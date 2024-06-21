С собой необходимо иметь удобную устойчивую обувь (например, кроссовки) и одежду по погоде.

Проживание. В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу. 2-, 3- и 4-местные номера.

Питание. В стоимость включены завтраки по меню и пикник. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми с 7 лет.