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истории, да так, что кажется будто ты сам переносишься в те далёкие события, но делает это ещё и с трепетом и теплом. Знания гида кажутся безграничными, ведь она не только многое знает о княгине Ольге, Довмонте, храмах, башнях и всём, что составляет историческое и культурное богатство земли псковской, но также может быстро перейти в современную историю и рассказать про владельца местной кофейни, если вы вдруг устали после поездки и решили выпить кофейку и скушать булочку где-нибудь. Мы остались довольны и экскурсией и гидом. Обязательно приедем ещё и забронируем экскурсию у Ольги 💜 Благодарю!