство с Петрозаводском, Северное Приладожье, пикник и размещение в глэмпингеЗнакомство с Петрозаводском, Северное Приладожье, пикник и размещение в глэмпингеЗнакомство с Петрозаводском, Северное Приладожье, пикник и размещение в глэмпингеЗнакомство с Петрозаводском, Северное Приладожье, пикник и размещение в глэмпингеЗнакомство с Петрозаводском, Северное Приладожье, пикник и размещение в глэмпинге
2 день

Озовая гряда

Сегодня будем исследовать озовую гряду, скрытую в глубине соснового леса. Россыпь гранитных валунов и впадины между ними образовали здесь систему кристально чистых озёр. Погуляем в этом необычном месте, отдохнём, поплаваем и по желанию устроим пикник.

По пути к гряде проедем лесные озёра — сможем остановиться возле них и устроить привал. На обратном пути, если останется время, обязательно остановимся где-нибудь ещё.

Озовая грядаОзовая грядаОзовая грядаОзовая грядаОзовая грядаОзовая гряда
3 день

Автосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерам

После завтрака вас ждёт настоящее приключение — проедем по бездорожью густых лесов до самого высокого водопада Карелии — Белые мосты (Юканкоски). Зарядившись его энергией, пообедаем в кафе на берегу залива Ладоги, а затем покорим одну из самых высоких точек Приладожья — мистическую гору Лешего. Её высота всего 113 метров, но панорамный вид на бескрайние леса и озёра, открывающийся с вершины, завораживает.

В завершении нашего путешествия прокатимся на катере по проливам между островов — легендарным Ладожским шхерам. На одном из островов сойдём на берег, чтобы устроить привал, прогуляться и побыть наедине с природой. Во второй половине дня — возвращение в Петрозаводск.

Автосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерамАвтосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерамАвтосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерамАвтосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерамАвтосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерамАвтосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерамАвтосафари к водопаду Белые мосты, подъём на гору Лешего, прогулка на катере по Ладожским шхерам

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Помощь в покупке ж. - д. и авиабилетов
  • Трансфер от ж. - д. вокзала, аэропорта Петрозаводска (или Сортавала)
  • Сопровождение гидом и экскурсии
  • Трансфер по бездорожью
  • Водная прогулка по Ладожским шхерам
  • Входные билеты по программе
  • Проживание
  • Завтраки по меню
  • Пикник от гида
  • Аренда сапов
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Петрозаводска или г. Сортавала и обратно
  • Обеды, ужины
  • Дополнительные развлечения и сувениры
  • Дополнительные услуги (по желанию): баня, квадроциклы
  • Проведение тура возможно в любые даты сезона при бронировании 2 и более мест
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
Завершение: Петрозаводск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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