По Пушкинским местам

Посетим дом в Михайловском. Отправленный в ссылку на два года в сельскую глушь, поэт написал здесь самые известные свои произведения. Увидим поместье и сад с прудами и аллеями. Облик заповедного места воссоздан таким же, каким оно было при Пушкине. В экспозиции дома присутствуют подлинные вещи поэта.

Побываем в «Доме Лариных» в Тригорском. Здесь, у своих друзей, поэт часто гостил, находясь в ссылке. Именно в обитателях усадьбы, в ее облике, поэт почерпнул идеи и образы романа «Евгений Онегин». Поклонимся последнему пристанищу великого русского гения — могиле у стен Успенской церкви Святогорского монастыря.

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