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Экскурсия в музей-заповедник «Михайловское»

5
2 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Пскова
Мы побываем в самых примечательных, самых пушкинских уголках, оказавших большое влияние на творчество Александра Сергеевича.

Посетим дом в Михайловском, куда поэт был отправлен в ссылку на два года и написал здесь самые известные свои произведения.

Побываем в «Доме Лариных» в Тригорском и поклонимся последнему пристанищу великого русского гения.
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Экскурсия в музей-заповедник «Михайловское»
Экскурсия в музей-заповедник «Михайловское»

Что вы увидите

  • Усадьба Михайловское
  • Усадьба в Тригорском
  • Могила пэта у стен Успенской церкви Святогорского монастыря
По Пушкинским местам
Посетим дом в Михайловском. Отправленный в ссылку на два года в сельскую глушь, поэт написал здесь самые известные свои произведения. Увидим поместье и сад с прудами и аллеями. Облик заповедного места воссоздан таким же, каким оно было при Пушкине. В экспозиции дома присутствуют подлинные вещи поэта.
Побываем в «Доме Лариных» в Тригорском. Здесь, у своих друзей, поэт часто гостил, находясь в ссылке. Именно в обитателях усадьбы, в ее облике, поэт почерпнул идеи и образы романа «Евгений Онегин». Поклонимся последнему пристанищу великого русского гения — могиле у стен Успенской церкви Святогорского монастыря.

Важная информация:

  • Экскурсия проводится на вашем (или арендованном автомобиле). Необходимо предусмотреть 1 свободное место для гида.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда легковой машины (800 руб/час)
  • Въезд на территорию (200 руб)
  • Входные билеты (400 руб/взр, 350 руб/пенс, 150 руб/дети до 16 лет)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия в музей-заповедник «Михайловское»
Экскурсия в музей-заповедник «Михайловское»
Экскурсия в музей-заповедник «Михайловское»
Экскурсия в музей-заповедник «Михайловское»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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2 отзыва оставили туристы

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