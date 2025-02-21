Ольгин крест – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Ольгин крест» в Пскове, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Россия начинается здесь
На машине
41 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Россия начинается здесь: индивидуальная экскурсия по Пскову
При посещении древнего города самое важное - хороший проводник. Я помогу вам узнать Псков как старого доброго друга
28 фев в 08:00
2 мар в 08:00
6490 за всё до 4 чел.
Псков: от княгини Ольги до наших дней
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков: от княгини Ольги до наших дней
Погулять по историческому центру и погрузиться в многовековое прошлое города
Начало: У Ольгинской часовни
26 фев в 10:00
27 фев в 10:00
4000 за всё до 10 чел.
Три луча: псковская история в сказках
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Три луча: псковская история в сказках
Познакомиться городом через сказки, основанные на исторических фактах и событиях
Начало: На Ольгинской набережной
Завтра в 10:00
26 фев в 10:00
2000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    21 февраля 2025
    Россия начинается здесь
    Отличная, интересная экскурсия и замечательный гид Ольга! Очень довольны выбором.
  • Н
    Наталья
    14 февраля 2025
    Россия начинается здесь
    Начну с того, что Ольга прекрасный экскурсовод, который не просто интересно и красочно рассказывает о своём родном крае и его
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    истории, да так, что кажется будто ты сам переносишься в те далёкие события, но делает это ещё и с трепетом и теплом. Знания гида кажутся безграничными, ведь она не только многое знает о княгине Ольге, Довмонте, храмах, башнях и всём, что составляет историческое и культурное богатство земли псковской, но также может быстро перейти в современную историю и рассказать про владельца местной кофейни, если вы вдруг устали после поездки и решили выпить кофейку и скушать булочку где-нибудь. Мы остались довольны и экскурсией и гидом. Обязательно приедем ещё и забронируем экскурсию у Ольги 💜 Благодарю!

    Начну с того, что Ольга прекрасный экскурсовод, который не просто интересно и красочно рассказывает о своём
  • Д
    Денис
    3 февраля 2025
    Россия начинается здесь
    Отличная экскурсия! Ольга - настоящий молодец! Прекрасно разбирается в истории города, замечательно излагает материал. Экскурсия и рассказ хорошо продуманы. Есть
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    графические материалы. Одна из лучших экскурсий, которые мы посещали. Большой плюс, что экскурсия проходит в малой группе и на машине. Очень любим такой формат. Рекомендуем всем!

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Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Ольгин крест»

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  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Михайловское
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Приказные палаты
  10. Набережная реки Великая
Сколько стоит экскурсия по Пскову в феврале 2025
Сейчас в Пскове в категории "Ольгин крест" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 6490. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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