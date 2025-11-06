Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Пскове

Найдено 5 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Пскове, цены от 7867 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
По местам Михайловской ссылки Пушкина (на вашем автомобиле)
9 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По местам Михайловской ссылки Пушкина (на вашем автомобиле)
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
Завтра в 08:00
12 янв в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
На машине
На снегоходах
4.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на снегоходе и посетить древние храмы
Начало: Гостиница в Пскове
12 янв в 09:00
13 янв в 09:00
27 500 ₽ за всё до 4 чел.
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества (на вашем автомобиле)
4 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества (на вашем автомобиле)
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
Завтра в 09:00
12 янв в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Неизведанные красоты Псковской области
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанные красоты Псковской области
Посетить Снетогорский и Спасо-Елеазаровский монастыри и полюбоваться пейзажами
12 янв в 10:00
13 янв в 10:30
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
Пешая
2 часа
293 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
Изборск - древнее место, где переплетаются истории и легенды. Откройте для себя его уникальные пейзажи и архитектуру
Начало: В Изборске, на перекрестке Минской и Печорской ули...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7867 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Теплая встреча с Псковом
    Дата посещения: 2 ноября 2025
    Спасибо Анне за знакомство с городом. Интересный рассказ, легкая прогулка. Время пролетело очень быстро)
  • С
    Севрюкова
    1 ноября 2025
    Теплая встреча с Псковом
    Дата посещения: 1 ноября 2025
    Все замечательно. Очень интересный рассказ экскурсовода, учитывает возраст экскурсантов, получили ответы на все вопросы
  • К
    Константин
    29 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
    Дата посещения: 21 августа 2025
    Данил - потрясающий гид! Экскурсия прошла на ура! Рассказы об исторических фактах он прекрасно разбавляет акцентами внимания на природу, пейзажи,
    ландшафт, экосистему, текущую жизнь Изборска. Обсудили с ним даже альтернативную историю))) Посетили всё: и крепость, и городище, и кладбище, и ключи. Фото, сделанные им в лучших локациях можно сразу в раздел лучших перемещать! 2,5 часа экскурсии в Изборске пролетели незаметно. Огромное спасибо, будем рекомендовать Вас всем знакомым, которые собираются Изборск

  • М
    Максим
    18 декабря 2025
    Теплая встреча с Псковом
    Всё очень понравилось, большое спасибо!
    Всё очень понравилось, большое спасибо!
  • А
    Алексей
    23 ноября 2025
    Теплая встреча с Псковом
    Были на экскурсии 14 ноября.
    Проводила экскурсию Анна.
    Остались довольны содержанием,общением,полученной информацией.
    Анна-очень приятный в общении человек и реально отлично владеет своим ремеслом.
    Очень рекомендую!
  • А
    Алиса
    13 ноября 2025
    Теплая встреча с Псковом
    Прогулка получилась тёплой, несмотря на ноябрьскую погоду:) Хотелось получше узнать древнюю историю Пскова, и это удалось на все сто. Запомнилась
    истории про княгиню Ольгу, строительство Кремля и местные, домашние иконы. Псков точно стал ближе после такого знакомства и появилось желание ещё погулять по нему и его окрестностям.

    Анна очень внимательный гид, который увлекает своим рассказом и обращает внимание на необычные детали.

    истории про княгиню Ольгу, строительство Кремля и местные, домашние иконы. Псков точно стал ближе после такого знакомства и появилось желание ещё погулять по нему и его окрестностям.

    Анна очень внимательный гид, который увлекает своим рассказом и обращает внимание на необычные детали.
  • А
    Анна
    9 ноября 2025
    По местам Михайловской ссылки Пушкина (на вашем автомобиле)
    Анна замечательный экскурсовод! Прошло больше года, а мы до сих пор с теплотой вспоминаем эту удивительную поездку в Тригорское и
    Михайловское! Отдельного восхищения заслуживает то, как удивительно тонко и к месту Анна цитирует стихи Пушкина и, конечно, знает наизусть Евгения Онегина почти целиком!!!

    Михайловское! Отдельного восхищения заслуживает то, как удивительно тонко и к месту Анна цитирует стихи Пушкина и, конечно, знает наизусть Евгения Онегина почти целиком!!!
  • Л
    Людмила
    2 ноября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
    Благодарю Данила за очень интересную прогулку и экскурсию по Изборску! Было очень интересно взрослым и детям! Прекрасные места с хорошим историческим сопровождением, смело рекомендую!
  • И
    Ирина
    1 ноября 2025
    Теплая встреча с Псковом
    Экскурсия проходила 1 ноября 2025 года. Сырая, дождливая погода. Но нас это не остановило! Великолепный рассказ, шикарные виды, исторические факты,
    ответы на все интересующие нас вопросы, советы и подсказки куда еще сходить в Пскове. ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Анна с большой теплотой отнеслась к нам, познакомила нас с историей Пскова, главными личностями средневекового Пскова. Все рассказала и показала! Спасибо! Будем в Пскове расширенным составом -еще раз сходим на эту экскурсию! Советую!!!!

    ответы на все интересующие нас вопросы, советы и подсказки куда еще сходить в Пскове. ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Анна с большой теплотой отнеслась к нам, познакомила нас с историей Пскова, главными личностями средневекового Пскова. Все рассказала и показала! Спасибо! Будем в Пскове расширенным составом -еще раз сходим на эту экскурсию! Советую!!!!
  • Ю
    Юлия
    1 ноября 2025
    Теплая встреча с Псковом
    Прекрасная экскурсия по обновленному древнему Пскову. Анна очень ёмко, тепло и с любовью рассказала про непростое время средних веков до самой современности. На все возникающие в ходе экскурсии вопросы получены ответы. Однозначно, порекомендую друзьям! Спасибо за гостеприимство!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. По местам Михайловской ссылки Пушкина (на вашем автомобиле);
  2. «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено);
  3. Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества (на вашем автомобиле);
  4. Неизведанные красоты Псковской области;
  5. Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова).
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Псковский Кремль;
  2. Самое главное;
  3. Михайловское;
  4. Псково-Печерский монастырь;
  5. Поганкины Палаты;
  6. Мирожский монастырь;
  7. Набережная;
  8. Запсковье;
  9. Приказные палаты;
  10. Кремль.
Сколько стоит экскурсия по Пскову в январе 2026
Сейчас в Пскове в категории "Для иностранцев" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7867 до 27 500. Туристы уже оставили гидам 476 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Пскове на 2026 год для иностранцев, 476 ⭐ отзывов, цены от 7867₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март