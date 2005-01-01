Себежский район для Псковской области уникальный: он граничит сразу с двумя государствами – на западе – с Латвийской Республикой, на юге – с Беларусью. Поэтому в Себеже, который некогда был частью Великого княжества Литовского и Польши, так переплелись исторические имена и события: эта земля тесно связана с Петром I, Иваном Буниным, здесь проходил знаменитый путь «Из варяг в греки». Себеж – родина Народного артиста СССР Зиновия Герда, память о котором бережно хранят его земляки.

Город стоит в границах национального парка, посреди озёр Себежское и Орно, поэтому нередко его называют ещё и озёрной столицей ⭐️ Псковской области. Спокойствие, европейская размеренность и уют этих мест граничат с живописными ландшафтами и завораживающими пейзажами, которые вы непременно оцените в этой поездке.

В рамках экскурсии 🧭 вы узнаете, почему город 🏙️ называют псковской Венецией, осмотрите сохранившиеся средневековые архитектурные памятники Себежа и познакомитесь с находками археологов. А с колокольни Рождественской церкви вам откроется чудесный вид на весь город.

Ещё одна достопримечательность 🏛️ этого края – Усадьба Ореховно. Это первый и единственный европейский сад в России, который, несмотря на статус частного, открыт для посетителей. Его создатель – обладатель престижной премии European Garden Award – ландшафтный архитектор Александр Гривко. Здесь прошло его детство, а спустя годы он вернулся на псковскую землю, чтобы создать при небольшом замке невероятной красоты парк 🌳 с изящными фонтанами, клумбами и аллеями, беседками и гротами. И всё это в память о своей маме, которая привила ему любовь к природе и её красоте. Отдельное восхищение – оранжерея XIX века, доставленная в Ореховно из Франции. Это место поражает своей красотой, оттого оно так притягательно не только для туристов, но и для фотографов. У каждого, кто побывал в Усадьбе Ореховно, остаются не только приятные воспоминания, но и чудесные фотографии 📸 этих удивительных мест.