Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Теплая встреча с Псковом

Погулять по набережной, посетить Кремль и полюбоваться чарующими видами на обзорной экскурсии

Анна
Анна – Гид из Пскова
В славном Пскове вы погрузитесь в атмосферу старины, размеренности и спокойствия.

Раскроете богатую историю 📖 города, осмотрите собор Святой Троицы с многоярусным иконостасом и древние оборонительные башни.

А я расскажу о княгине Ольге, местных князьях и ценностях, во имя которых псковичи веками отстаивали свою землю.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Теплая встреча с Псковом
Теплая встреча с Псковом

Что вас ожидает

Псков сквозь столетия
Наша прогулка 👣 начнется в одном из самых живописных мест города — на смотровой площадке у слияния двух рек. Заглянув в Варлаамовский угол Псковской крепости, мы отправимся по Золотой набережной в Кремль. По пути я расскажу о строительстве города, первых местных князьях и возведении собора Святой Троицы. А также о нашей великой землячке — княгине Ольге.

Все краски Пскова
Вы подниметесь на боевой ход крепостной стены и узнаете, какие хитрости применяли псковичи при строительстве крепости. В Троицком соборе услышите о его святынях и полюбуетесь великолепным семиярусным иконостасом, одним из самых высоких в России. А завершится прогулка 👣 у башни Кутекрома, где вас ждут мелодичные стихи о Пскове и умиротворяющий вид на старинный район Запсковье, реки Великая и Пскова.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Кремль не включены в стоимость: 200 р. с группы 1-5 человек, 500 р. с группы 6-10 человек.

Начало и место завершения
🚩 на смотровой площадке у слияния двух рек
Теплая встреча с Псковом
Теплая встреча с Псковом
Теплая встреча с Псковом
Теплая встреча с Псковом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, я коренная псковичка, историк по образованию. Очень люблю родной край и показываю его путешественникам более 11 лет. Мои экскурсии всегда увлекательные, познавательные и веселые. С нетерпением жду нашей встречи!
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