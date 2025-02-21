3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Россия начинается здесь: индивидуальная экскурсия по Пскову
При посещении древнего города самое важное - хороший проводник. Я помогу вам узнать Псков как старого доброго друга
28 фев в 08:00
2 мар в 08:00
6490₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков: от княгини Ольги до наших дней
Погулять по историческому центру и погрузиться в многовековое прошлое города
Начало: У Ольгинской часовни
26 фев в 10:00
27 фев в 10:00
4000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Три луча: псковская история в сказках
Познакомиться городом через сказки, основанные на исторических фактах и событиях
Начало: На Ольгинской набережной
Завтра в 10:00
26 фев в 10:00
2000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина21 февраля 2025Отличная, интересная экскурсия и замечательный гид Ольга! Очень довольны выбором.
- ННаталья14 февраля 2025Начну с того, что Ольга прекрасный экскурсовод, который не просто интересно и красочно рассказывает о своём родном крае и его
- ДДенис3 февраля 2025Отличная экскурсия! Ольга - настоящий молодец! Прекрасно разбирается в истории города, замечательно излагает материал. Экскурсия и рассказ хорошо продуманы. Есть
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Ольгин крест»
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