Индивидуальная
до 4 чел.
По местам Михайловской ссылки Пушкина (на вашем автомобиле)
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
Завтра в 08:00
12 янв в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на снегоходе и посетить древние храмы
Начало: Гостиница в Пскове
12 янв в 09:00
13 янв в 09:00
27 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества (на вашем автомобиле)
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
Завтра в 09:00
12 янв в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанные красоты Псковской области
Посетить Снетогорский и Спасо-Елеазаровский монастыри и полюбоваться пейзажами
12 янв в 10:00
13 янв в 10:30
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
Изборск - древнее место, где переплетаются истории и легенды. Откройте для себя его уникальные пейзажи и архитектуру
Начало: В Изборске, на перекрестке Минской и Печорской ули...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7867 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 ноября 2025Теплая встреча с ПсковомДата посещения: 2 ноября 2025Спасибо Анне за знакомство с городом. Интересный рассказ, легкая прогулка. Время пролетело очень быстро)
- ССеврюкова1 ноября 2025Теплая встреча с ПсковомДата посещения: 1 ноября 2025Все замечательно. Очень интересный рассказ экскурсовода, учитывает возраст экскурсантов, получили ответы на все вопросы
- ККонстантин29 августа 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)Дата посещения: 21 августа 2025Данил - потрясающий гид! Экскурсия прошла на ура! Рассказы об исторических фактах он прекрасно разбавляет акцентами внимания на природу, пейзажи,
- ММаксим18 декабря 2025Всё очень понравилось, большое спасибо!
- ААлексей23 ноября 2025Были на экскурсии 14 ноября.
Проводила экскурсию Анна.
Остались довольны содержанием,общением,полученной информацией.
Анна-очень приятный в общении человек и реально отлично владеет своим ремеслом.
Очень рекомендую!
- ААлиса13 ноября 2025Прогулка получилась тёплой, несмотря на ноябрьскую погоду:) Хотелось получше узнать древнюю историю Пскова, и это удалось на все сто. Запомнилась
- ААнна9 ноября 2025Анна замечательный экскурсовод! Прошло больше года, а мы до сих пор с теплотой вспоминаем эту удивительную поездку в Тригорское и
- ЛЛюдмила2 ноября 2025Благодарю Данила за очень интересную прогулку и экскурсию по Изборску! Было очень интересно взрослым и детям! Прекрасные места с хорошим историческим сопровождением, смело рекомендую!
- ИИрина1 ноября 2025Экскурсия проходила 1 ноября 2025 года. Сырая, дождливая погода. Но нас это не остановило! Великолепный рассказ, шикарные виды, исторические факты,
- ЮЮлия1 ноября 2025Прекрасная экскурсия по обновленному древнему Пскову. Анна очень ёмко, тепло и с любовью рассказала про непростое время средних веков до самой современности. На все возникающие в ходе экскурсии вопросы получены ответы. Однозначно, порекомендую друзьям! Спасибо за гостеприимство!
