Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Что вас ожидает

Псков сквозь столетия

Наша прогулка 👣 начнется в одном из самых живописных мест города — на смотровой площадке у слияния двух рек. Заглянув в Варлаамовский угол Псковской крепости, мы отправимся по Золотой набережной в Кремль. По пути я расскажу о строительстве города, первых местных князьях и возведении собора Святой Троицы. А также о нашей великой землячке — княгине Ольге.

Все краски Пскова

Вы подниметесь на боевой ход крепостной стены и узнаете, какие хитрости применяли псковичи при строительстве крепости. В Троицком соборе услышите о его святынях и полюбуетесь великолепным семиярусным иконостасом, одним из самых высоких в России. А завершится прогулка 👣 у башни Кутекрома, где вас ждут мелодичные стихи о Пскове и умиротворяющий вид на старинный район Запсковье, реки Великая и Пскова.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Кремль не включены в стоимость: 200 р. с группы 1-5 человек, 500 р. с группы 6-10 человек.