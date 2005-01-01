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Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы "Ореховно"

Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
Поездка в г.

Себеж с посещением усадьбы "Ореховно"
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 890 ₽ за человека

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Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы "Ореховно"
Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы "Ореховно"

Что вы увидите

  • Усадьба Ореховно
  • Собор Рождества Христова
  • Памятники гражданской архитектуры г. Себеж
Себежский район для Псковской области уникальный: он граничит сразу с двумя государствами – на западе – с Латвийской Республикой, на юге – с Беларусью. Поэтому в Себеже, который некогда был частью Великого княжества Литовского и Польши, так переплелись исторические имена и события: эта земля тесно связана с Петром I, Иваном Буниным, здесь проходил знаменитый путь «Из варяг в греки». Себеж – родина Народного артиста СССР Зиновия Герда, память о котором бережно хранят его земляки.
Город стоит в границах национального парка, посреди озёр Себежское и Орно, поэтому нередко его называют ещё и озёрной столицей ⭐️ Псковской области. Спокойствие, европейская размеренность и уют этих мест граничат с живописными ландшафтами и завораживающими пейзажами, которые вы непременно оцените в этой поездке.
В рамках экскурсии 🧭 вы узнаете, почему город 🏙️ называют псковской Венецией, осмотрите сохранившиеся средневековые архитектурные памятники Себежа и познакомитесь с находками археологов. А с колокольни Рождественской церкви вам откроется чудесный вид на весь город.
Ещё одна достопримечательность 🏛️ этого края – Усадьба Ореховно. Это первый и единственный европейский сад в России, который, несмотря на статус частного, открыт для посетителей. Его создатель – обладатель престижной премии European Garden Award – ландшафтный архитектор Александр Гривко. Здесь прошло его детство, а спустя годы он вернулся на псковскую землю, чтобы создать при небольшом замке невероятной красоты парк 🌳 с изящными фонтанами, клумбами и аллеями, беседками и гротами. И всё это в память о своей маме, которая привила ему любовь к природе и её красоте. Отдельное восхищение – оранжерея XIX века, доставленная в Ореховно из Франции. Это место поражает своей красотой, оттого оно так притягательно не только для туристов, но и для фотографов. У каждого, кто побывал в Усадьбе Ореховно, остаются не только приятные воспоминания, но и чудесные фотографии 📸 этих удивительных мест.
Что входит
  • Автобусное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение профессиональным экскурсоводом
  • экскурсия по Себежу
  • экскурсия по парку усадьбы «Ореховно».
Что не входит
  • Входные билеты в усадьбу «Ореховно»: 550 руб. - взрослые, 250 руб. - дети до 16 лет
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Псков, пл. Ленина
Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы "Ореховно"
Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы "Ореховно"
Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы "Ореховно"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
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